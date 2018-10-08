Ä°GAâ€™dan 3. havalimanÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±na iliÅŸkin yalanlama

CHP'li Aykut ErdoÄŸduâ€™nun '3. havalimanÄ± ihalesinde 32 milyar TLâ€™lik yolsuzluk yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±' iddiasÄ±nÄ± Ä°GA yalanladÄ±.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu’nun, 3. havalimanÄ± ihalesinde 32 milyar TL’lik yolsuzluk yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin Ä°GA HavalimanÄ± Ä°ÅŸletmesi AÅž’den açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. Ä°GA, iddianÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ErdoÄŸdu’nun geçmiÅŸte de buna benzer iddialarÄ±nÄ±n resmi belgelerle yanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, Ä°GA’nÄ±n tüm faaliyetlerinin Uygulama SözleÅŸmesi’ne ve Ä°hale Åžartnamesi’ne uygun olduÄŸu belirtildi. AçÄ±klamada, “AyrÄ±ca Ä°stanbul yeni havalimanÄ± projesinde hazine garantisi de bulunmamaktadÄ±r. Ä°ddia edilenin aksine Ä°GA, gerekli zemin etüdü çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile rüzgar dahil tüm çevresel etkilerin uluslar arasÄ± standartlara uygun olarak ölçümünü yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Ne devlet kurumlarÄ±nÄ±n ne de dünyaca saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± bilinen finans kuruluÅŸarÄ±nÄ±n iddia edilen teknik riskleri ihtiva eden bir projeye finansman temin etmeyeceÄŸi kuÅŸkusuzdur” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸÃ§ileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu kuruldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 18:05

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