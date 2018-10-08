Ä°ranâ€™Ä±n ABDâ€™ye aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n Ã¶n incelemesi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Ä°ranâ€™Ä±n, nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§ekilerek tek taraflÄ± ÅŸekilde yaptÄ±rÄ±mlarÄ± geri getirmesi nedeniyle ABDâ€™ye aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada, Ã¶n inceleme duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ä°ran’Ä±n, nükleer anlaÅŸmadan çekilerek tek taraflÄ± ÅŸekilde yaptÄ±rÄ±mlarÄ± geri getirmesi nedeniyle ABD’ye karÅŸÄ± UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±nda (UAD) açtÄ±ÄŸÄ± davada, ön inceleme duruÅŸmasÄ± görüldü. DuruÅŸmasÄ±nda bu hafta iki ülkenin geçici itiraz gerekçeleri dinlenecek. DavanÄ±n 1-2 yÄ±lda sonuçlanmasÄ± bekleniyor.

UAD geçen hafta, ABD’nin Ä°ran’a yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±yla ilgili bu ülkenin tedbir talebini kabul ederek, insani yardÄ±m ve ürünlerin ithalatÄ±nÄ± etkileyen ve sivil havacÄ±lÄ±ÄŸa uygulanan bazÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± vermiÅŸti. Tedbir kararÄ±na göre dava boyunca Ä°ran’Ä±n zarar görmesi engellenecek.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, UAD’nin tedbir kararÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, iki ülke arasÄ±nda 1955’te imzalanan, “Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku” anlaÅŸmasÄ±nÄ±n feshedildiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°RAN’IN ABD’YE KARÅžI UAD’DE DAVA AÇMASI

Tahran yönetimi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n nükleer anlaÅŸmadan çekilerek yaptÄ±rÄ±mlarÄ± geri getirmesinin 1955’te iki ülke arasÄ±nda imzalanan “Ä°ran-ABD Dostluk AnlaÅŸmasÄ±”na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savunarak, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyor. Söz konusu anlaÅŸmanÄ±n artÄ±k geçerli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden ABD tarafÄ± ise Ä°ran’a yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n herhangi bir anlaÅŸmayÄ± ihlal etmediÄŸini savunuyor.

Trump, 8 MayÄ±s’ta ülkesini nükleer anlaÅŸmadan çekerek, Ä°ran’a yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± geri getirmiÅŸti. Bunun üzerine Tahran yönetimi, ABD’nin tek taraflÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n iki ülke arasÄ±nda 1955 yÄ±lÄ±nda imzalanan “Dostluk AnlaÅŸmasÄ±”nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekçesiyle UAD’de dava açmÄ±ÅŸtÄ±. UAD, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) anlaÅŸmalarÄ± ile uluslararasÄ± anlaÅŸmalara konu olan sorunlarÄ±n çözümü konusunda BM yargÄ± organÄ± olarak görev yapÄ±yor. (LaheyAA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 17:56

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