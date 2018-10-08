â€˜Domatesin pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sebebi hÃ¼kÃ¼metâ€™

Antep Sebze ve Meyve KomisyoncularÄ± DerneÄŸi: ÃœrÃ¼nlerin pahalÄ± olmasÄ±nÄ±n nedeni tarÄ±mda Ã¼retimi iyi organize edemeyen hÃ¼kÃ¼mettir.

Yüksek fiyata domates sattÄ±ÄŸÄ± pazarcÄ±ya zorla fiyat düÅŸürten AKP’li Åžahinbey Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet TahmazoÄŸlu’na tepki gösteren Antep Sebze ve Meyve KomisyoncularÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hayri Sucu, “Ürünlerin pahalÄ± olmasÄ±nÄ±n nedeni, pazarcÄ± ya da komisyoncu deÄŸil. TarÄ±mda üretimi iyi organize edemeyen hükümettir” dedi.

Antep’in Åžahinbey ilçesine baÄŸlÄ± KÄ±lÄ±çoÄŸlu mahallesindeki semt pazarÄ±nda Cumartesi günü, zabÄ±ta ekipleriyle beraber fiyat denetimi yapan AKP’li Åžahinbey Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet TahmazoÄŸlu, pazarcÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ±nÄ± düÅŸürmesini istemiÅŸti.

TahmazoÄŸlu, 5 liraya satÄ±lan domatesin alÄ±ÅŸ faturasÄ±nÄ± 75 kuruÅŸ olarak gördükten sonra pazarcÄ±ya “Olmaz böyle. Ya fiyatÄ± düÅŸürüyorsun, ya tezgahÄ± kapatÄ±yorsun” demiÅŸti. PazarcÄ± da her ne kadar alÄ±ÅŸ fiyatÄ±nÄ±n komisyoncu tarafÄ±ndan eksik gösterildiÄŸini söylemiÅŸse de ikna edememiÅŸ ve tezgahÄ±nÄ± kapatmamak için domatesi alÄ±ÅŸ fiyatÄ±nÄ±n altÄ±nda satmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

‘MAZOTA NEDEN SES ÇIKARMIYOR?’

TahmazoÄŸlu’nun bu tavrÄ±na Antep Sebze ve Meyve KomisyoncularÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hayri Sucu’dan tepki geldi. Sucu, pazarcÄ±nÄ±n domatesi uygun fiyattan sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. KomisyoncularÄ±n, domatesi tarladan 4.20 kuruÅŸ civarÄ±nda satÄ±n alÄ±p perakendecilere 4.50’ye sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Sucu, “Mazot 6 lirayÄ±, benzin 7 lirayÄ± geçmiÅŸ. TahmazoÄŸlu neden buna ses çÄ±karmÄ±yor?” diye sordu.

PazarcÄ±nÄ±n domatesi aldÄ±ÄŸÄ± komisyoncunun faturayÄ± düÅŸük fiyattan kestiÄŸini aktaran Sucu, halde 75 kuruÅŸa domates bulabilmenin imkansÄ±z olduÄŸunu söyledi. “Bu zamanda 75 kuruÅŸa domates satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nerede görülmüÅŸ?” diye soran Sucu, ÅŸöyle devam etti: “Belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n domatesin gerçek fiyatÄ±nÄ± öÄŸrenip öyle konuÅŸmamasÄ± gerekirdi. Bir komisyoncunun yaptÄ±ÄŸÄ± bir yanlÄ±ÅŸa karÅŸÄ±lÄ±k pazarcÄ±yÄ± ve üreticiyi zan altÄ±nda bÄ±rakmamalÄ±ydÄ±. Bizi arayÄ±p sorabilirdi. Åžu an domatesin tarladan çÄ±kÄ±ÅŸ fiyatÄ±, 4.10 kuruÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± deÄŸildir. Sanki memleketteki pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sebebi bizmiÅŸiz gibi pazarda tavÄ±r takÄ±nmasÄ± ve bunu basÄ±n organlarÄ±yla paylaÅŸmasÄ±ndan esnaf olarak çok rahatsÄ±z olduk. Belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n pazarcÄ±ya takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tavÄ±r hiç doÄŸru deÄŸil, biz kabul etmiyoruz.”

‘PAHALI ÜRÜNÜN SORUMLUSU HÜKÜMETTÄ°R’

Sadece domatesin deÄŸil, tüm sebze ve meyvelerin pahalÄ± olduÄŸunu dile getiren Sucu, ürünlerin pahalÄ± olmasÄ±nÄ±n nedenini de ÅŸöyle açÄ±kladÄ±:

“Ürünlerin pahalÄ± olmasÄ±nÄ±n nedeni, pazarcÄ± ya da komisyoncu deÄŸil. TarÄ±mda üretimi iyi organize edemeyen hükümettir. Bize yetmeyen domatesi gidip ihraç ediyoruz. Ürün ihracata gidince piyasada mal azalÄ±yor. Mal azalÄ±nca da fiyat artÄ±yor. BaÅŸkanÄ±n pazarda yaptÄ±ÄŸÄ±, vatandaÅŸÄ±n gözünü boyamaktÄ±r. Geçen sene bin dönüm domates eken üretici, maliyeti 1 lirayÄ± bulan domatesi 40 kuruÅŸa satÄ±nca bu yÄ±l 100 dönüm domates ekti. Tabi gübrenin, tarÄ±msal ilacÄ±n fiyatÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan dolayÄ± da üretici ekin ekmedi. Bu da fiyatlarÄ± arttÄ±rdÄ±.”

‘BELEDÄ°YE BAÅžKANI BURAYA GELSÄ°N’

Antep Sebze ve Meyve Halinde komisyonculuk yapan Ä°hsan Özer de, pazarda yaÅŸanan olayla ilgili “Domatesi tarladan 4 lira 10 kuruÅŸtan aldÄ±m. Nakliye ücreti ve masrafÄ± ekleyince zaten fiyat daha da katlanÄ±yor. 4 lira 10 kuruÅŸa aldÄ±ÄŸÄ±m domatesi, ÅŸu an 4 liraya kimse almÄ±yor. ZararÄ±na sattÄ±ÄŸÄ±m halde yine alÄ±nmÄ±yor. Hatta alÄ±cÄ± çÄ±ksa 3,50’ye de veririm. Åžahinbey Belediye BaÅŸkanÄ± gelsin, halin halini görsün. Pazarda ne iÅŸi var? AsÄ±l iÅŸ burada. Gelsin biz ona alÄ±ÅŸ faturamÄ±zÄ± da gösteririz. BakalÄ±m bizim zararÄ±na sattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± görünce ne diyecek?” sözleriyle tepki gösterdi. (Antep/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 17:59

www.evrensel.net