Dersimâ€™deki valilik protokolÃ¼ Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±â€™na soruldu

HDP Dersim il eÅŸbaÅŸkanlarÄ± ile bazÄ± sendika ve dernek isimlerinin valiliÄŸin protokol listesinde yer almamasÄ± SÃ¼leyman Soylu'ya soruldu.

HDP Dersim il eÅŸbaÅŸkanlarÄ± ile bazÄ± sendika ve dernek isimlerinin Tunceli ValiliÄŸi protokol listesinde yer almamasÄ±nÄ±n nedeni Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’ya soruldu.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Dersim Milletvekili Alican Önlü, Tunceli ValiliÄŸi sitesinde partisinin il eÅŸbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n isimlerinin bulunmamasÄ±na iliÅŸkin Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’nun cevaplamasÄ± istemiyle soru önergesi verdi. Önlü, Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na sunduÄŸu soru önergesinde, Tunceli ValiliÄŸi’nin resmi internet sitesinde yer alan protokol listesinin, “Ä°ktidar partisi ve ana muhalefet partisi, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin il baÅŸkanlarÄ±” bölümünde yüzde 51 oy oranÄ±yla Dersim’de birinci parti konumunda olan HDP Ä°l eÅŸbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n isimlerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Önlü, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) gibi Dersim’de esamesi bile okunmayan, teÅŸkilatlarÄ± bulunmayan bir partinin il baÅŸkanÄ±nÄ±n protokol listesinde isminin yer almasÄ±, tüm ilçelerde örgütlü olan HDP Ä°l EÅŸbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n isimlerinin yer almamasÄ±nÄ± ayrÄ±mcÄ± bir yaklaÅŸÄ±m olarak deÄŸerlendirdi.

KAMU YARARINA ÇALIÅžAN DERNEKLER!

Listede yer alan derneklere de dikkat çeken Önlü önergesinde, “Yine aynÄ± protokol listesinin ‘kamu yararÄ±na çalÄ±ÅŸan dernek baÅŸkanlarÄ±’ bölümünde Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi, SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES), Kamu Emekçileri SendikasÄ± Konfederasyonu (KESK), EÄŸitim ve Bilim Emekçileri SendikasÄ± (EÄŸitim Sen), Pir Sultan Abdal Kültür ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi (PSAKD), Demokratik Alevi DerneÄŸi (DAD) baÅŸkanlarÄ±nÄ±n ya da kurum temsilcilerinin bilgileri yer almamasÄ±na raÄŸmen Tunceli’de kamu yararÄ±na ne tür çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ± bile belli olmayan Milli Ä°rade DerneÄŸi gibi bir derneÄŸin protokol listesinde yer almasÄ±nÄ±n düÅŸündürücü olduÄŸunu belirtmek gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

‘SORUÅžTURMA AÇMAYI DÜÅžÜNÜYOR MUSUNUZ?’

Önlü, önergesinde Bakan Soylu’ya ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

♦ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 67 Milletvekiliyle 3. parti konumunda bulunan, Tunceli’de ise açÄ±k ara birinci olan bir partinin Ä°l EÅŸ BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n Tunceli ValiliÄŸi protokol listesinde yer almamasÄ±nÄ±n gerekçesi nedir?

♦ Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi, SaÄŸlÄ±k Emekçileri SendikasÄ±, Kamu Emekçileri SendikasÄ±, EÄŸitim Sen, Pir sultan Abdal Kültür ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, Demokratik Alevi Dernekleri baÅŸkanlarÄ±nÄ±n ya da kurum temsilcilerinin bilgileri yer almamasÄ±nÄ±n gerekçesi nedir?

♦ Mevcut kanunlara göre valiler illerin idari anlamda en yetkili kiÅŸileridir. Bu anlamÄ±yla Tunceli ValiliÄŸinin internet sitesinde bu ayrÄ±mcÄ± uygulamayÄ± yapan Vali veya sorumlu memur hakkÄ±nda soruÅŸturma açmayÄ± düÅŸünüyor musunuz?

♦ Yasalar kiÅŸilere göre esnetilebilecek metinler deÄŸildir. KiÅŸisel düÅŸüncelere göre veya deÄŸiÅŸken politik atmosfere göre uygulanmamasÄ± durumunda görevi kötüye kullanmak anlamÄ±na gelmektedir. Bu konuda protokol kurallarÄ±nÄ± uygulamayan Vali ve sorumlular hakkÄ±nda hangi yasal iÅŸlemi yapmayÄ± düÅŸünüyorsunuz?

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 17:49

www.evrensel.net