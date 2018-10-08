Finlandiyaâ€™da grevleri sÄ±nÄ±rlama tehdidi

Finlandiyada iÅŸsizler iÃ§in yapÄ±lan grev patronlarÄ± rahatsÄ±z etti. Sanayi ve Ticaret OdasÄ±, grevlerin sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Finlandiya Hükümeti’nin iÅŸ güvencesini zayÄ±flatma giriÅŸimine emekçilerin greve giderek yanÄ±t vermeleri, Finlandiya tekellerinin temsilcilerini rahatsÄ±z etti. Sanayi ve Ticaret OdasÄ± (EK), hükümetten grevlerin sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± için “acilen yasalarda deÄŸiÅŸiklik yapmasÄ±”nÄ± talep etti.

Ä°ÅžSÄ°ZLER Ä°ÇÄ°N DAYANIÅžMA GREVÄ° YAPILMIÅžTI

Son bir yÄ±ldÄ±r Finlandiya’da saÄŸcÄ± koalisyon hükümetinin iÅŸsiz ve emekçiler aleyhine yaptÄ±ÄŸÄ± ve yapmak istediÄŸi yasal düzenlemeler çalÄ±ÅŸanlarÄ±n direniÅŸiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda emekçiler, hükümetin iÅŸsizlerin haklarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± protesto etmek için 24 saatlik greve gitti. BaÅŸkent Helsinki baÅŸta olmak üzere bir çok yerleÅŸim biriminde meydanlara çÄ±kan on binler, hükümetin getirdiÄŸi düzenlemeleri protesto etti.

PATRON ZARAR GÖRMÜÅž!

Emekçinin grevinin ardÄ±ndan patronlarÄ±n örgütü “Företagna”, hükümetin aldÄ±ÄŸÄ± bir karardan dolayÄ± kendi üyelerinin zarar gördüÄŸünü öne sürerek grev hakkÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

3 Ekim günü de emekçiler, hükümetin 20’den az emekçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerlerinde patronlara kÄ±demine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n istediÄŸi iÅŸçiyi iÅŸten atma hakkÄ± tanÄ±yan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etmek için greve gitti.

TASARI ÇEKÄ°LMEZSE YENÄ°DEN GREV

Sendikalar, hükümetin tasarÄ±yÄ± parlamentodan geçirmekte Ä±srar etmesi durumunda yeniden greve gideceklerini açÄ±klarken 50 milyon avro gelir kaybÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren iÅŸverenler, zararlarÄ±nÄ±n hükümet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± istedi.

Finlandiya Sanayi ve Ticaret OdasÄ± (EK), yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada “ZararlÄ± sonuçlarÄ±ndan masum ÅŸirketlerin etkilenmemesi için” grev hakkÄ±nÄ± düzenlenen yasalarÄ±n gözden geçirilerek siyasi grev hakkÄ±nÄ±n acilen sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

EK Genel BaÅŸkanÄ± Jyri Hakamies “Siyasi görüÅŸ belirtmelerin iÅŸ saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda ve kÄ±sa süreli” olmasÄ±nÄ± istedi.

Finlandiya’da “iÅŸ piyasasÄ± sistemi”nin güven üzerinde kurulduÄŸunu söyleyen Hakamies, “Toplu sözleÅŸmeler iÅŸ barÄ±ÅŸÄ±nÄ± garanti etmeli, ama siyasi grevler sÄ±kça barÄ±ÅŸÄ± bozuyor. Masum ÅŸirketler ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n siyasi grevlerin faturasÄ±nÄ± ödemesi akÄ±lcÄ± deÄŸil. Ä°ÅŸverenler sendikalarÄ±n yürürlükteki sözleÅŸmelere saygÄ± göstereceÄŸine inanmalÄ±. Son yÄ±llarda sendikalar çatÄ±ÅŸma yöntemi olarak siyasi grevlere baÅŸvurdu. Bu nedenle grev hakkÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmalÄ±” dedi.

EK, Avrupa’nÄ±n bazÄ± ülkelerinde siyasi grevlerin tamamiyle yasak olmasÄ±nÄ± örnek olarak gösterdi.

SENDÄ°KALAR MÜCADELEDE KARARLI

Finlandiya SendikalarÄ± Merkez Örgütü (FFC) ve üye federasyonlar, 3 Ekim günü gerçekleÅŸtirilen grevi deÄŸerlendirmek için hafta sonu baÅŸkent Helsinki’de bir toplantÄ± yaptÄ±.

FFC BaÅŸkanÄ± Jarkko Eloranta, toplantÄ±yÄ± açÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda “Belki herkes ne olduÄŸunu anlayamÄ±yor. Söz konusu olan dayanÄ±ÅŸmadÄ±r. Birimize verilen zarar hepimize verilmiÅŸtir” diyerek iÅŸverenlerin çalÄ±ÅŸanlarÄ±n grev hakkÄ±nÄ± sÄ±nrlama giriÅŸimlerine tepki gösterdi.

Hükümetin iÅŸ güvencesini zayÄ±flatan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± geri çekmesini talep eden Eloranto’nun siyasi greve katÄ±lanlarÄ± kutlamasÄ± alkÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±lÄ±k buldu. Cuma günü Denizciler BirliÄŸi, hükümetin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± geri çekmemesi durumunda gerekli adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Nakliyat Ä°ÅŸçileri Federasyonu (AKT) da, 8 Ekim Pazartesi sabahÄ±ndan itibaren liman ve hava limanlarÄ±nda fazla mesai yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± ve hizmetlerde aksamalar olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Finlandiyaâ€™da emekÃ§iler iÅŸ gÃ¼vencesi iÃ§in grevde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 17:48

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