TÃ¼rkiye Ã§elik ithalatÄ±na kota getiriyor

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™a ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi nedeniyle tepki gÃ¶steren TÃ¼rkiye, Ã§elik ithalatÄ±na yÃ¼zde 25â€™lik ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulayacak.

Türkiye, 17 Ekim’den itibaren çelik ithalatÄ± kotasÄ± uygulayacaÄŸÄ±nÄ± Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) bildirdi. Buna göre Türkiye kotanÄ±n üzerinde yapÄ±lan herhangi bir ithalata yüzde 25’lik bir ek gümrük vergisi uygulayacak.

Reuters’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre DTÖ’ye yapÄ±lan baÅŸvuruda çelik ithalatÄ± kotasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± kararÄ±nÄ±n, ithalatta birden yaÅŸanan artÄ±ÅŸtan Türkiye’nin çelik endüstrisinin korunmasÄ± amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtildi. DTÖ’ye yapÄ±lan baÅŸvuruda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n ithal çeliÄŸe yüzde 25’lik ek gümrük vergisi getirme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Türkiye’nin nisan ayÄ±nda acil ‘koruyucu’ önlemleri araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 17:48

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