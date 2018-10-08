Avukat HÃ¼seyin Fener, ofisinde bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Avukat HÃ¼seyin Fener, Kocaeli'deki ofisinde S.A. isimli saldÄ±rganÄ±n bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

AVUKATA OFÄ°SÄ°NDE BIÇAKLI SALDIRI!

Kocaeli’de Avukat Hüseyin Fener, ofisinde S.A’nÄ±n bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Kaçmaya çalÄ±ÅŸan Fener, tabancasÄ±yla ateÅŸ ederek kendisini takip eden saldÄ±rgandan kurtuldu.

SaldÄ±rÄ±, Kocaeli Barosu’nun bulunduÄŸu iÅŸ merkezinde meydana geldi. Avukat Hüseyin Fener, bürosuna gelen S.A’nÄ±n bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. S.A. bÄ±çaÄŸÄ± Fener’in kolu ile karÄ±n bölgesine sapladÄ±. Avukat Fener, bürosundan ayrÄ±lÄ±p binanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karak kaçarken saldÄ±rganÄ±n kendisini takip ettiÄŸini gördü. Bunun üzerine Fener, belinden tabancasÄ±nÄ± çÄ±kararak art arda ateÅŸ etti. KurÅŸunlardan bazÄ±larÄ± park halindeki kamyonetin camÄ±na isabet etti. Panikleyen S.A. ise bölgeden kaçtÄ±. Silah seslerini duyanlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. BÄ±çakla yaralanan Hüseyin Fener ise saÄŸlÄ±k görevlilerince ilk müdahalesinin ardÄ±ndan ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Polis, S.A’nÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma yürütüyor. (Kocaeli/DHA)

‘SAVUNMAYA BASKILARA SON’

Antalya Barosu, avukatlara dönük baskÄ±larÄ± Antalya Adliye binasÄ± önünde yaptÄ±ÄŸÄ± bir basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla kÄ±nadÄ±. Burada konuÅŸan Antalya Barosu BaÅŸkanÄ± Bolat Balkan “Daha bir ay kadar önce, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l tutuklu kaldÄ±ktan sonra mahkeme önüne çÄ±kabilen bazÄ± meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z tahliye edildikten hemen sonra aynÄ± mahkemece, hukukta ve mevzuatta olmayan bir kavramla yeniden tutuklanmÄ±ÅŸlardÄ±r. GeçtiÄŸimiz hafta bir meslektaÅŸÄ±mÄ±z, yaÅŸanan usul tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan jandarma tarafÄ±ndan duruÅŸma salonundan çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸ, ertesi gün duruÅŸmaya giderken gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, tutuklanmÄ±ÅŸ ve bir gün sonra serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi Savunma faaliyeti üzerindeki baskÄ±lara son verilmesini isteyen Balkan, “EÄŸer savunma yoksa yargÄ± da yoktur, yargÄ±lamadan avukatÄ±n çÄ±kartÄ±lmasÄ± hukukun çÄ±karÄ±lmasÄ±dÄ±r” ifadelerini kullandÄ±. (Antalya/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 17:43

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