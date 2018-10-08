TESKâ€™ten zincir market tepkisi

TESK Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken geÃ§en yÄ±ldan bu yana sayÄ±sÄ± artan zincir marketlerin kÃ¼Ã§Ã¼k esnafÄ± yuttuÄŸuna dikkat Ã§ekti.

Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, geçen yÄ±lÄ±n 8 ayÄ±nda 27 bin 575 olan zincir market sayÄ±sÄ±nÄ±n bu yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde yüzde 10 artÄ±ÅŸla 30 bin 332’ye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Söz konusu dönemde kapanan esnaf iÅŸ yeri sayÄ±sÄ± da 64 bin 305’ten 71 bin 825’e çÄ±karak yüzde 11 arttÄ±. AVM ve zincir marketlerin kuralsÄ±z açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ± küçük esnafÄ± günden güne yutuyor” dedi.

Palandöken, AVM ve zincir marketlerin yarattÄ±ÄŸÄ± haksÄ±z rekabet ortamÄ±nda esnafÄ±n korunmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Perakende YasasÄ± güncellenerek, tam olarak uygulanmalÄ±. Bu açÄ±lÄ±ÅŸlara artÄ±k kural getirilmeli. Terzi, bakkal, kasap, manav, kuaför, berber esnafÄ± artÄ±k bu büyük sermayelerle baÅŸa çÄ±kamÄ±yor. Bu haksÄ±z rekabet ortamÄ±nda ayakta kalmaya çalÄ±ÅŸan esnaf korunmalÄ±.” (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 17:46

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