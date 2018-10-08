Hakim, savcÄ± ve avukatlar iÃ§in bedelli dÃ¼zenlemesi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± hakim, savcÄ± ve avukatlarÄ±n bedelli askerliklerini adli tatilde yapmalarÄ± iÃ§in dÃ¼zenleme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül, hakim, savcÄ± ve avukatlarÄ±n adli tatilde bedelli askerliklerini yapabileceklerini söyledi.

Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül, hakim, savcÄ± ve avukatlarÄ±n bedelli askerlik uygulamasÄ±ndan faydalanabilmeleri için çalÄ±ÅŸma yürüttüklerini belirterek, "Hakim, savcÄ±larÄ±n bedelli askerlikle ilgili 'Adli tatilde bu hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanalÄ±m' diye bir talepleri oldu. Biz de Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na bu yöndeki talebimizi ilettik. Hakim, savcÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n, avukatlarÄ±mÄ±zÄ±n, adli tatilde bedelli askerliklerini yapmasÄ± hususunda talebimizi hem yazÄ±lÄ± hem ÅŸifahi olarak ilettik" dedi.

Hakim, savcÄ± ve avukatlarÄ±n, adli tatille bedelli askerliklerini yapmasÄ± hususunda taleplerinin olumlu karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Gül, “Milli Savunma BakanÄ±mÄ±z da bu konuda her türlü desteÄŸi vereceklerini ifade etiller. Buna göre inÅŸallah hakim, savcÄ± ve avukat arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z adli tatilde bedelli askerlik yapma imkanÄ±na kavuÅŸacaklar" dedi. (ÅžÄ±rnak/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 17:40

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