CHP'den ittifak aÃ§Ä±klamasÄ±

Ã–ztrak: Åžu anda ittifak bizim gÃ¼ndemimizde yok. Tabanda mutabakatÄ± saÄŸlayacak adaylarla milletimizin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Åžu anda ittifak bizim gündemimizde yok. Biz tabanda mutabakatÄ± saÄŸlayacak, sevilen ve hizmet yapabilecek adaylarla milletimizin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ±z'' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplandÄ±. ToplantÄ± sürdüÄŸü saatlerde, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

'KENDÄ°SÄ° HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAÄžIZ'

Öztrak, "AKP Genel BaÅŸkanÄ± 8 ÅŸehidin sorumlusu olarak partimizi göstermiÅŸtir. Bizim bölücü terör örgütü PKK ile iÅŸbirliÄŸi içerisinde olduÄŸumuzu, perdenin arkasÄ±nda CHP'nin olduÄŸunu iddia etme cüretini göstermiÅŸtir. Bu iddiayÄ± yapan kiÅŸi bir dönem 'MilliyetçiliÄŸi ayaklar altÄ±na aldÄ±k' diyen kiÅŸidir. Oslo'da terörle masaya oturma talimatÄ± veren kiÅŸidir. Habur'da terörist için çadÄ±r mahkemeleri kurduran kiÅŸidir. Åžehirlere silahlar yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken Valilere 'Operasyon yapmayÄ±n' talimatÄ± veren kiÅŸidir. Bu iddialarÄ±nÄ± ispat edemezse müfteridir. Kendisi hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±z. Ve bu iddialarÄ±n bir an önce ispat edilmesini isteyeceÄŸiz.''' dedi.

'AYLIK ENFLASYONUMUZ 153 ÜLKENÄ°N YILLIK ENFLASYONUNDAN FAZLA'

Son günlerde yaÅŸanan ekonomik geliÅŸmeleri deÄŸerlendiren Öztrak, ''SayÄ±n ErdoÄŸan 'Türkiye'de kriz yok ilk önce bir ekonomiyi öÄŸren, Türkiye'de ekonomiyle ilgili bir manipülasyon, manülatif hareket var' diyor SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±za. Millet artan hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸsizliÄŸin altÄ±nda inim inim inliyor. Demek ki bu sesler Saray'dan duyulmuyor. Kendini yakan iÅŸsizin, intihar eden babanÄ±n, konkordato ilan eden ÅŸirketlerin hatta vatandaÅŸlarÄ±n sesleri Saray'a kadar gitmiyor demek ki . Bu ülkenin aylÄ±k enflasyonu dünyada 188 ülke içinde 153 ülkenin yÄ±llÄ±k enflasyonundan fazla. AylÄ±k enflasyonumuz bu ülkelerin yÄ±llÄ±k enflasyonundan fazla. Enflasyonda dünya 8'incisi olmuÅŸuz. OYP'de önümüzdeki yÄ±l büyüme yüzde 1,9 olacak diyorsunuz, uluslararasÄ± kuruluÅŸlar da diyor ki 'yüzde 1,9 bile olmayacak, eksi olacak' diyor'' diye konuÅŸtu.

'Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K ÇÄ°FT HANELERÄ° GEÇMÄ°Åž'

DolarÄ±n sene baÅŸÄ±nda 3 lira civarÄ±nda olduÄŸunu ÅŸimdi ise 6 liraya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Öztrak sözlerine ÅŸöyle devam etti: ''2 yÄ±llÄ±k devlet kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n faizi sene baÅŸÄ±nda yüzde 13'müÅŸ, ÅŸimdi ise yüzde 26 olmuÅŸ. Ä°ÅŸsizlik çift hanelere geçmiÅŸ. Sonra siz çÄ±kÄ±p diyorsunuz ki 'ülkede kriz yok, manipülasyon var' ama her ne hikmetse aynÄ± konuÅŸmanÄ±n içerisinde defalarca krizden bahsediyorsunuz en sonunda da diyorsunuz ki özel sektör bu krizi fÄ±rsata çevirecek mahiyete sahiptir. Kriz var mÄ± yok mu? Türkiye'de bal gibi kriz var. CoÅŸmuÅŸ bir enflasyon, yüzde 20'leri geçmiÅŸ faizler, iÅŸsizlik, her geçen gün artÄ±yor, ülke durgunluÄŸa doÄŸru hÄ±zla sürükleniyor, 'Dengelenme süreci baÅŸladÄ±, çoÄŸu gitti azÄ± kaldÄ±' ÅŸeklinde açÄ±klama yapÄ±yorlar. Bu milletle alay etmektir.”

'EKONOMÄ°NÄ°N EN ÖNEMLÄ° SORUNU GÜVEN SORUNUDUR'

Ülkenin ve ekonominin en önemli sorununun güven sorunu olduÄŸunu belirten Faik Öztrak, “VatandaÅŸa diyorsunuz ki 'ekonomide tasarruf etmen lazÄ±m, tasarruf dönemine baÅŸladÄ±k' ama kendiniz Saray'da smoothileri içiyorsunuz. YazlÄ±k saraylar, kÄ±ÅŸlÄ±k saraylar yetmiyor bir de 'Uçan Saray'a binmeye hazÄ±rlanÄ±yorsunuz. 'Bütçeden 70 milyar TL tasarruf edeceÄŸiz' diyorsunuz ama kendi yandaÅŸ holdinglerinizin yürütmekte olduklarÄ± Kamu Özel Ä°ÅŸbirliÄŸi Projeleri'yle ilgili olarak bunlara dokunmuyorsunuz. 625 baz puanlÄ±k Merkez BankasÄ±’nÄ±n (MB) faiz arttÄ±rmasÄ±na izin veriyorsunuz sonrada Merkez BankasÄ±'nÄ± tehdit ediyorsunuz. Enflasyon beklemediÄŸiniz kadar yüksek geliyor hemen ardÄ±ndan Türkiye Ä°statistik Kurumu’nun (TÜÄ°K) baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± görevden alÄ±yorsunuz. Bu gerçekten güven bunalÄ±mÄ± yaratacak konulardan bir tanesidir. Nitekim Cuma günü TÜÄ°K açÄ±klama yapmak zorunda kaldÄ±. 'Bu görev deÄŸiÅŸiklikleri bizim veri kalitemizi etkilemez' diye. Ama artÄ±k buna kimse inanmaz'' diye konuÅŸtu.

'BUNU YAPAMIYORLARSA O ZAMAN ORADA NEDEN OTURUYORLAR'

Bir gazetecinin “Dün CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n partisinin KÄ±zÄ±lcahamam kampÄ±nda bir açÄ±klamasÄ± oldu; ‘Yerel seçimlerde eÄŸer terörle baÄŸlantÄ±lÄ± olanlar seçilirse o il ve ilçelere kayyÄ±mlar atanacak” dedi. Bu açÄ±klamayÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?” ÅŸeklindeki soruna Öztrak, ''Bu açÄ±klamanÄ±n ne anlama geldiÄŸini anlamakta biraz zorlandÄ±m. Siz devletsiniz. Polis sizin emrinizde, yargÄ± sizin elinizde. Yüksek Seçim Kurulu var. Bütün bunlar herhalde terörle ilgisi olan birilerini belediye baÅŸkanÄ± adayÄ± olmasÄ±na veya belediye meclisine aday olmasÄ±nÄ± önlemekle yükümlüdürler. Bunu yapamÄ±yorlarsa o zaman orada niye oturuyorlar?'' diye cevap verdi.

'ÅžU ANDA Ä°TTÄ°FAK BÄ°ZÄ°M GÜNDEMÄ°MÄ°ZDE YOK'

Öztrak, '”CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tuncay Özkan ile HDP milletvekili Celal DoÄŸan'Ä±n Ä°stanbul'da görüÅŸmesine dair bunun bir ittifak ön görüÅŸmesi olduÄŸu ÅŸeklinde yorumlar yapÄ±ldÄ±. Buna dair yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±z nedir?” ÅŸeklindeki soruya ise. ' Lütfen öküzün altÄ±nda buzaÄŸÄ± aramayÄ±n. Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z da açÄ±klÄ±yor ben de açÄ±klÄ±yorum. SöylediÄŸimiz bir ÅŸey var. Åžu anda ittifak bizim gündemimizde yok. Biz tabanda mutabakatÄ± saÄŸlayacak, sevilen ve hizmet yapabilecek adaylarla milletimizin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ±z'' cevabÄ±nÄ± verdi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 17:42

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