Ã‡orum'da kriz paneli: FaturayÄ± emekÃ§iler deÄŸil krizi Ã§Ä±karanlar Ã¶desin

Ã‡orum'da dÃ¼zenlenen panele Evrensel yazarÄ± BÃ¼lent FalakaoÄŸlu, DÄ°SK BaÅŸkanÄ± Arzu Ã‡erkezoÄŸlu ve KESK MYK Ãœyesi Elif Ã‡uhadar katÄ±ldÄ±.

Ülkemizde yaÅŸanan ekonomik krizin emekçiler üzerindeki etkisi, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafÄ±ndan düzenlenen ‘Ekonomik Kriz ve Emekçiler’ konulu panelde masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleÅŸtirilen panele konuÅŸmacÄ± olarak DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, Evrensel Gazetesi YazarÄ± Bülent FalakaoÄŸlu ve KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar katÄ±ldÄ±.

BES Åžube BaÅŸkanÄ± ErtuÄŸrul Alper’in açÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±, moderatörlüÄŸünü ise Muharrem Özünel’in üstlendiÄŸi panelde ilk sözü Bülent FalakoÄŸlu aldÄ±. FalakaoÄŸlu, ülkemizin bu noktaya bugün gelmediÄŸini, yÄ±llardÄ±r uygulana gelen ekonomik politikalarÄ±n sonucu geldiÄŸini, gelinen noktada tarÄ±m, sanayi, üretim seviyesinin giderek düÅŸtüÄŸünü dile getirdi. YaÅŸanan krizin sorumlusunun emekçiler olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan FalakoÄŸlu, konuÅŸmasÄ±nÄ± özetle ÅŸöyle sürdürdü: “Bugün artÄ±k yandaÅŸlar da batÄ±yor. SÄ±cak para akÄ±ÅŸÄ± kesilince, onlara gidenler de azalmaya baÅŸlayÄ±nca, yaÅŸanan krizin faturasÄ±nÄ± emekçilere kesmek için her yolu denemeye baÅŸladÄ±lar. Ücretlerin erimesinden, saÄŸlÄ±k hizmetlerinde kÄ±sÄ±tlamalara kadar her türlü yolu deneyeceklerdir. Ä°ÅŸte bu noktada ülkenin emekçileri olarak, muhalefeti olarak bize düÅŸen örgütlenmek, örgütlerimize sahip çÄ±kmak düÅŸüyor. Bu arada önemli bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Muhalefet partileri, emek örgütleri, daha doÄŸrusu bu ülkenin yüzde 99’unu oluÅŸturanlar, artÄ±k ifÅŸadan vazgeçmeliyiz. Bu gidiÅŸattan kurtulmanÄ±n çözüm yollarÄ±nÄ± aramak, yani yeniden inÅŸa etmenin çabasÄ± içerisinde olmalÄ±yÄ±z. KÄ±sacasÄ±, emek örgütlerimiz, muhalefet partilerimiz yeniden inÅŸa etmenin mücadelesini vermek zorundayÄ±z.”

AYNI GEMÄ°DEYÄ°Z EDEBÄ°YATI YAPIYORLAR

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, yaÅŸanan krizi emekçilerin çÄ±karmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, faturasÄ±nÄ± da emekçilerin ödemeyeceÄŸini belirtti. AralarÄ±nda DÄ°SK, KESK, TMMOB ve TTB’nin olduÄŸu demokrasi bileÅŸenleri olarak “Ücretlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±, iÅŸten atmalarÄ±n yasaklanmasÄ±, vergi adaletinin saÄŸlanmasÄ± ve temel tüketim mallarÄ±na zam yapÄ±lmamasÄ±”nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 4 temel taleplerini kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen ÇerkezoÄŸlu, devam etti: “YÄ±llarca aldÄ±klarÄ± sÄ±cak parayÄ± betona gömdüler. Bu kriz ülkeyi yönetenlerin yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±nÄ±n bir sonucudur. Bundan dolayÄ± faturanÄ±n biz emekçilere kesilmesini istemiyor ve asla kabul etmiyoruz.” Türkiye’nin 1990’lÄ± yÄ±llarda IMF tarafÄ±ndan uygulanan ekonomik politikalarla yönetildiÄŸine dikkat çeken ÇerkezoÄŸlu, “Bugün ülkenin 467 milyar dolar borcu var. Bunun üçte ikisi özel sektöründür. YÄ±llardÄ±r elde ettikleri kârÄ± paylaÅŸmayanlar, bugün külfeti paylaÅŸmalÄ±yÄ±z diyorlar. AynÄ± gemideyiz edebiyatÄ± yapÄ±yorlar” dedi. ÇerkezoÄŸlu son olarak ÅŸunlarÄ± söyledi: “Demokrasi ve adalet iÅŸçinin ekmeÄŸidir bilinciyle, ekonomik krizin faturasÄ±nÄ± ödememek için verdiÄŸimiz mücadele aynÄ± zamanda bir adalet ve demokrasi mücadelesi olarak örgütlenecektir.”

FotoÄŸraf: Evrensel

KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar da krizinin faturasÄ±nÄ± emekçiler olarak kabul etmediklerini, önümüzdeki süreçte emek ve demokrasi güçlerini daha zor görevlerin beklediÄŸini dile getirdi.

Panele Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileÅŸenlerinin temsilcilerinden ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Avukat Ahmet Özdel, EÄŸitim Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Mustafa Gül, Tüm Bel Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Nevzat Veldet, DÄ°SK Emekli Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Ömer SözüdoÄŸru, Halkevleri temsilcileri, CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Hasan Eray Tüfekçi, EMEP Ä°l BaÅŸkanÄ± Cafer Gökmen, HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± Ümit KüçükbayatlÄ± ve çok sayÄ±da yurttaÅŸ katÄ±ldÄ±. (Çorum/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 17:24

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