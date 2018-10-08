Surlu Ã§ocuklar iÃ§in iyi yaÅŸam koÅŸullarÄ± yaratabilirsek atlatabilirler

Prof GÃ¶regenli, Sur'da Ã§atÄ±ÅŸmalÄ± ortamdaki Ã§ocuklarÄ±n durumunu deÄŸerlendirdi: Ã‡ocuklar iÃ§in iyi yaÅŸam koÅŸullarÄ± yaratmalÄ±yÄ±z

DiyabakÄ±r'Ä±n Sur ilçesinde yaptÄ±klarÄ± alan araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Prof. Dr. Melek Göregenli, “Çocuklar halen kötü koÅŸullarda yaÅŸÄ±yorlar. Her türlü ÅŸiddetin tanÄ±ÄŸÄ± oldular. Onlar için daha iyi yaÅŸam koÅŸullarÄ± yaratmalÄ±yÄ±z” dedi.

DiyarbakÄ±r Barosu avukatlarÄ± ve psikologlar tarafÄ±ndan tarihi Sur ilçesinde çatÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi ve sonrasÄ±nda çocuklarÄ±n uÄŸramÄ±ÅŸ olduÄŸu hak ihlallere yönelik hazÄ±rlanan ön rapor dün kamuoyu ile paylaÅŸÄ±ldÄ±. Bu proje kapsamÄ±nda 550 aile ile yüz yüze görüÅŸme gerçekleÅŸtirildi. Alan araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± yöneten Prof. Dr. Melek Göregenli, MA’dan Lezgin Akdeniz’e konuÅŸarak, çalÄ±ÅŸmanÄ±n amacÄ±nÄ± “ÇocuklarÄ±n Sur’daki yaÅŸam koÅŸullarÄ±, ÅŸimdiki yaÅŸam koÅŸullarÄ± deÄŸerlendirilip genel olarak fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak Sur’da yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalÄ± sürecin çocuklarÄ±n hayatÄ±nda yarattÄ±ÄŸÄ± etkilerin anlaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± ortaya koymaktÄ±” ÅŸeklinde özetledi.

‘PSÄ°KOLOJÄ°K ETKÄ° HALEN CANLI’

ÇatÄ±ÅŸmalÄ± sürecin çocuklarÄ±n psikolojisi üzerinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± etkinin canlÄ± olduÄŸunu kaydeden Göregenli, “Sur’daki çatÄ±ÅŸmalÄ± süreç sonrasÄ±nda ortaya çÄ±kan saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, barÄ±nma yaÅŸam çevresindeki yoksunluklar ve hak ihlalleri halen devam ediyor. SurlularÄ±n çok ciddi desteÄŸe ihtiyacÄ± var. Çocuklar üzerinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± etkiler halen çok canlÄ±. ÇocuklarÄ±n büyük bir bölümü sÄ±k sÄ±k bu olaylarÄ± düÅŸünüyor ve ani gürültülerden rahatsÄ±z oluyorlar, psikolojik sonuçlar diyebileceÄŸimiz pek çok ÅŸey halen taze” dedi.

‘SURLULARIN KOÅžULLARI KÖTÜ’

FotoÄŸraf: Evrensel

Sur sakinlerinin ekonomik ÅŸartlarÄ±nÄ±n kötü olduÄŸunu belirten Göregenli, “ÇatÄ±ÅŸmalÄ± süreç sonrasÄ±nda yerinden edilen ailelerin, örneÄŸin çocuklarÄ±n okula devam edebilmeleri için ikametleri deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ aileler, kira yardÄ±mÄ± alamamalarÄ± ya da bu yardÄ±mlarÄ±n düzensiz olmasÄ± nedeniyle, zaten oldukça yoksul olan ailelerin yaÅŸam koÅŸullarÄ± daha da zorlaÅŸmÄ±ÅŸ ve bu durum çocuklarÄ±n daha da olumsuz etkilenmelerine, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k hizmetlerine ulaÅŸamamalarÄ±na, temel yaÅŸam giderlerinin karÅŸÄ±lanamamasÄ±na neden oluyor” dedi.

‘ÅžARTLAR SONUÇLARIN ATLATILMASINI ZORLAÅžTIRIYOR’

Sur sakinlerinin ÅŸu anda yaÅŸadÄ±klarÄ± yaÅŸam çevrelerinde çocuklar için güvenli ortamlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Göregenli, “Sur’da kendi evleri olan pek çok ailenin ÅŸimdi kirada oturmasÄ± söz konusudur. AÅŸina olduklarÄ± sokak ve arkadaÅŸ gruplarÄ±ndan uzak kalmalarÄ±, ebeveynlerinin ifadeleriyle, çocuklarÄ±n evle okul arasÄ±nda tekdüze bir yaÅŸam sürmesine yol açmÄ±ÅŸ, bu durum da Sur’da yaÅŸanan olumsuz deneyimlerin sonuçlarÄ±nÄ±n atlatÄ±lmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor” dedi.

FotoÄŸraf: Metehan Ud/ Evrensel

‘HAYATLA BAÅžA ÇIKMAYA ÇALIÅžIYORLAR’

Bu sürecin yükünü üstlenenlerin kadÄ±nlar olduÄŸunu ifade eden Göregenli, “Kendi imkanlarÄ±yla çatÄ±ÅŸmalarÄ±n sonuçlarÄ±yla baÅŸa çÄ±kmak zorunda olan kadÄ±nlar, çeÅŸitli politik etiketlenmeler nedeniyle, örneÄŸin yerel yönetim hizmetlerinden ve genel olarak kamusal hizmetlerden yeterince yararlandÄ±rÄ±lmayacaklarÄ± düÅŸüncesini sÄ±klÄ±kla dile getirdiler. KayyÄ±mlarÄ±n atanmasÄ±ndan önce, yerel yönetimlerin kadÄ±nlara yönelik destekleyici hizmetlerinin de artÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±, olan hizmetlerden haberdar olma imkanlarÄ±nÄ±n ve bunlara ulaÅŸma ÅŸanslarÄ±nÄ±n da düÅŸük olduÄŸu düÅŸüncesi genel olarak hakimdir” dedi.

Sur için yapÄ±lmasÄ± gereken çok ÅŸeyin olduÄŸunu söyleyen Göregenli, “Bu çocuklar çok kötü koÅŸullara tanÄ±k oldular ve halen kötü koÅŸullarÄ±n içinde yaÅŸÄ±yorlar. ÇatÄ±ÅŸmanÄ±n, her türlü ÅŸiddetin tanÄ±ÄŸÄ± oldular. HayatlarÄ± karardÄ± diye düÅŸünmem. EÄŸer onlar için daha iyi yaÅŸam koÅŸullarÄ± yaratabilirsek bütün bunlarÄ± atlatabilirler, atlatmalarÄ± gerekir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 17:16

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