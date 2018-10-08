â€˜Hasta tutuklu Vefa Kartalâ€™Ä±n durumu aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±, Ã¶lÃ¼mcÃ¼l sÃ¼rece girdiâ€™

Cezaevinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ¼m orucu eyleminde 95â€™inci gÃ¼nÃ¼ geride bÄ±rakan hasta tutuklu Vefa Kartal'Ä±n durumunun aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ölüm orucunda olan hasta tutuklu Vefa Kartal’Ä±n durumuyla ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada, “Kartal’Ä±n saÄŸlÄ±k durumu tamamen aÄŸÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸ, ölümcül sürece girmiÅŸ bulunmaktadÄ±r” denildi.

Hasta tutuklu Vefa Kartal, tutulduÄŸu TekirdaÄŸ 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ölüm orucu eyleminde 95’inci günü geride bÄ±raktÄ±. Kartal ölüm orucu eylemini; yapÄ±lmayan tedavisi, hasta tutuklularÄ±n durumu ve cezaevlerindeki baskÄ± politikalarÄ±na karÅŸÄ± sürdürüyor. 18 Eylül 2017’den bu yana tek kiÅŸilik hücrede tutulan Kartal’Ä±n saÄŸlÄ±k durumu kritik aÅŸamada. KardeÅŸi Umut Kartal aÄŸabeyinin bilincinin kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. Vefa Kartal DayanÄ±ÅŸma tarafÄ±ndan yapÄ±lan son açÄ±klamada ise “Kartal’Ä±n saÄŸlÄ±k durumu tamamen aÄŸÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸ, ölümcül sürece girmiÅŸ bulunmaktadÄ±r” denildi.

‘YAÅžAMASI Ä°ÇÄ°N ÇABA GÖSTERÄ°LMELÄ°’

Cezaevlerindeki hak ihlallerine karÅŸÄ± duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan açÄ±klamada, “Ölümün eÅŸiÄŸinde olan Vefa Kartal için duyarlÄ± olmaya, tedavi edilmesi ve yaÅŸamasÄ± için çaba sarf etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” ifadesi kullanÄ±ldÄ±. Kartal’Ä±n ölüm orucu eylemi devam ederken HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Pervin Buldan ve Sezai Temelli, geçtiÄŸimiz günlerde hem Kartal’a hem kamuoyuna çaÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu. AçÄ±klamada, “Kartal, aÄŸÄ±r bir sorumluluk üstlenerek sorunlara dikkat çekmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r” denilmiÅŸ ve Kartal’a eylemi sonlandÄ±rma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AçÄ±klamada ayrÄ±ca “Demokratik kamuoyunu da bu duyarlÄ±lÄ±ÄŸa ses vermeye, çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” denilmiÅŸti. Vefa Kartal’Ä±n talepleri ÅŸöyle: “Temel insan haklarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, cezaevi koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi, cezaevlerindeki baskÄ±larÄ±n ve hak ihlallerinin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±, tedavisinin yapÄ±lmasÄ±” Kartal’a iki yÄ±l önce beyin loblarÄ± arasÄ±ndaki damarlarda ÅŸiÅŸme, Hepatit B, prostat, yüksek tansiyon, ülser, baÄŸÄ±rsak sorunu ve alerji tanÄ±larÄ± konulmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 17:06

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