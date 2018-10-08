Karma eÄŸitim ihlali meclis gÃ¼ndeminde

CHP Ä°zmir Milletvekili Ednan Arslan, Ä°zmir Buca Evliya Ã‡elebi Ä°mam Hatip Ortaokulundaki karma eÄŸitim ihlalini Meclise taÅŸÄ±dÄ±.

Ä°zmir Buca’da Evliya Çelebi Ä°mam Hatip Ortaokulu yönetiminin karma eÄŸitim ihlalini CHP Ä°zmir Milletvekili Ednan Arslan Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Arslan, Ä°zmir’deki bir okulda karma eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n resmi yazÄ±ÅŸmalara yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Buca’daki Evliya Çelebi Ä°mam Hatip Ortaokulu yönetimi, kendilerinden etkinlik için kullanÄ±lmayan boÅŸ derslikleri isteyen KozaÄŸaç Ortaokulu’na yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da ‘Belirtilen saatlerde kullanmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dersliklerin bulunduÄŸu katta 3 kÄ±z sÄ±nÄ±fÄ±mÄ±zÄ±n bulunmasÄ±ndan dolayÄ± karma eÄŸitime uygun olmadÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸtür’ ifadesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Arslan, basÄ±nda yer alan haberleri iÅŸaret ederek binasÄ± eski ve yetersiz kalan, bu nedenle yerine yenisinin yapÄ±lmasÄ± planlanan Buca KozaÄŸaç Ortaokulu, eÄŸitim öÄŸretim faaliyetlerini yakÄ±ndaki Evliya Çelebi Ä°mam Hatip Ortaokulu binasÄ±nda sürdürdüÄŸünü belirterek “Burada sabahlarÄ± 300 imam hatip öÄŸrencisi, öÄŸleden sonra ise 900 öÄŸrencisiyle KozaÄŸaç öÄŸrencileri eÄŸitim görüyor” dedi. Konuyla ilgili olarak ÖÄŸrenci Veli DerneÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, okul müdürünün “ÖÄŸrenciler karma eÄŸitim görüyor” iddiasÄ±nda bulunduÄŸu, ancak fiili olarak bu sistemin ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiklerini vurgulayan Arslan ÅŸunlarÄ± söyledi “ÖÄŸrencilerin cinsiyete göre ayrÄ± dersliklerde eÄŸitim gördüÄŸünü, yalnÄ±zca bahçede ortak alanÄ± kullandÄ±klarÄ± kaydedildi.”

SORUÅžTURMA AÇILDI MI?

Arslan, Bakan Ziya Selçuk’a ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

♦ Ä°zmir’de yaÅŸanan olayla ilgili soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Sorumlular hakkÄ±nda her hangi bir iÅŸlem yapÄ±lacak mÄ±dÄ±r?

♦ BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n yönetmelikte yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸiklikle; karma eÄŸitim ÅŸartÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±na iliÅŸkin düzenleme resmi gazetede yayÄ±nlandÄ±. Bu düzenleme ne zaman iptal edilecektir?

♦ Karma eÄŸitimi ihlal ettiÄŸi için hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lan, il, ilçe milli eÄŸitim ve okul müdürü var mÄ±dÄ±r?

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 16:57

www.evrensel.net