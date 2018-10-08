Ä°sveÃ§ tartÄ±ÅŸÄ±yor: Nobel tacizcisine ceza #Metoo kampanyasÄ±nÄ±n etkisi

Nobel tacizcisi olarak bilinen Jean-Claude Arnault'a 2 yÄ±l hapis cezasÄ±, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadelenin sonucu olarak yorumlandÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’te 18 kadÄ±nÄ±n cinsel saldÄ±rÄ± ve tacizle suçladÄ±ÄŸÄ± tanÄ±nmÄ±ÅŸ fotoÄŸraf sanatçÄ±sÄ± Jean-Claude Arnault’un 2 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren uzmanlar, cezanÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n uÄŸradÄ±klarÄ± cinsel tacizleri ve tacizcileri teÅŸhir ettikleri sosyal medya kampanyasÄ± “#Metoo/BenDe”nin etkisi olduÄŸu deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

CEZAYI MÜCADELE VERDÄ°RDÄ°

Ä°sveç Akademisi’nin eski üyesi Katarina Frostensson’un eÅŸi olan Jean-Claude Arnault’un yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± iki cinsel saldÄ±rÄ± suçundan birinden suçlu bulunarak 2 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Ceza, kadÄ±n mücadelesinin bir zaferi olarak deÄŸerlendirildi.

Ä°sveç’te günlük yayÄ±mlanan ETC gazetesine açÄ±klamalarda bulunan Krimonolog Nina Rung, mahkumiyet kararÄ±nÄ±n adalet için verilen mücadelenin sonucu olduÄŸunu ve bu açÄ±dan önemli olduÄŸunu söyledi.

“Ceza doÄŸrudan #Metoo etkisi” diyen Rung, teknik bir kanÄ±t olmamasÄ±na ve doÄŸrudan olaya ÅŸahit olanlarÄ±n tanÄ±klÄ±klarÄ± bulunmamasÄ±na karÅŸÄ±n Ä°lk Mahkeme’nin Arnault’u tecavüz suçundan mahkum ettiÄŸine dikkat çekti.

Gazeteci-Yazar Katarina Wennstam da, birbirleriyle iliÅŸkisi olmayan 7 tanÄ±ÄŸÄ±n aynÄ± ifadeleri vermesinin mahkumiyet kararÄ± verilmesinde etkili olduÄŸunu belirttikten sonra ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“TÄ±pa tÄ±p diÄŸer bütün tecavüz vakalarÄ±nda olduÄŸu gibi olaya tanÄ±klÄ±k yapan kimse yok. Ama davalÄ±nÄ±n terapiste anlattÄ±ÄŸÄ± ve kayÄ±tlara geçen oldukça destekleyici kanÄ±t var. Arnault’a yönelik suçlamalar Ä°sveç Akademisi’de büyük bir çatÄ±ÅŸmaya yol açtÄ±. Mahkeme kararÄ± tehlikeli bir adamÄ±n davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± ele almayÄ± kesin olarak reddeden Akademi’nin tutumunu hatÄ±rlatÄ±yor.”

AKADEMÄ°, CEZA Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan Ä°sveç Akademisi, mahkumiyet kararÄ±nÄ±n verilmesinden sonra herhangi bir açÄ±klama yapmadÄ±. Arnault’un AvukatÄ± Bengt Hurtig, daha önceleri mahkumiyet kararÄ± verilmesi durummunda kararÄ± temyiz edeceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Skandaldan sonra çalÄ±ÅŸmalardan çekilen Akademi’nin eski Daimi Sekreteri Sara Danius ile üyeler Kjell Espmark ve Peter Englund, Akademi’nin çalÄ±ÅŸmalarÄ±na yeniden katÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 16:38

www.evrensel.net