Ä°ÅŸten atÄ±lan maden iÅŸÃ§ilerinin kuledeki eylemi sÃ¼rÃ¼yor

Amasra'da Hattat Holding'e baÄŸlÄ± özel maden ÅŸirketinde çalÄ±ÅŸan 170'i sendikalÄ± 205 iÅŸçi, 'ekonomik kriz' gerekçesiyle 22 Eylül'de iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Aradan geçen zaman içinde iÅŸçiler, 51 günlük ücretlerini, bayram ikramiyelerini ve kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± gerekçesiyle 5 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde maden ocaÄŸÄ±nda eyleme baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸçilerden Serdar Aslan ve Bülent Çevik, ÅŸirkete ait 80 metre yükseklikteki asansör kulesine çÄ±karak, eylem baÅŸlattÄ±. Asansörün 50 metre yüksekliÄŸinde duran iÅŸçiler, aÅŸaÄŸÄ±daki arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n uzattÄ±klarÄ± iple yiyecek ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor.

AÄ°LELERÄ° DE GELDÄ°

Kulede bekleyen iÅŸçiler, zaman zaman sosyal medyadan canlÄ± yayÄ±n yaparak, durumlarÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi. Ä°ÅŸçilerden biri, yayÄ±nda, eylemin sürdürüleceÄŸini söyledi. Kulenin dibinde 100 iÅŸçi, eylem yapan arkadaÅŸlarÄ±na destek verirken, çevik kuvvet, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri de hazÄ±r bekletiliyor. Sabah saatlerinde maden iÅŸçilerinin aileleri de destek için bölgeye geldi. Polisler barikat kurarak ailelerin ÅŸantiyeye girmesini engelledi.

BAKANLIK ÅžÄ°RKETÄ° ARAMIÅž

Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (GMÄ°S) Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, sabah saatlerinde Amasra'ya gelerek, son durumu aktardÄ±. Sendika yöneticileri, ÅŸirketin Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca aranarak, sorunun çözülmesinin istendiÄŸini söyledi. Åžirket yetkililerinin ise iÅŸçilere borcu olan 1 milyon 500 bin TL'yi 10'ar günlük aralarla vermek istediklerini iÅŸçilere bildirdiÄŸi belirtildi. Ä°ÅŸçilerin ise bunu kabul etmeyerek, eyleme devam edeceklerini söylediÄŸi öÄŸrenildi. Ahmet Demirci yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Madenci kardeÅŸlerimiz 2 aydÄ±r elde avuçta ne varsa onunla idare etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Okullar açÄ±ldÄ±, kÄ±ÅŸ kapÄ±ya dayandÄ±, üniversitede okuyan, askerde olan çocuklarÄ±mÄ±z var. HastasÄ± olan var, ev sahibi, marketler, bankalar beklemekte 'ArtÄ±k yeter' diyoruz. Biz çalÄ±ÅŸtÄ±k, emek harcadÄ±k, alÄ±n teri döktük. Biz, anamÄ±zÄ±n ak sütü kadar helal olan alacaklarÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz. Sesimizi duyurmak için her yolu denedik. Sendika olarak iÅŸverene, ilgili bakanlÄ±klarla görüÅŸtük; ama olmadÄ±. BÄ±çak kemiÄŸe dayandÄ± ve kardeÅŸlerimiz Bülent Çevik ve Serdar Aslan kuleye çakarak oradan seslenmek zorunda kaldÄ±lar. 4 gündür gece gündüz, ayazda soÄŸukta, yarÄ± aç yarÄ± tok sesimizi duyurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Biz, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulmasÄ±ndan endiÅŸe ediyoruz. Onlar da haklÄ± olarak çocuklarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak için mücadele ediyorlar. Biz, kardeÅŸimizin haklÄ± mücadelesine destek olmak için buradayÄ±z. Ä°ÅŸverene ve tüm ilgililere buradan sesleniyoruz; biz hakkÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 16:55

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