SYKP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Kaya serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Sosyalist Yeniden KuruluÅŸ Partisi (SYKP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Kaya, 4 gÃ¼nlÃ¼k gÃ¶zaltÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

GeçtiÄŸimiz perÅŸembe günü gözaltÄ±na alÄ±nan SYKP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Kaya, 4 günlük gözaltÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Antalya’dan Ä°stanbul’a gelirken Sabiha Gökçen HavalimanÄ±’nda gözaltÄ±na alÄ±nan Ahmet Kaya, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸüne götürülmüÅŸtü.

Ahmet Kaya, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.

Kaya hesabÄ±ndan ÅŸunlarÄ± paylaÅŸtÄ±. “Dört günlük TEM hücrelerinde zorunlu ikametten sonra yenden beraberiz. Hücremden sizlere ulaÅŸtÄ±rabildiÄŸim kÄ±sa notumda da belirttiÄŸim gibi; Mücadele her koÅŸul ve ortamda sürüyor, sürecek. Bizlere yönelik saldÄ±rÄ±lar, yÄ±ldÄ±rma politikalarÄ± giderek hÄ±z kazanacak ama asla yÄ±lmayacak ve bir milim geri durmayacaÄŸÄ±z. DireneceÄŸiz, birleÅŸeceÄŸiz, yeniden kuracaÄŸÄ±z. YaÅŸasÄ±n mücadelemiz, YaÅŸasÄ±n sosyalizm!

GözaltÄ± sürem boyunca BasÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±zla, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±zla verdiÄŸiniz destelere, özellikle hücremde beni yalnÄ±z bÄ±rakmayan hukukçu arkadaÅŸlarÄ±ma çok teÅŸekkür ediyorum.”

DeÄŸerli DostlarÄ±m, YoldaÅŸlarÄ±m,

Dört günlük TEM hücrelerinde zorunlu ikametten sonra yenden beraberiz. Hücremden sizlere ulaÅŸtÄ±rabildiÄŸim kÄ±sa notumda da belirtiÄŸim gibi; Mücadele her koÅŸul ve ortamda sürüyor, sürecek. — Ahmet Kaya (@AhmetKayaSYKP) 8 Ekim 2018

(Ä°stanbulEVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 16:21

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