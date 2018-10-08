Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± fahiÅŸ zamlarla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±: BugÃ¼n itibarÄ±yla 81 ticaret il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kanalÄ±yla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 Ã¼rÃ¼n denetlendi.

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, haksÄ±z fiyat artÄ±ÅŸÄ±na yönelik 81 ticaret il müdürlüÄŸü kanalÄ±yla bugün itibarÄ±yla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürünün denetlendiÄŸi bildirildi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, döviz kurlarÄ±ndaki yükseliÅŸlerin bazÄ± mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediÄŸi halde "döviz kaynaklÄ± maliyet artÄ±ÅŸÄ±" iddiasÄ±yla fiyatlarÄ±nÄ± yükselten iÅŸletmelere karÅŸÄ± tüketicilerin korunmasÄ± ve aynÄ± zamanda haksÄ±z rekabet karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸletmelerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alÄ±nmasÄ±nÄ±n zorunlu hale geldiÄŸi belirtildi.

Türkiye'de uygulanan liberal ekonomik sistemde bir mal veya hizmetin fiyatÄ±nÄ±n arz ve talep dengesine baÄŸlÄ± oluÅŸmasÄ±nÄ±n esas kabul edildiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, 31 AÄŸustos'ta yürürlüÄŸe giren ‘Ticari Reklam ve HaksÄ±z Ticari Uygulamalar YönetmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Yönetmelik’in hedefinin hiçbir ÅŸekilde serbest piyasa sisteminin iÅŸleyiÅŸine müdahale etmek olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

“Bilakis düzenlemenin asÄ±l amacÄ±, hem haksÄ±z fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± ile maÄŸdur edilen tüketicilerin hem de haksÄ±z rekabet karÅŸÄ±sÄ±nda dürüst ticaret prensiplerine baÄŸlÄ± olarak faaliyet gösteren iÅŸletmelerin korunmasÄ±dÄ±r. Bu kapsamda bugün itibarÄ±yla 81 ticaret il müdürlüÄŸümüz kanalÄ±yla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürün denetlenmiÅŸtir. DiÄŸer taraftan, Tüketicinin KorunmasÄ± ve Piyasa Genel MüdürlüÄŸünce, üreticiler nezdinde yürütülen resen incelemeler çerçevesinde 114 firmadan savunma yazÄ±larÄ± talep edilmiÅŸ olup, denetim süreci devam etmektedir ve ilgili mevzuat kapsamÄ±nda gerekli yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmaktadÄ±r.”

ENFLASYON YÜZDE 20'YÄ° AÅžMIÅžTI

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K), 3 Ekim'de eylül ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Verilere göre enflasyon aylÄ±k bazda yüzde 6,3 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ göstermiÅŸ; yÄ±llÄ±k enflasyon ise yüzde 17,9'dan yüzde 24,52'ye çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bu oranla enflasyon eylülde 15 yÄ±l sonra ilk kez yüzde 20'yi aÅŸmÄ±ÅŸ oldu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 16:04

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