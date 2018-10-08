'Ankara KatliamÄ± davasÄ±ndaki duruÅŸumuzu her zaman sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz'

10 Ekim'de Ankara KatliamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler Adana'da mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler, katliamÄ±n 3. yÄ±lÄ±nda Adana'da mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

KESK, Emek Partisi ve HDP, Adana'dan hayatÄ±nÄ± kaybeden üyelerinin mezarlarÄ±nÄ± ve aileleri ziyaret etti. BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k SendikasÄ± (BTS) üyesi Fevzi Sert'in mezarÄ± baÅŸÄ±nda konuÅŸan abisi Saadettin Sert, Türkiye'nin daha karanlÄ±k günlere gittiÄŸini belirterek barÄ±ÅŸa inananlarÄ±n, demokrasi isteyenlerin bu karanlÄ±ÄŸa dur demek için onlarÄ±n mücadelelerini sürdüreceÄŸini ifade etti. Katliam davasÄ±nÄ±n istedikleri ÅŸekilde sonuçlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Sert, "Biz davanÄ±n duruÅŸmalarÄ±nda dik bir duruÅŸ sergiledik. Yine aynÄ± duruÅŸla davanÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z" dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

DAVANIN BU NOKTAYA GELMESÄ°NDE DEVLETÄ°N EN UFAK BÄ°R KATKISI OLMADI

BTS Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Tonguç Özkan ise üyeleri Fevzi Sert'in sendika bir karar aldÄ±ÄŸÄ±nda onu yerine getirmek için özveri ile çalÄ±ÅŸan bir arkadaÅŸlarÄ± olduÄŸunu belirtti: "Bir grev olduÄŸunda onu örgütlemek için elinden geleni yapardÄ±. Hiç kimse katÄ±lmasa bile kendisi grevi tek baÅŸÄ±na yapardÄ±. Bize düÅŸen aynÄ± özveri ile onlarÄ±n barÄ±ÅŸ ve demokrasi mücadelesini sürdürmektir."

Davada müebbet ceza alan sanÄ±klar olduÄŸunu hatÄ±rlatan Özkan, "DavanÄ±n bu noktaya gelmesinde mahkemenin ve devletin en ufak bir katkÄ±sÄ± dahi olmadÄ±. Bir belge ya da belge istendiÄŸinde devlet kurumlarÄ± ayak sürüdü. AvukatlarÄ±mÄ±zÄ±n kendine çabalarÄ± ile deliller ortaya çÄ±ktÄ±" dedi.

ONLARIN MÜCADELESÄ°NÄ° SÜRDÜRECEÄžÄ°Z

FotoÄŸraf: Evrensel

EÄŸitim Sen Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°rfan DoÄŸan, bu katliamlarÄ±n yeni olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Devletin katliam geleneÄŸi var. Bu ilk katliam deÄŸil. Biz de yapmamanÄ±z gerekeni yapacaÄŸÄ±z. OnlarÄ±n mücadelesini sürdüreceÄŸiz" dedi.

Gökhan Gökbönü'nün Ceyhan'daki mezarÄ± baÅŸÄ±nda konuÅŸan Emek Partisi Adana Ä°l Yöneticisi Ali BüyükyiÄŸit, Gökhan'Ä±n 19 yaÅŸÄ±nda barÄ±ÅŸ için Ankara'da olduÄŸunu belirterek "Ankara'ya aynÄ± otobüste birlikte ÅŸarkÄ±larla marÅŸlarla gittik. Onlar oraya barÄ±ÅŸ güvercini olarak gittiler ama güvercinleri de öldürüyorlar. OnlarÄ±n intikamÄ±nÄ± onlarÄ±n mücadelesini her alanda sürdürerek alabiliriz" dedi.

Katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden Emek Partisi Üyesi Dilan SarÄ±kaya'nÄ±n babasÄ± Ä°zzet SarÄ±kaya, "BarÄ±ÅŸ isteyenleri katledenler ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak geziyor. Ama örneÄŸin Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± barÄ±ÅŸ istediÄŸi için yargÄ±lanÄ±yor. Burda bize mücadeleyi sürdürme görevi düÅŸüyor" dedi.

HDP Adana Ä°l Yöneticisi Nezih Tokadam da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N YANINDAYDI

FotoÄŸraf: Evrensel

Åžebnem Yurtman'Ä±n mezarÄ± baÅŸÄ±nda konuÅŸan annesi Åžafak Yurtman, "YalnÄ±z kalÄ±nca onunla daha çok konuÅŸuyorum. Åžebnem evin en küçüÄŸüydü ama ipi en önce göÄŸüsledi. Son 5 senesini bizden çok yoldaÅŸlarÄ± ile geçirdi. O yüzden internette arkadaÅŸlarÄ± onun görmediÄŸim fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸacak mÄ± diye bakÄ±yorum" dedi.

Emek Partisi Ä°l Yöneticisi Ali BüyükyiÄŸit, Åžebnem'in lise yÄ±llarÄ±nda mücadeleye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Hacettepe Üniversitesinde de Mersin Üniversitesinde de onu mücadelenin en önünde gördük. Belediye temizlik iÅŸçilerinin, serbest bölge iÅŸçilerinin yanÄ±nda yer aldÄ±" dedi. (Adana/EVRENSEL)



FotoÄŸraf: Evrensel

Åžebnem Yurtmanâ€™Ä±n annesi: Nar taneleri gibi Ã§oÄŸalarak geliyorlar...

10 Ekim KatliamÄ±'nda kaybedilen 103 can, mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 16:16

www.evrensel.net