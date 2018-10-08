TMMOB: BalÃ§ova Belediyesi hukuka uymuyor, halkÄ± kandÄ±rÄ±yor

TMMOB, Ä°stinye Park AVM projesini durdurmayan BalÃ§ova Belediyesi'nin Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile birlikte halkÄ± kandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) Ä°stinye Park AVM projesini durdurmayan Balçova Belediyesi'nin, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile birlikte halkÄ± kandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bugün yapÄ±lmasÄ± planlanan açÄ±klamayÄ± sabote ettiÄŸini kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±.

Ä°zmir Balçova sÄ±nÄ±rlarÄ± içindeki Üçkuyular MeydanÄ±'ndaki Orjin Gruba ait Ä°stinye Park AVM ve Otel Projesi hukuka aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde ilerliyor. Daha öncesinde imar planlarÄ± iptal olan projenin, son olarak 'ÇED Gerekli DeÄŸildir' kararÄ± iptal edildi. Ancak mahkeme kararÄ±na raÄŸmen ÅŸantiyede çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Belediye, odalar tarafÄ±ndan yapÄ±lan bildirime raÄŸmen mühürleme iÅŸlemini yapmÄ±yor.

Bugün Balçova Belediyesi önünde Ä°zmir'e Sahip ÇÄ±k Platformu tarafÄ±ndan yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapÄ±lacak ve belediyeye inÅŸaatÄ± durdurma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lacaktÄ±. Ancak Balçova Belediyesi, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan aldÄ±ÄŸÄ± bir yazÄ±yÄ± elden ele dolaÅŸtÄ±rarak yerel güçlerin eylemden çekilmesine sebep oldu. YazÄ±da, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n görüÅŸü yer veriliyor ve ortada ÇED kararÄ± olmasa da iÅŸlemlerin devam edebileceÄŸi ileri sürülüyor.

Platformun bileÅŸenlerinden TMMOB konuyla ile ilgili yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. YapacaklarÄ± açÄ±klamanÄ±n sabote edildiÄŸinin ifade edildiÄŸin metinde "BakanlÄ±ÄŸÄ±n Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü’ne görüÅŸ bildirdiÄŸi bu belgede, ÇED raporu öncesinde verilen ‘ÇED Gerekli DeÄŸildir’ kararÄ± için herhangi bir yürütmeyi durdurma veya iptal kararÄ± olmamasÄ± halinde, bu karara esas proje alanÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde olmak kaydÄ±yla proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±nda yer alan iÅŸ ve iÅŸlemlerin yapÄ±labileceÄŸi belirtilmiÅŸtir. Bahsedilen ‘ÇED Gerekli DeÄŸildir’ kararÄ±, 6165 ada 6 parsel için verilmiÅŸ ve bugünkü proje alanÄ± olan 6165 ada 8 parselin bütününü kapsamamakta olup bahsedilen kararÄ±n herhangi bir geçerliliÄŸi yoktur. Bu görüÅŸ üzerinden iÅŸlem yapmaya kalkmak da bir suçtur" denildi.

'Ä°NÅžAAT RUHSATININ Ä°PTAL EDÄ°LMESÄ° GEREKÄ°YOR'

YargÄ± kararlarÄ±na uygulanmasÄ±nÄ±n yerel yönetimler tarafÄ±ndan zorunluluk olduÄŸunun hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± metinde ÅŸu ifadelere yer verildi: "DiÄŸer taraftan Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± da bu sürece dâhil olmuÅŸ ve hukuki anlamda bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayan belgeyle belediyeye eski tarihte alÄ±nmÄ±ÅŸ ÇED gerekli deÄŸildir kararÄ±nÄ±n geçerli olacaÄŸÄ± üzerinden iÅŸlem yapÄ±lmamasÄ± yönünde görüÅŸ vermiÅŸtir. Ancak söz konusu belgede bahsi geçen karar, kapasitesi ve sÄ±nÄ±rÄ± bugün aynÄ± olmayan proje için verilmiÅŸtir. Mahkemenin iptal kararÄ±nda 301.185,22 m² kapalÄ± inÅŸaat alanlÄ± AVM ve 211 oda kapasiteli otel projesinin ÇED YönetmeliÄŸi’ne tabi olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda 3194 sayÄ±lÄ± Ä°mar Kanunu’nun getirdiÄŸi kurallara da tabi olduÄŸundan ve dolayÄ±sÄ±yla imar planÄ± iptal kararÄ±nÄ±n baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan söz edilmiÅŸtir. Ä°ki farklÄ± idari iÅŸlemde de mahkeme kararlarÄ± ruhsatÄ±n dayanaklarÄ±nÄ±n iptali yönünde karar almÄ±ÅŸtÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla mahkeme kararÄ±nÄ±n gereÄŸi olarak inÅŸaatÄ±n durdurulmasÄ±, ruhsatÄ±n iptal edilmesi gerekmektedir."

'BALÇOVA BELEDÄ°YESÄ° DE KAMU ZARARINDAN SORUMLU'

Ä°nÅŸaatÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±na gidecek süreçte oluÅŸacak kamu zararÄ±ndan Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± kadar Balçova Belediyesi'nin de sorumlu olduÄŸunun bilgisinin verildiÄŸi metinde "DolayÄ±sÄ±yla gerekli hukuki iÅŸlemleri baÅŸlatÄ±p yine belediye önünde ilerleyen günlerde basÄ±n açÄ±klamamÄ±zÄ± gerçekleÅŸtireceÄŸiz. Bizzat bir ÅŸirketin çÄ±karlarÄ± uÄŸrana iÅŸlem yapmamakta direten kurumlar kamu zararÄ± yaratmakta ve kabul edilemeyecek suçlar iÅŸlemektedir. Kente ve halka karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸiniz suçlardan vazgeçin, yargÄ± kararlarÄ±nÄ±n gereklerini yerine getirin" denildi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

TMMOB: Ä°stinye Park AVM inÅŸaatÄ± bir an Ã¶nce durdurulmalÄ±

Ä°stinye Park AVM'ye bir kÃ¶tÃ¼ haber daha; Ã‡ED'i iptal edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 15:24

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