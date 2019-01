Bursa'dan işçiler: Sessiz kalmak derdi çözmüyor

Ekonomik krizin etkileri kendini daha derinden göstermeye başladı. Sadece okul masrafları, pazardaki sebze ve meyvelerdeki yüksek fiyat ya da kış aylarının yaklaşıyor olması değil, işen atmalar da karar kara düşündürüyor metal işçilerini. Şimdilik yaşanan tedirginlik nedeniyle sessizlikle karşılıyor gelişmeleri. Görüştüğümüz TOFAŞ ve Coşkunöz işçilerinin anlattıkları, sessiz kalmanın ne geçim derdine ne de işten atmalara çözüm olmadığını gösteriyor.

HER GÜN ÜÇER BEŞER İŞÇİ ÇIKARILIYOR

Ekim ayında fabrikada dokuz gün duruş olacağının duyurulduğunu dile getiren bir TOFAŞ işçisi, “Aslında fabrikadaki duruş uzun süreden beri vardı. Haftada 4 gün veya 5 gün çalışıyoruz uzun zamandır. 9 gün olacak duruş sadece resmi olarak açıklandı” dedi. Fabrikada hiçbir işçide huzur olmadığına dikkat çeken işçi devam etti: “Her gün işten çıkarmalar oluyor. Benim duyduğum şu ana kadar 500 civarından işçi işten çıkarıldı. Bu bir ayda olan değil tabi işlerin düşmesinden bugüne. Zaten toplu çıkış yapmıyorlar üçer beşer çıkarılıyor insanlar. Şimdi fabrikada dokuz gün duruş olacak herkesi bir korku sardı duruş sonrası ikili vardiyaya mı geçilecek diye. Kimi ön8ümüzdeki ay kimi yılbaşından sonra ikili vardiyaya geçileceğini söylüyor. Herkesin kafası alt üst oldu.”

PARALAR HİBE EDİLİYOR FATURA İŞÇİYE KESİLİYOR

Fabrikada iş güvenliği çalışanlarının sürekli “Herkes kendisine dikkat etsin, işler kötü işsiz kalmayın” dediğini aktaran bir işçi ise “İnsanlara psikolojik baskı yapıyorlar. Kimse sesini çıkarmasın istiyorlar. İşsiz kalmamak için insanlar artık geçinemediğini bile söyleyemiyor. İşler kötü, işten çıkarmalar var ama Ali Koç milyon dolarları Fenerbahçe’ye hibe ediyor. Bize de zam istemeyin işinizden olursunuz diyorlar. Paralar hibe ediliyor fatura işçiye kesiliyor” dedi.

Çarşı pazarda fiyatların uçtuğunu, elektriğe ve doğalgaza zam üzerine zam geldiğini anlatan bir diğer işçi, “Yetmeyen maaşımız bu zamlar karşısında ne olacak bunu artık düşünmek bile istemiyorum. Çünkü düşündükçe kafayı yiyeceğim, öyle yapıyorum olmuyor böyle yapıyorum olmuyor” dedi.

ENFLASYON FARKINDAN ESER KALMADI

Çocuğuna defter alırken şok olduğunu söyleyen Coşkunöz işçisi, “200 yapraklı defter almak için 4 yer dolaştım. İlk gittiğim yer 27 lira dedi, ikinci gittim yer 22 lira dedi, üçüncü gittim yer 17 lira dedi en son gittim yerde 15 liraya buldum. Bu nasıl bir şey anlamıyorum bir defter bu kadar pahalı olabilir mi? Kriz gerçekten yokmuş. A101’de geçen sene bir top kağıdı 9 liraya alıyordum şimdi 20 liradan bahsediliyor. Pazara gidiyorsun sadece bakıyorsun o kadar. Aldığım enflasyon farkından eser kalmadı. Hiçbir şeye yetişemiyorum artık” diye konuştu.

Seçim döneminde “Başkanlık geldiğinde uçuşa geçeceğiz” diyenlerin sesinin çıkmadığını anlatan işçi, şunları söyledi: “Çünkü benim bu yaşadıklarımı onlarda yaşıyor. Ama kimse de ses çıkmıyor korkuyor insanlar. Şimdi ben burada bir şey derim birileri gider başkalarına der ondan sonra al başına belayı diyorlar. Tepki var ama o tepkiyi içinde yaşıyor insanlar.” (Bursa/EVRENSEL)

İŞÇİLER EK ZAM YAPILAN YERLERİ TAKİP EDİYOR

“TOFAŞ’daki üretim durdurma kararından sonra bizde de acaba bizi etkiler mi, ilerleyen günlerde duruş olur mu gibi sorular dönüp duruyor” diyen bir başka işçi ise şunları söyledi: “İşler diğer yıllara göre durgun bu net görülüyor. Biz üretimin neredeyse yüzde 60’nı Ford’a yapıyoruz. Oradaki bir duruş direkt bizi de etkiler dolayısıyla. Tedirgin insanlar bir sonraki ay ne olacak diye, bir de fabrikalarda yalan haberlerde çok dolanıyor. Her gün bir şey söyleniyor neye inanacağını da şaşırıyor insan. Geçim derdi, işten çıkarılır mıyım düşüncesi içinde her gün işe gidip geliyoruz. Bazı fabrikalardaki ek zamları görüyoruz, bizde de olsa diyoruz ama bunu sessizce söylüyoruz. Her yeri takip ediyor işçi nerede ne olmuş ne zam alınmış haberdar ama şimdi ben bunu söylesem işten çıkarılır mıyım korkusundan ses etmiyor.”