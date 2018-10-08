TÃ¼rkiye asgari Ã¼crette son sÄ±ralarda

TÃ¼rkiye'de asgari Ã¼cret net, 1603 lira ile (260.6 dolar) pek Ã§ok Ã¼lkenin gerisinde.

Türkiye asgari ücret uygulamasÄ± sÄ±ralamasÄ±nda dünyada son sÄ±ralarda yer alÄ±yor. Åžu an Türkiye’de asgari ücret brüt 2 bin 209 lira, net 1603 lira (260.6 dolar) olarak uygulanÄ±yor. Asgari ücret ile çalÄ±ÅŸanlar, AralÄ±k ayÄ±nda belli olacak 2019 yÄ±lÄ± zamlarÄ±nÄ± bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda iÅŸçi kesimini temsilen bulunan Türk-Ä°ÅŸ, yeni ücretin net 2 bin lira olmasÄ±nÄ± isterken patronlar ise hem bu öneriye karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor hem de ayda 100 lira olan asgari ücret desteÄŸinin 2019 yÄ±lÄ±nda da sürmesini bekliyor.

DHA’nÄ±n haberine göre yÄ±llÄ±k bazda iÅŸçilerin asgari ücret kazancÄ± sÄ±ralamasÄ± ilk 20 ülke için ÅŸöyle: “Avustralya: 28 bin 768 dolar, Lüksemburg: 27 bin 90 dolar, Yeni Zillanda: 25 bin 521 dolar, Monako: 23 bin 487 dolar, Ä°rlanda: 21 bin 835 dolar, BirleÅŸik KrallÄ±k: 21 bir 813 dolar, Hollanda: 21 bin 348 dolar, Belçika: 21 bin 141 dolar, Almanya: 20 bin 989 dolar, Fransa: 20 bin 272 dolar, San Marino: 20 bin 245 dolar, Ä°srail: 17 bin 667 dolar, Kanada: 17 bin 536 dolar, ABD: 15 bin 80 dolar, Japonya: 14 bin 111 dolar, Güney Kore: 13 bin 855 dolar, Andorra: 13 bin 796 dolar, Ä°spanya: 11 bin 615 dolar, Bahamalar: 10 bin 920 dolar, Slovenya: 10 bin 890 dolar.”

Türkiye’de ise asgari ücret aylÄ±k 260.6, yÄ±llÄ±k 3128 dolar olarak uygulanÄ±yor. Bu rakamlarla Türkiye, asgari ücrette BangladeÅŸ, Ermenistan, Cezayir, Arjantin, Azerbeycan, Belarus, Burkina Faso, Kamboçya, Kamerun, Kongo, Irak, Kazakistan, MoÄŸolistan, Moldova gibi ülkelerin üzerinde bulunuyor. (Ä°STANBUL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 14:40

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