3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerini serbest bÄ±rakÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÄ°SK: AsÄ±l tutuklanmasÄ± gereken iÅŸÃ§ileri bu koÅŸullarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ranlar

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut’un da bulunduÄŸu 35 iÅŸçi ve sendikacÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle DÄ°SK ve TMMOB açÄ±klama yaptÄ±. DÄ°SK, "AsÄ±l tutuklanmasÄ± gereken iÅŸçileri bu koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±ranlar" derken, TMMOB, "Özgür Karabulut ve tutuklu iÅŸçiler derhal serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n" çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

DÄ°SK Ankara Bölge TemsilciliÄŸi, 3. HavalimanÄ± ÅŸantiyesinde çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi için direniÅŸe baÅŸladÄ±ktan sonra tutuklanan ve içerisinde DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut’un da bulunduÄŸu 35 iÅŸçi ve sendikacÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi.

Ulus Atatürk Heykeli önünde gerçekleÅŸen açÄ±klamaya, DÄ°SK eski Genel BaÅŸkanÄ± ve CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, TMMOB Ankara Ä°l Koordinasyon Kurulu üyesi Özgür Topçu, Ankara Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Vedat Bulut, EMEP, CHP, HDP, SYKP, EHP il yönetimleri, DÄ°SK’e ve KESK’e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n genel baÅŸkanlarÄ± ve ÅŸube yöneticileri de katÄ±ldÄ±.

DÄ°SK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, bir sendika genel baÅŸkanÄ±nÄ±n görevini yerine getirdiÄŸi için tutuklanamayacaÄŸÄ±nÄ±, asÄ±l tutuklanmasÄ± gerekenlerin iÅŸçileri insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸverenler ve buna göz yumanlar olduÄŸunu dile getirdi.

‘ASIL SUÇ SENDÄ°KAL FAALÄ°YETÄ° ENGELLEMEK’

Görgün, “Özgür Karabulut, iÅŸ cinayetlerinde katledilen, maaÅŸlarÄ± doÄŸru düzgün ödenmeyen, bedenleri tahtakurularÄ±na yem edilen 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin haklÄ± mücadelesini yürütmüÅŸtür” dedi. AsÄ±l suç olanÄ±n sendikal faaliyetin yerine getirilmesinin engellenmesi olduÄŸunu belirten Görgün, “AsÄ±l suçlular, iÅŸ cinayetlerine, ödenmeyen maaÅŸlara, tahtakurularÄ±na göz yumanlardÄ±r. AsÄ±l suçlular iÅŸçilerin her biri suç duyurusu niteliÄŸinde olan taleplerine kulaklarÄ±nÄ± kapatanlar, ihaleleri yapan patronlarÄ± deÄŸil iÅŸçileri tutuklayanlardÄ±r. AsÄ±l suçlular, iÅŸçilerin kölelik düzeni ÅŸartlarÄ± altÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalan devletin yetkili kurumlarÄ±dÄ±r. ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu.

TÜRKÄ°YE Ä°ÅžÇÄ° HAKLARI AÇISINDAN EN KÖTÜ 10 ÜLKE Ä°ÇÄ°NDE

UluslararasÄ± Sendikalar Konfederasyonu’nun yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora göre Türkiye’nin iÅŸçilerin haklarÄ± açÄ±sÄ±ndan dünyanÄ±n en kötü 10 ülkesi içerisinde olduÄŸuna dikkat çeken Görgün, baÅŸta havalimanÄ± iÅŸçileri olmak üzere bütün iÅŸçilerin insanca çalÄ±ÅŸma ve insanca yaÅŸama taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± istedi. Görgün, talepleri ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

â– Kriz bahane edilerek toplu iÅŸten çÄ±karmalar yasaklanÄ±p yargÄ± kararÄ±na baÄŸlanmalÄ±dÄ±r.

â– Ä°ÅŸçilerin ücretleri tam ve vaktinde ödenmelidir.

â– Ä°ÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, yemekleri ve yatakhaneleri insani koÅŸullara getirilmelidir.

â– Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi tedbirleri ve denetimleri tam olarak yapÄ±lmalÄ±, iÅŸ cinayetleri engellenmelidir.

â– Ä°ÅŸçilerin sendikal örgütlenmelerinin önündeki engeller kaldÄ±rÄ±lmalÄ±, sendikal faaliyeti engelleyenler hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. (Ankara/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: MA

Ä°stanbul'da da DÄ°SK üyeleri tutuklu iÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle Tophane'de bulunan Ä°stanbul ÇalÄ±ÅŸma ve Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l MüdürlüÄŸü önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. AçÄ±klamaya HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay, Oya Ersoy ile CHP milletvekilleri Emine Gülizar Emecan, Gökhan Zeybek’in yanÄ± sÄ±ra birçok demokratik kitle örgütü katÄ±ldÄ±.

'Ä°ÅžVERENLER HAKKINDA ETKÄ°N BÄ°R SORUÅžTURMA YÜRÜTÜLMELÄ°DÄ°R'

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu yaptÄ±. Ä°nÅŸaat iÅŸçilerine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n tüm iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na dönük olduÄŸunu aktaran ÇerkezoÄŸlu, “GözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± gereken insanca çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸama koÅŸullarÄ± talep eden iÅŸçiler deÄŸil, iÅŸçileri kölece ÅŸartlar altÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ran patronlardÄ±r. YapÄ±lmasÄ± gereken, gözaltÄ±na alÄ±nan ve tutuklanan tüm inÅŸaat iÅŸçileri derhal serbest bÄ±rakmak, iÅŸçilerin taleplerini karÅŸÄ±lamak ve insan dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullarda iÅŸçileri çalÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸverenler hakkÄ±nda etkin bir soruÅŸturma yürütmektir” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (MA)

Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Emin Koramaz da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla iÅŸçilerin tutuklanmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu vurguladÄ±. Yetkililerin, iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmek yerine, hakkÄ±nÄ± arayan çalÄ±ÅŸanlarÄ± ÅŸiddet yoluyla susturmak, tutuklayarak cezalandÄ±rmak istediÄŸini belirten Koramaz, “Emekçilerin en insani taleplerinin bile baskÄ± ve ÅŸiddetle karÅŸÄ±lanmasÄ±, her türden hak arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kriminalize edilmesi asla kabul edilemez” dedi.

Koramaz, kölelik düzenine karÅŸÄ± insanca çalÄ±ÅŸmayÄ± ve emeÄŸin haklarÄ±nÄ± savunmanÄ±n suç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizerek havalimanÄ± iÅŸçilerinin çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi, özlük haklarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi için mücadele eden Özgür Karabulut ve tüm tutuklu iÅŸçilerin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± ve sendikal faaliyet üzerindeki baskÄ±nÄ±n son bulmasÄ±nÄ± istedi. (Ankara/EVRENSEL)

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in imza toplandÄ±

3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸÃ§ileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu kuruldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 16:34

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