Tutuklu gazetecinin haberi â€˜sakÄ±ncalÄ±â€™ sayÄ±ldÄ±

Gazeteci İdris Sayılğan’ın cezaevinde yaşanan hak ihlallerine dair yazdığı mektuba el konuldu.

Gazeteci İdris Sayılğan’ın tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Cezaevi’ndeki hak ihlallerine dair yazdığı mektuba, cezaevi yönetimi tarafından “Sakıncalı” bulunarak el konuldu.

‘SAKINCALI’

İki yıldır tutuklu olan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri İdris Sayılğan, karşılaştıkları ihlallere çözüm bulunması yerine her gün yeni ihlallerle karşı karşıya kaldıklarını telefon görüşmesinde ailesine anlattı. Sayılğan, “Gazeteci olduğum için ve cezaevindeki hak ihlallerine dikkat çekmek için bir mektup kaleme aldım. Mektubun içeriğinde ise haber diliyle yazılmış cezaevi sorunları vardı. Cezaevi Mektup Okuma Komisyonu, mektubumu okuduktan sonra ‘Sakıncalı’ olarak kabul etti ve mektubun basına ulaşmasına engel oldu” dedi.

İHLALLER ARTIYOR

OHAL uygulamalarıyla tutuklu ve hükümlülerin ellerinden alınan haklarının geri verilmediği ve üstüne OHAL sürecinde olan haklarının şu an ellerinden alınmak istendiğini ifade eden Sayılğan, cezaevindeki hak ihlallerini şöyle anlattı: “OHAL’den sonra bir şey değişmedi. Sosyal haklarımızın hiçbiri geri verilmedi. Aylardır devam eden haftada bir olan spor hakkımız şu an ayda bir kez veriliyor. Hobi faaliyetleri şu an tamamen yasaklanmış durumda. İstediğimiz gazeteler verilmiyor. Dergi ve kitaplarımıza sınırlama getiriliyor. Revir dilekçelerimiz ya işleme konulmuyor ya da çok geç revire çıkartılıyoruz.”

Cezaevinde gün geçtikçe hak ihlallerinin ve keyfi uygulamaların arttığını belirten Sayılğan, duyarlılık çağrısında bulundu. (Muş/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 14:07

