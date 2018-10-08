Tutuklu gazetecinin haberi â€˜sakÄ±ncalÄ±â€™ sayÄ±ldÄ±

Gazeteci Ä°dris SayÄ±lÄŸanâ€™Ä±n cezaevinde yaÅŸanan hak ihlallerine dair yazdÄ±ÄŸÄ± mektuba el konuldu.

Gazeteci Ä°dris SayÄ±lÄŸan’Ä±n tutuklu bulunduÄŸu Trabzon E Tipi Cezaevi’ndeki hak ihlallerine dair yazdÄ±ÄŸÄ± mektuba, cezaevi yönetimi tarafÄ±ndan “SakÄ±ncalÄ±” bulunarak el konuldu.

‘SAKINCALI’

Ä°ki yÄ±ldÄ±r tutuklu olan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ± (DÄ°HA) muhabiri Ä°dris SayÄ±lÄŸan, karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± ihlallere çözüm bulunmasÄ± yerine her gün yeni ihlallerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± telefon görüÅŸmesinde ailesine anlattÄ±. SayÄ±lÄŸan, “Gazeteci olduÄŸum için ve cezaevindeki hak ihlallerine dikkat çekmek için bir mektup kaleme aldÄ±m. Mektubun içeriÄŸinde ise haber diliyle yazÄ±lmÄ±ÅŸ cezaevi sorunlarÄ± vardÄ±. Cezaevi Mektup Okuma Komisyonu, mektubumu okuduktan sonra ‘SakÄ±ncalÄ±’ olarak kabul etti ve mektubun basÄ±na ulaÅŸmasÄ±na engel oldu” dedi.

Ä°HLALLER ARTIYOR

OHAL uygulamalarÄ±yla tutuklu ve hükümlülerin ellerinden alÄ±nan haklarÄ±nÄ±n geri verilmediÄŸi ve üstüne OHAL sürecinde olan haklarÄ±nÄ±n ÅŸu an ellerinden alÄ±nmak istendiÄŸini ifade eden SayÄ±lÄŸan, cezaevindeki hak ihlallerini ÅŸöyle anlattÄ±: “OHAL’den sonra bir ÅŸey deÄŸiÅŸmedi. Sosyal haklarÄ±mÄ±zÄ±n hiçbiri geri verilmedi. AylardÄ±r devam eden haftada bir olan spor hakkÄ±mÄ±z ÅŸu an ayda bir kez veriliyor. Hobi faaliyetleri ÅŸu an tamamen yasaklanmÄ±ÅŸ durumda. Ä°stediÄŸimiz gazeteler verilmiyor. Dergi ve kitaplarÄ±mÄ±za sÄ±nÄ±rlama getiriliyor. Revir dilekçelerimiz ya iÅŸleme konulmuyor ya da çok geç revire çÄ±kartÄ±lÄ±yoruz.”

Cezaevinde gün geçtikçe hak ihlallerinin ve keyfi uygulamalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SayÄ±lÄŸan, duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (MuÅŸ/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 14:07

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