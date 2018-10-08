Patrona vergi affÄ±, emekÃ§iye artan oranlÄ± ve dolaylÄ± vergiler

BirleÅŸik Kamu-Ä°ÅŸ ve TÃ¼ketici HaklarÄ± DerneÄŸi, kriz sÃ¼reciyle birlikte daha da yoksullaÅŸan emekÃ§ilerin sÄ±rtÄ±ndan vergi yÃ¼kÃ¼nÃ¼n alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

Tüketici HaklarÄ± DerneÄŸi ve BirleÅŸik Kamu Ä°ÅŸ Konfederasyonu emekçilerden kesilen vergilere iliÅŸkin ortak bir açÄ±klama yaptÄ±. Konfederasyon genel merkezinde yapÄ±lan açÄ±klamada konÅŸan BirleÅŸik Kamu-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet BalÄ±k, artan oranlÄ± vergi dilimiyle ücretlerin eridiÄŸine dikkat çekti.

YapÄ±lan açÄ±klamada sanayicilere yapÄ±lan vergi aflarÄ±nÄ±n yerine emekçilerin artan oranlÄ± vergi diliminin sabitlenmesi ve temel tüketim mal ve hizmetlerinden dolaylÄ± vergilerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

'OCAK'TA YÜZDE 30 ZAM BÄ°LE YETMEYEBÄ°LÄ°R'

YÄ±llÄ±k enflasyonun yÄ±llÄ±k yüzde 24'e çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BalÄ±k, enflasyonun son 16 yÄ±lÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Böyle giderse Ocak ayÄ±nda memur ve emekliye yapÄ±lacak zam yüzde 30 olsa bile yetmeyebileceÄŸini belirten BalÄ±k, elektrik ve doÄŸalgaz zamlarÄ± baÅŸta olmak son zamlarla birlikte enflasyon ve yoksulluÄŸun artmaya devam edeceÄŸini söyledi.

BalÄ±k, “ZamlarÄ±n ardÄ± ardÄ±na devam ettiÄŸi bugünlerde tüm ücretli kesimler gibi kamu emekçilerinin de geliri her geçen gün daha fazla erimektedir. Artan hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve kamuda yaÅŸanan dönüÅŸüm kamu emekçilerinin daha fazla yoksullaÅŸmasÄ±nÄ± ve güvencesizleÅŸmesini beraberinde getirmektedir” dedi.

BalÄ±k, zamlarÄ±n geri çekilerek maaÅŸlarÄ±n insanca yaÅŸam seviyesinde getirilmesi, ücret artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n gerçek enflasyon oranÄ±nda yapÄ±lmasÄ± ve gelir vergisi dilimlerinin yüzde 15'e sabitlenmesi istedi.

TÜRKÄ°YE'NÄ°N YÜZDE 20'SÄ° AÇLIK SINIRI ALTINDA YAÅžIYOR

Tüketici HaklarÄ± DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Turhan Çakar ise Türkiye'nin dolaylÄ± vergilerin en yüksek olduÄŸu 3 ülkeden biri olduÄŸunu söyledi. AynÄ± durumun gelir adaletsizliÄŸinde de söz konusu olduÄŸunu belirten Çakar, “DerneÄŸimizin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu araÅŸtÄ±rmaya göre Türkiye'de nüfusun yüzde 20 dolayÄ±ndaki kesimi, yani 16 milyon dolayÄ±ndaki tüketici açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸamaktadÄ±r. Nüfusun yüzde 60'dan fazla kesimi, yani 48 milyondan fazla tüketici ise yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸamaktadÄ±r. Tüketici HaklarÄ± DerneÄŸi olarak bunu kanÄ±tlamaya hazÄ±rÄ±z” dedi.

'KDV VE ÖÄ°V KALDIRILSIN'

Zorunlu ve yaÅŸamsal tüketim kalemleri olan gÄ±da ve ÅŸehir ÅŸebeke suyundan yüzde 8 KDV, doÄŸlgaz ve elektrikten yüzde 18 KDV, iletiÅŸim hizmetlerinden yüzde 18 KDV ve özel iletiÅŸim vergisi (ÖÄ°V) alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Çakar, “Her seçim öncesinde sermaye kesimine vergi aflarÄ± getirilerek de tüketicilerin sÄ±rtÄ±ndaki haksÄ±z ve dolaylÄ± vergi yükü artÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. En zorunlu ve en yaÅŸamsal mal ve hzimetlerden haksÄ±z olarak alÄ±nan KDV ve ÖÄ°V gibi tüketici vergisinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Yoksuldan deÄŸil, vergisini kaçÄ±ran ödemeyen sermayedardan vergi alÄ±nsÄ±n” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 14:03

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