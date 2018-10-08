Bulgaristan'da yolsuzluklarÄ± araÅŸtÄ±ran kadÄ±n gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Bulgaristan'da yolsuzluklara karÅŸÄ± yayÄ±nlarÄ±yla tanÄ±nan kadÄ±n gazeteci Victoria Marinova, bir parkta Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ halde bulundu.

Bulgaristan'Ä±n Ruse kentinde yayÄ±n yayan TVN kanalÄ±nda muhabirlik ve sunuculuÄŸun yanÄ± sÄ±ra ‘Dedektör’ adlÄ± programÄ± hazÄ±rlayan Victoria Marinova, cumartesi akÅŸamÄ± kentteki bir parkta öldürülmüÅŸ halde bulundu.

Son dönemde Avrupa BirliÄŸi (AB) fonlarÄ±yla ilgili yolsuzluk iddialarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilen gazeteci Marinova’nÄ±n bu araÅŸtÄ±rmasÄ±yla ilgili öldürülüp öldürülmediÄŸi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Bulgar yetkililer, Marinova’nÄ±n tecavüz edildikten sonra öldürüldüÄŸünü, yanÄ±nda bulunan cep telefonu, otomobil anahtarÄ±, bazÄ± kÄ±yafetleri ve gözlüklerinin de kayÄ±p olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Marinova’nÄ±n kafasÄ±na vurulup, boÄŸularak öldürüldüÄŸü belirtildi.

Bulgar yetkililer, olay gününden itibaren gazeteci Victoria Marinova’nÄ±n ölümüyle ilgili geniÅŸ kapsamlÄ± soruÅŸturmanÄ±n sürdürüldüÄŸünü ancak henüz kesin bir bulguya rastlanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Marinova’dan DNA örneklerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve incelendiÄŸi kaydedildi. (Sofya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 13:53

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