Görsel: Niklas Elmehed / İsveç Nobel Akademisi
Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
Ekonomi dalında 2018 yılı Nobel Ekonomi ödülü William D. Nordhaus ve Paul M. Romer’in oldu.
Nobel Ekonomi Ödülü 2018 yılında William D. Nordhaus ve Paul M. Romer’in oldu.
İklim değişikliğinin sonuçlarını uzun dönemli makro-ekonomik analizlerle birleştiren William D. Nordhaus ve teknolojik gelişmeleri uzun dönemli makro-ekonomik analizlerle birleştiren Paul M. Romer 2018 yılı Nobel Ekonomi Ödülü aldılar.
BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h— The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 Ekim 2018
Geçtiğimiz yıl Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan kişi ABD'li ekonomist Richard H. Thaler olmuştu.
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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 13:59