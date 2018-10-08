Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

Görsel: Niklas Elmehed / İsveç Nobel Akademisi

Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

    • 08 Ekim 2018 13:39

    Ekonomi dalında 2018 yılı Nobel Ekonomi ödülü William D. Nordhaus ve Paul M. Romer’in oldu.

    Nobel Ekonomi Ödülü 2018 yılında William D. Nordhaus ve Paul M. Romer’in oldu.

    İklim değişikliğinin sonuçlarını uzun dönemli makro-ekonomik analizlerle birleştiren William D. Nordhaus ve teknolojik gelişmeleri uzun dönemli makro-ekonomik analizlerle birleştiren Paul M. Romer 2018 yılı Nobel Ekonomi Ödülü aldılar.

    Geçtiğimiz yıl Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan kişi ABD'li ekonomist Richard H. Thaler olmuştu.

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    Son Düzenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 13:59
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