Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Ekonomi Ödülü 2018 yılında William D. Nordhaus ve Paul M. Romer’in oldu.

İklim değişikliğinin sonuçlarını uzun dönemli makro-ekonomik analizlerle birleştiren William D. Nordhaus ve teknolojik gelişmeleri uzun dönemli makro-ekonomik analizlerle birleştiren Paul M. Romer 2018 yılı Nobel Ekonomi Ödülü aldılar.

