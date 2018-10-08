Suudi gazeteci dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda: Konsoloslukta Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, taÅŸÄ±ndÄ±

DÃ¼nya basÄ±nÄ±, haber alÄ±namayan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n konsoloslukta Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, cesedin parÃ§alanarak taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± savÄ±na yer verdi.

DünyanÄ±n önde gelen yayÄ±n organlarÄ±, Levent’teki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu’na 2 Ekim günü girdikten sonra ortadan kaybolan Washington Post yazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili savlar konusuna odaklanan haberler yayÄ±nlÄ±yor. AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n "Suudi Arabistan’dan gelen 15 kiÅŸilik özel ekip tarafÄ±ndan öldürülerek cesedinin bina dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na" iliÅŸkin savlara yer verilen haberlerde, Suudi Arabistan'Ä±n ise bu savlara "ÅŸiddetle karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±"na dikkat çekiliyor.

WASHINGTON POST

KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Washington Post haberinde, "Türk yetkliler KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n, Suudi Arabistan konsolosluÄŸunda öldürüldüÄŸünü duyurdu. Cinayet için görevlendirilmiÅŸ 15 kiÅŸilik bir ekibin bir önceki hafta Ä°stanbul’a gönderilerek bu planlanmÄ±ÅŸ eylemi hayata geçirdikleri ancak henüz somut delillere ulaÅŸÄ±lmadÄ±" denildi.

Haberde, konsolosluÄŸun, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n konsolosluk binasÄ±na girdikten sonra alÄ±koyulduÄŸunu ÅŸiddetle inkar ettiÄŸi belirtildi.

THE GUARDIAN

Ä°ngiliz Guardian gazetesinin konuyla ilgili haberinde, "Suudi gazeteci konsoloslukta öldürüldü" denildi ve KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Ä°stanbuldaki Suudi Arabistan konsolosluÄŸunda öldürülerek cesedinin parçalanarak oradan baÅŸka bir yere taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Türk yetkililerin, dört gün önce kaybolan, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürüldüÄŸüne inandÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden haberde, bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurulurken, yetkililerin elinde siyah bir arabaya odaklanan kanÄ±t niteliÄŸinde bir görüntü olduÄŸu belirtildi.

BBC

BBC’nin haberinde de, 2 Ekim tarihinde boÅŸanma evraklarÄ±nÄ± imzalamak için Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluÄŸunu ziyaret eden, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Türk niÅŸanlÄ±sÄ± Hatice Cengiz’in konsolosluk önününde 11 saat KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± beklediÄŸi ve KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürüldüÄŸüne inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi yer aldÄ±.

Suudi yetkililerin, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n konsolosluk binasÄ±nda olduÄŸunu reddettiklerini ve kendisine ulaÅŸma çabalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini duyurduklarÄ± belirtilirken, AKP'den bir yetkilinin, elerinde kanÄ±t olduÄŸunu ancak herhangi bir kanÄ±tÄ±n mahkemeye sunulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi duyuruldu.

THE TELEGRAPH

Telegraph gazetesi’nin haberinde ise, Türk polisinin, dört gündür kendisinden haber alÄ±namayan KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n konsoloslukta öldürüldükten sonra parçalanarak binadan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Haberde, "Polisin ilk deÄŸerlendirmesine göre KaÅŸÄ±kçÄ±, Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul konsoloslkuÄŸunda öldürüldü. DeÄŸerlendirmeye göre KaÅŸÄ±kçÄ± binada öldürüldü ve cesedi daha sonra bina dÄ±ÅŸlÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±" ifadesi yer aldÄ±.

KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Türk niÅŸanlÄ±sÄ± Hatice Cengiz’in, KaçÄ±kçÄ±nÄ±n öldüÄŸüne inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yer aldÄ±.

CNN INTERNATIONAL

CNN’de yer alan haberde ise, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n, bizzat konuyla ilgilendiÄŸini söylemesi yer aldÄ±. "CumhurbaÅŸkanÄ± olarak geliÅŸmeleri takip ediyorum" diyen ErdoÄŸan’Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± uzun zamandÄ±r tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve bir arkadaÅŸ olarak gördüÄŸü belirtilirken, ErdoÄŸan’Ä±n "KonsolosluÄŸun giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± gören bütün kameralara inceleniyor, sonuçlarÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ±z" dediÄŸi duyuruldu.

THE INDEPENDENT

Independent haberinde de, Türk yetkililerin, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Suudi Arabistan konsolosluÄŸunda öldürüldüÄŸünü onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi.

Haberde, Türk polisinin soruÅŸturmaya devam ettiÄŸi ve Riyad’Ä±n da konsoloslukta yapÄ±lacak araÅŸtÄ±rmalar için gerekli izinleri verdiÄŸi belirtildi ve Suudi Arabistan’Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n zorla alÄ±konduÄŸu ya da öldürüldüÄŸü iddialarÄ±nÄ± ÅŸiddetle inkar ettiÄŸi ve soruÅŸturmaya yardÄ±mcÄ± olmaya hazÄ±r olduÄŸu açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± da belirtildi.

THE JAPAN TIMES

Haberinde, Türk otoritelerinin, Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan konsolosluÄŸunda öldürüldüÄŸünü açÄ±kladÄ±klarÄ± bilgisine yer veren The Japan Times da, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir yetkililin ise, "Bu savlarÄ± doÄŸrulayacak pozisyonda deÄŸiliz; ancak, konuyu yakÄ±ndan izliyoruz" yolundaki sözlerini de yayÄ±nladÄ±. (DHA)

'Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kesinleÅŸti' iddiasÄ±

Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 13:38

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