EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma GÃ¼rkan, yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor

Emek Partisi, iktidarÄ±n savaÅŸ politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak olan GÃ¼rkan'Ä±n davasÄ±na Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan iktidarÄ±n savaÅŸ politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi için hakim karÅŸÄ±sÄ±nda olacak. YarÄ±n ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülecek duruÅŸma öncesi bir açÄ±klama yayÄ±mlayan EMEP Genel Merkezi, siyaset yapma özgürlüÄŸünün yargÄ±lanamayacaÄŸÄ±na dikkat çekti. YapÄ±lan açÄ±klamada yarÄ±n saat 09.00’da adliye önünde buluÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan hakkÄ±nda, barÄ±ÅŸ çaÄŸrÄ±sÄ± yapan bildiriler daÄŸÄ±tÄ±rken tutuklanan üyelerinin getirildiÄŸi adliye önünde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma nedeniyle “terör örgütü propagandasÄ±” iddiasÄ±yla hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.

EMEP’in barÄ±ÅŸ çaÄŸrÄ±sÄ± bildirilerini daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± için Ä°stanbul’da tutuklanan Neslihan Karyemez ve Bilal Karaman’Ä±n mahkemeye çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 27 Åžubat 2018 tarihinde, Ä°stanbul Adalet SarayÄ± önünde konuÅŸma yapan EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, Afrin operasyonuna iliÅŸkin bildiri daÄŸÄ±tan Karyemez ve Karaman’Ä±n hedef haline geldiÄŸini belirterek, bu davanÄ±n adli ve hukuki deÄŸil siyasi bir dava olduÄŸunu söylemiÅŸti.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Gürkan’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n “bir nevi örgütün eylem ve faaliyetlerini övdüÄŸü” gerekçesine dayanak göstererek “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla iddianame hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. Gürkan savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi ifadesinde suçlamalarÄ± reddederek, siyasi parti genel baÅŸkanÄ± olarak siyaset yapma hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

DavanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul Adliyesi 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde.

EMEP: SAAT 9’DA ÇAÄžLAYAN’A ÇAÄžIRIYORUZ

EMEP Genel Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamada, milletvekillerinden politikacÄ±lara, gazetecilerden sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±na, 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinden akademisyenlere kadar tüm toplumsal kesimlerin ifade etme, propaganda yapma, talepte bulunma haklarÄ±na yönelik ihlallerin devam ettiÄŸine dikkat çekildi.

Ä°ktidarÄ±n kendi beyanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki her sözü, muhalif her tutumu suçlama, cezalandÄ±rma eÄŸiliminde olduÄŸuna dikkat çekilen açÄ±klamada yarÄ±n ÇaÄŸlayan’da görülecek duruÅŸmaya çaÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±: “Selma Gürkan’a atfedilen suç hiç de sürpriz deÄŸildir. Genel BaÅŸkan terör propagandasÄ± yapmakla itham edilmektedir. Emek Partisi hem OrtadoÄŸu halklarÄ± hem Türkiyeli emekçiler için aÄŸÄ±r faturasÄ± olan savaÅŸa karÅŸÄ±, barÄ±ÅŸ ve demokrasiyi daima savunmuÅŸ bir partidir. Bu yüzden bu dava aslÄ±nda barÄ±ÅŸ talebine açÄ±lmÄ±ÅŸ davalardan biridir.

Tüm emek ve demokrasi güçlerinin deÄŸerli temsilcileri ve üyelerini, 9 Ekim SalÄ± saat 09.00’da ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±’na dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 13:25

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