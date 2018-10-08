Åžair Sennur Sezer, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

Åžair Sennur Sezer, TÃ¼rkiye Yazarlar SendikasÄ± (TYS), Manos Kitap ve ETEV tarafÄ±ndan organize edilen bir etkinlikle anÄ±ldÄ±.

Åžiirin ve umudun yorulmaz iÄŸnesi Sennur Sezer ölümünün üçüncü yÄ±lÄ±nda unutulmadÄ±. Emin Türk Eliçin Kültür ve Sanat VakfÄ±nda (ETEV) düzenlenen anmada Sennur Sezer ÅŸiirleri okundu, edebiyatÄ± üzerine paylaÅŸÄ±mlarda bulunuldu. Türkiye Yazarlar SendikasÄ± (TYS), Manos Kitap ve ETEV tarafÄ±ndan organize edilen etkinliÄŸe usta edebiyatçÄ±nÄ±n yazar, ÅŸair dostlarÄ±; Emek Partili yoldaÅŸlarÄ± ve okurlarÄ± katÄ±ldÄ±.

AnmanÄ±n sunuculuÄŸunu üstlenen TYS Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Köz; yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa konuÅŸmada “Sennur Sezer’i uÄŸurlayalÄ± üç yÄ±l oldu. UÄŸurladÄ±k ama o hep bizimle. Son kitabÄ±nÄ±n adÄ± Ä°zi KalsÄ±n’dÄ±. Sadece izi kalmadÄ±. Kendisi de kaldÄ±.” ifadelerini kullandÄ±. Usta edebiyatçÄ± için yapÄ±lan bu etkinliÄŸin bir anÄ±msama olduÄŸunu söyleyen Köz, “Sennur Sezer çok yaÅŸasÄ±n diyorum, çok yaÅŸayacak bizlerle...” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘ONUN ÅžÄ°Ä°RÄ° YOL AÇICIDIR’

Sennur Sezer’in eÅŸi, yazar Adnan ÖzyalçÄ±ner, Sezer’in ölüm yÄ±ldönümü için kaleme aldÄ±ÄŸÄ± “SevdadÄ±r KÄ±saltan Geceyi” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nÄ± okudu. Sezer’in ÅŸiirini her okuduÄŸunda yeni anlamlar kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren ÖzyalçÄ±ner, “Sennur Sezer’in ÅŸiiri çoraklaÅŸan/çoraklaÅŸtÄ±rÄ±lan yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± çiçeklendirir. Yol açÄ±cÄ± bir ÅŸiirdir onun ÅŸiiri” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TYS Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Åžilkan, Sennur Sezer edebiyatÄ±nÄ±n halk kültürüyle olan baÄŸlantÄ±larÄ±na deÄŸindi. Sezer’in edebiyatÄ±n çeÅŸitli türlerine olduÄŸu kadar, halk hikayelerine ve çocuk masallarÄ±na da emek vermiÅŸ bir yazar olduÄŸunu söyleyen Åžilkan; Sezer’in halk hikayelerini, çaÄŸdaÅŸ bir yorumla ve yeni bir dille yeniden yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, her anlatÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda bir baÅŸka güzellik eklediÄŸini belirtti.

‘DÄ°ZELERÄ° UMUDU IÅžITACAK’

Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, Sennur Sezer’in safÄ±nÄ± seçtiÄŸi sÄ±nÄ±fa olan inancÄ±nÄ±n örgütlülükle birleÅŸtiÄŸi anda partileriyle yollarÄ±nÄ±n kesiÅŸtiÄŸine dikkat çekti. Sennur Sezer’de umutsuzluÄŸun hiçbir zaman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gürkan, “Onun dizeleri umudu Ä±ÅŸÄ±tacak, dizeleriyle yarÄ±na can suyu olacaktÄ±r. Çok yaÅŸa Sennur Sezer” dedi.

Anmada ÅŸair ve yazar dostlarÄ± Gonca Özmen, Nalan Çelik, Nilay Özer, Mustafa Köz ve Nursa Saka; Sennur Sezer’in ÅŸiirlerini seslendirdi, onunla yaÅŸadÄ±klarÄ± anÄ±larÄ± paylaÅŸtÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 13:03

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