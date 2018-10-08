Adana'da cinsel istismar davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Adana'da 15 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸa cinsel istismarla suÃ§lanan apartman yÃ¶neticisinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, dinlenmeyen tanÄ±klar nedeniyle ertelendi.

Volkan PEKAL

Adana

Adana’da yönetici olduÄŸu apartmanda, apartman görevlisinin 15 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸunu 4 yÄ±l boyunca taciz ettiÄŸi belirtilen 60 yaÅŸÄ±ndaki C.S.’nin “ÇocuÄŸun cinsel istismarÄ± ve basit tehdit” suçlamasÄ± ile Adana 3’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 5'inci duruÅŸmasÄ± görüldü. Verilen adli tatilin ardÄ±ndan baÅŸkanÄ± deÄŸiÅŸen mahkeme heyeti dosyada dinlenmeyen tanÄ±klar olduÄŸunu belirterek duruÅŸmayÄ± 16 Ocak tarihine erteledi.

Önceki duruÅŸmada SavcÄ±lÄ±k, sanÄ±ÄŸa hem “çocuÄŸun cinsel istismarÄ±”, hem de tehdit suçundan ceza verilmesini isteyerek, suçun birden fazla kez iÅŸlendiÄŸi için cezanÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. SavcÄ± mütalaasÄ±nda TCK’nin çocuÄŸun cinsel istismarÄ± ile ilgili 103’üncü maddesi, suçun aynÄ± kiÅŸiye farklÄ± zamanlarda birden fazla iÅŸlenmesi durumunda cezanÄ±n, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± öngören 43’üncü maddesi ve tehdidin düzenlendiÄŸi 106’Ä±ncÄ± maddelerine göre ceza istedi. Buna göre sanÄ±ÄŸa 16 yÄ±la kadar ceza verilebilir.

NE OLMUÅžTU?

Adana’da GüzelyalÄ± Mahallesi’nde apartman görevlisinin 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ± 4 yÄ±l boyunca taciz ettiÄŸi ortaya çÄ±kÄ±nca, çocuÄŸun ailesi sanÄ±k C.S.’den ÅŸikayetçi olmuÅŸtu. Ä°stismar olayÄ±, maÄŸdur çocuk A.Y’nin “Ben yoruldum, artÄ±k ölmek istiyorum. O küçük A. olmak istiyorum, benim kalbim acÄ±yor. CanÄ±m çok yanÄ±yor. ArtÄ±k bÄ±ktÄ±m, yoruldum. O adamÄ±n bana yaptÄ±klarÄ±ndan sÄ±kÄ±ldÄ±m” ÅŸeklinde intihar mektubu bÄ±rakmasÄ±yla ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Mektubu bulan A.Y’nin ablasÄ± sanÄ±k C.S’den ÅŸikayetçi olmuÅŸ, tutuklanan C.S. daha sonra ev hapsi kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Çocukla aynÄ± apartmanda ev hapsi verilen C.S., itirazlar üzerine baÅŸka bir eve götürülmüÅŸ, daha sonra aile apartmandaki iÅŸini bÄ±rakarak taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Adana'da Ã§ocuÄŸa istismarda bulunan apartman yÃ¶neticisine ceza istemi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 13:36

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