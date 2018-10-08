3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸÃ§ileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu kuruldu

AralarÄ±nda Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ, Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ’in de bulunduÄŸu çeÅŸitli sendikalar, siyasi partiler, milletvekilleri, akademisyenler, meslek örgütleri, aydÄ±n ve yazarlar, 3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸçileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu’nu kurdu.

Mimarlar OdasÄ± Ä°stanbul Büyükkent Åžubesi’nde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, “Bizler çeÅŸitli sendikalar, kitle örgütleri ve demokratik kurumlar, duyarlÄ± kiÅŸiler olarak bir araya gelerek 3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸçileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu’nu kurduk. 3. havalimanÄ±nda çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±n bir isyanla deklare ettikleri taleplerinin takipçisi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtiriz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±, parasÄ±z pulsuz konulduklarÄ± cezaevindeki ihtiyaçlarÄ±nÄ±n maÄŸdur edilen ailelerinin yaralarÄ±nÄ±n sarÄ±lmasÄ± için ortak bir çaba içinde olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± vurgularÄ±z” denildi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in imza toplandÄ±

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 160'Ä± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 15:15

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