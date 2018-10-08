3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in platform kuruldu

3. HavalimanÄ± ÅŸantiyesinde çalÄ±ÅŸÄ±rken insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullara isyan ederek iÅŸ bÄ±raktÄ±klarÄ± için tutuklanan iÅŸçilerle dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla platform kuruldu. Platform basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla kuruluÅŸunu ilan etti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in imza toplandÄ±

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 160'Ä± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 13:55

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