HDP'li Bilgen'den ErdoÄŸan'a tepki: AKP, kayyÄ±m iÃ§in iÅŸ baÅŸvurusu alsÄ±n

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, ErdoÄŸan'Ä±n 'TerÃ¶re bulaÅŸanlar sandÄ±ktan Ã§Ä±karsa kayyÄ±m tayin edeceÄŸiz' sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterdi.

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, “Teröre bulaÅŸanlar sandÄ±ktan çÄ±karsa kayyÄ±m tayin edeceÄŸiz” sözlerine tepki gösterdi: “AltÄ± milyon civarÄ±nda oy almÄ±ÅŸ bir partinin hangi adayÄ±nÄ±n doÄŸru olup olmayacaÄŸÄ±na karar verecek olan bir baÅŸka parti olmaz, olmamalÄ±dÄ±r. AKP daha önce DBP'nin kazandÄ±ÄŸÄ± belediyelerin bulunduÄŸu ÅŸehirlerde aday falan göstermesin. KayyÄ±mluk için iÅŸ baÅŸvurusu alsÄ±n ve nasÄ±l olsa seçimde HDP kazanacak sonra kayyÄ±m olarak atanÄ±rlar. BoÅŸuna seçim masrafÄ± yapmasÄ±nlar. “

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, Mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gündeme dair geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, "Bu seçimlerde, teröre bulaÅŸmÄ±ÅŸ olanlar sandÄ±ktan çÄ±karsa, anÄ±nda gereÄŸini yapÄ±p, kayyÄ±m tayinleriyle yolumuza devam edeceÄŸiz” açÄ±klamasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen de ÅŸu sözlerle tepki gösterdi:

"KÄ±zÄ±lcahamam'da kamuoyuna yansÄ±tÄ±lan bilgiler, yaklaÅŸÄ±mlar, yorumlar ve aynÄ± zamanda ErdoÄŸan'Ä±n temsil ettiÄŸi makam dolayÄ±sÄ±yla devletin yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ortaya koyuyorsa çok vahim bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Partilerin meÅŸruiyetinin ölçüsü o partilerin savunduÄŸu deÄŸerler, o deÄŸerlere baÄŸlÄ±lÄ±k ve halkÄ±n, toplumun o partilere gösterdiÄŸi ilgidir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir meÅŸruiyet kriteri koymaya kalkan, darbeci zihniyeti iç dünyasÄ±ndan atamamÄ±ÅŸ demektir.

AltÄ± milyon civarÄ±nda oy almÄ±ÅŸ bir partinin hangi adayÄ±nÄ±n doÄŸru olup olmayacaÄŸÄ±na karar verecek olan bir baÅŸka parti olmaz, olmamalÄ±dÄ±r. EÄŸer böyle yaklaÅŸÄ±lÄ±yorsa bir akreditasyon sistemi iÅŸletsinler, bize bir liste versinler. Kimleri aday gösterip gösteremeyeceÄŸimize onlarÄ±n listesi üzerinden seçme yaparak karar verelim. Bir baÅŸka yöntem daha var. AKP daha önce DBP'nin kazandÄ±ÄŸÄ± belediyelerin bulunduÄŸu ÅŸehirlerde aday falan göstermesin. KayyÄ±mluk için iÅŸ baÅŸvurusu alsÄ±n ve nasÄ±l olsa seçimde HDP kazanacak sonra kayyÄ±m olarak atanÄ±rlar. BoÅŸuna seçim masrafÄ± yapmasÄ±nlar. Bütün bu ironileri, vahim tabloyu ifade için söylüyoruz. 'Teröre bulaÅŸmak' hukuken ne anlama gelir? Mesela, belediyelerin bir çevreye arazi tahsis etmesi hangi kendi tabirleri ile 'parsel parsel peÅŸkeÅŸ çekmesi' teröre bulaÅŸma kategorisinde ele alÄ±nabilir mi? Ya da 'Halep için arkadaÅŸlara söyledik silahlarÄ± bÄ±rakacaklar' sözü bulaÅŸma kategorisinde ele alÄ±nabilir mi? Böyle muÄŸlak tabirlerle sadece korku, psikolojik yÄ±lgÄ±nlÄ±k oluÅŸturmak ve seçmen iradesinin saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde tezahürünü engellemeye çalÄ±ÅŸmak Türkiye'ye büyük bir haksÄ±zlÄ±ktÄ±r."

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K FONU TEPKÄ°SÄ°

Türkiye'nin ana gündeminin ekonomi olduÄŸunu söyleyen bilgen, “Siyasetçiler, ekonomideki bu acÄ± tabloyu görmek istemediÄŸi için siyasi polemik yapmayÄ± ve sadece siyasi sataÅŸmayla gündemi meÅŸgul etmeyi tercih ediyorlar” ifadesini kullandÄ±.

Türkiye ekonomisinin kÄ±sÄ±r döngüden ve darboÄŸazdan çÄ±kmasÄ±nÄ± istediklerini dile getiren Bilgen, tüketiciye yansÄ±yan fiyatlar nedeniyle esnaf ile tüketicinin ciddi bir gerilim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°ÅŸsizlik Fonu'nda biriken paranÄ±n "banka kurtarmaya aktarÄ±lmasÄ±nÄ±n" asla kabul edilebilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bilgen, "Türkiye, önümüzdeki günlerde 2001 krizinden daha feci hamleler yapmak durumuna girecek. Åžu anda bankacÄ±lÄ±kta, 'Halkbank için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na göre diÄŸer bankalara da yapÄ±lÄ±r' diye düÅŸünülüyor. BatÄ±k kredileri tek bankada toplayÄ±p sonra o bankayÄ± devlet eliyle, bizim cebimizden çÄ±kanla kurtarmaya çalÄ±ÅŸmak... Bu sinyaller çok büyük bir tehlikenin iÅŸaretidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Bir soru üzerine Ayhan Bilgen, danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi McKinsey gibi kuruluÅŸlarÄ±n sadece soyut danÄ±ÅŸmanlÄ±k kuruluÅŸlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kimi yatÄ±rÄ±mcÄ±lar ya da kredi kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, McKinsey gibi kuruluÅŸlarla iliÅŸkiyi, kendi iliÅŸkilerinin referansÄ± kabul ettiÄŸini söyledi. Bilgen, "McKinsey'e ihtiyacÄ±mÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n beyan edilmiÅŸ olmasÄ± sevindirici ama ÅŸimdi asÄ±l sorununu nasÄ±l çözüleceÄŸi konusunda da herhalde McKinsey'i savunanlarda bir açÄ±klama yapacaklardÄ±r diye düÅŸünüyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu. (AA)

ErdoÄŸan: TerÃ¶re bulaÅŸanlar sandÄ±ktan Ã§Ä±karsa kayyÄ±m tayin edeceÄŸiz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 12:20

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