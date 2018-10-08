Devlet toprak kiralamÄ±yor: KÃ¶ylÃ¼ler iÅŸsizlik derdiyle boÄŸuÅŸuyor

Edirne'nin KeÅŸan ilçesine baÄŸlÄ± bin nüfuslu Türkmen köyünde, topraksÄ±z olan köylüler hazine arazilerinin kendilerine kiralanmamasÄ±na tepkililer. Köy muhtarÄ± HakkÄ± Yilber, “DiÄŸer köylerde topraksÄ±z vatandaÅŸlara toprak kiralanÄ±yor ama bize verilmiyor. En kalabalÄ±k köy nüfusuna sahibiz. Köyde 2 bin 189 dönüm hazine arazisi var ama toprak kiralayamÄ±yoruz. Hazine arazileri verilirse, bamya üretip civarda satÄ±p geçim saÄŸlayacaÄŸÄ±z” dedi.

KeÅŸan ilçesine 11 kilometre mesafedeki bin nüfuslu Türkmen köylüleri, hazine arazilerinin kendilerine kiralanmadÄ±ÄŸÄ± için iÅŸsiz ve parasÄ±z kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Birkaç yÄ±l öncesine kadar hazine arazilerinin kiralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ürettikleri bamyalarÄ± satarak geçimini saÄŸlayan köyde herkes iÅŸsiz kaldÄ±. Köy muhtarÄ± HakkÄ± Yilber, köyde 2 bin 189 dönüm hazine arazisi olduÄŸunu ve kendilerine kiralanmasÄ±nÄ± istediklerini söyledi. Yeni çÄ±karÄ±lan yasalarla topraÄŸÄ± olanlara kiralama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Yilber, “Köyümüzde yaklaÅŸÄ±k 2 bin 189 dönüm hazine arazisi var. Daha önce topraksÄ±z vatandaÅŸlara yer veriliyordu. Burada bamya yetiÅŸtirip civarda satarak geçimimizi saÄŸlÄ±yorduk. Köyde ÅŸu anda iÅŸ imkanÄ±mÄ±z yok. Yeni yasalar çÄ±kardÄ±lar ve topraksÄ±z kaldÄ±k. Biz hazine arazilerinin bize parasÄ±yla kiralanmasÄ±nÄ± istiyoruz. Köylülerimiz iÅŸsiz, geçici iÅŸler için baÅŸka ÅŸehirlere gitmek zorunda kalÄ±yor. Gençlerimizin kötü alÄ±ÅŸkanlÄ±klara girmeden üretim yaparak geçinmek istiyoruz. Toprak verildiÄŸi takdirde bamya üretip satacaÄŸÄ±z. Çünkü diÄŸer köylerde topraksÄ±z vatandaÅŸlara toprak kiralanÄ±yor ama bize verilmiyor. En kalabalÄ±k köy nüfusuna sahibiz ama toprak kiralayamÄ±yoruz” dedi.

'KÖYDE HERKES Ä°ÅžSÄ°Z'

Köylülerden Sedef Yonak (53) da iÅŸsiz kaldÄ±klarÄ± için zor durumda olduklarÄ±nÄ± belirterek, yardÄ±m istedi. Köylü gençlerin geçici tarÄ±m iÅŸleri için Bursa'ya gitmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Yonak, “Köyde çalÄ±ÅŸan kalmadÄ±, çocuklarÄ±mÄ±zÄ± okula bile gönderemiyoruz. Bizim tek istediÄŸimiz daha önce olduÄŸu gibi hazine arazileri bize kiralansÄ±n, biz de üretim yapalÄ±m, geçim saÄŸlayalÄ±m. Bamya üretemiyoruz, baÅŸka iÅŸ imkanÄ±mÄ±z da yok, bütün köylü iÅŸsiz ve parasÄ±z. Buna bir an önce çözüm bulunmasÄ±nÄ± istiyoruz” diye konuÅŸtu.

Dört çocuÄŸu olduÄŸunu kaydeden Sultan Yilber (54) ise parasÄ±zlÄ±ktan torunlarÄ±nÄ±n ve köylü çocuklarÄ±n okula bile gidemez hale geldiÄŸini söyledi. Köylülere arazi verilmemesi durumda iÅŸsizlikten kötü yollara girebileceklerinden korktuÄŸunu ifade eden Yilber, “Köyde topraÄŸÄ±mÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± için gençlerimiz bile Bursa'ya mevsimlik tarÄ±m iÅŸçisi olarak çalÄ±ÅŸmaya gidiyor. ÇocuklarÄ±mÄ±z iÅŸsizlikten, parasÄ±zlÄ±ktan okula gidemiyor. Kimse destek çÄ±kmÄ±yor, tek istediÄŸimiz kira ile hazine arazisi. Geçinemiyoruz, paramÄ±z yok. Toprak sahibi olanlara veriyorlar. Çocuklar iÅŸsizlikten, parasÄ±zlÄ±ktan kötü yollara girecek diye korkuyoruz” dedi.

Köylüler, tüm devlet kurumlarÄ±ndan bu konuda yardÄ±m beklediklerini kaydederek, sahip çÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. (Edirne/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 12:12

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