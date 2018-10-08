Letonyaâ€™da seÃ§imlerin galibi Rusya yanlÄ±sÄ± parti

AB ve NATO Ã¼yesi olan Letonyaâ€™da parlamento seÃ§imlerinde Rusya yanlÄ±sÄ± Uyum Partisi birinci oldu. Ancak partinin koalisyon kurmasÄ± bekleniyor.

Letonya’da dün yapÄ±lan parlamento seçimlerinde ilk sonuçlara göre, Rusya yanlÄ±sÄ± Uyum Partisi oylarÄ±n yüzde 19.8’ini alarak sandÄ±ktan birinci çÄ±ktÄ±. Uyum Partisi’nin hükümet için koalisyon kurmasÄ± gerekiyor. Parti, önceki seçimlerde yüzde 23 oy aldÄ±ÄŸÄ± halde koalisyon kuramayan parti bu kez daha düÅŸük bir oy oranÄ±yla hükümet kurmaya çalÄ±ÅŸacak.

AA’nÄ±n haberine göre nüfusunun dörtte birini RuslarÄ±n oluÅŸturduÄŸu Letonya’daki seçimlerde, KPV LV Partisi (Devletin Sahibi Kim?) oylarÄ±n 14.3’ünü alarak ikinci, Yeni Muhafazakar Parti ise yüzde 13.6 oy oranÄ± ile üçüncü sÄ±rada yer aldÄ±.

16 partinin yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seçimlerde, mevcut saÄŸ koalisyonun ortaklarÄ±ndan Ulusal Ä°ttifak oylarÄ±n yüzde 12’sini alarak dördüncü olurken, AB ve NATO yanlÄ±sÄ± Letonya için KalkÄ±nma Partisi yüzde 11 oy oranÄ± ile beÅŸinci olabildi.

Uyum Partisi lideri ve baÅŸkent Riga Belediye BaÅŸkanÄ± Nils Usakovs, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada bu sefer hükümette yer almayÄ± ümit ettiklerini söyledi.

TEK BAÅžINA Ä°KTÄ°DAR OLMAYACAK

Sonuçlara göre tek baÅŸÄ±na iktidar olabilmek için yeterli oyu alamayan Uyum Partisi’nin, hükümeti kurabilmek için koalisyon kurmasÄ± gerekiyor.

Daha önceki seçimlerde koalisyon kuramadÄ±ÄŸÄ± için hükümete giremeyen Uyum Partisi’nin KPV LV ile koalisyon kurabileceÄŸi belirtiliyor.

Uyum Partisi ile KPV LV’nin ortak hareket etmesi durumunda 100 üyesi bulunan mecliste 55 sandalyeyle hükümet kurabiliyor.

Rus azÄ±nlÄ±ÄŸÄ± temsil eden Uyum Partisi’nin parlamento seçimlerinin kazanmasÄ±nda, ülkedeki Rus azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n seçimlere yoÄŸun katÄ±lÄ±m göstermesinin rol oynadÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

Uyum Partisi daha önceki seçimleri oylarÄ±n yüzde 23.3’ünü alarak kazanmÄ±ÅŸ ancak koalisyon teklifi diÄŸer partiler tarafÄ±ndan reddedilmiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Raimonds Vejonis, hükümeti kurma görevini YeÅŸiller ve Çiftçiler BirliÄŸi milletvekili Maris Kucinskis’a vermiÅŸti. AB ve NATO üyesi Letonya’nÄ±n Rusya ile 276 kilometrelik sÄ±nÄ±rÄ± bulunuyor.

Ä°ki milyon nüfusa sahip ülkede NATO’ya baÄŸlÄ± binden fazla asker görev yapÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 12:07

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