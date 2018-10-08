Ekmek ve Gül dergisinin Ekim 2018 kapaÄŸÄ±
Ekmek ve GÃ¼l Ekim 2018 sayÄ±sÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Ekmek ve GÃ¼l Dergisinin Ekim sayÄ±sÄ± krizin yÄ±kÄ±cÄ± ve hayati etkilerini bizzat yaÅŸayanlarÄ±n deneyimleriyle aktarÄ±yor.
Ekmek ve Gül’ün bu sayÄ±sÄ±, krizin yÄ±kÄ±cÄ± ve hayati etkilerini bizzat yaÅŸayanlarÄ±n deneyimleri ile dolu. YazÄ± ve mektuplarÄ±n her biri, diÅŸlileri ne kadar tamir etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rlarsa çalÄ±ÅŸsÄ±nlar, bozuk mekanizmanÄ±n bize faturasÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu gözler önüne seriyor. Ä°ÅŸsizliÄŸin acÄ±sÄ±, eve girmeyen aÅŸÄ±n kaygÄ±sÄ±, ödenemeyen faturalarÄ±n sancÄ±sÄ±, çocuklara sürekli “hayÄ±r” demenin yarasÄ± ve bütün bu büyük sorunlarÄ±n silikleÅŸtirdiÄŸi ama her biri baÅŸka bir hayati noktaya temas eden kadÄ±nca sorunlarÄ±mÄ±z “damdan düÅŸenlerin” dilinden, kaleminden dökülüyor.
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Bu bedeli biz ödemeyeceÄŸiz
Mevzu bozuk psikoloji deÄŸil, bozuk çark
AynÄ± sÄ±nÄ±ftan olmayan aynÄ± gemide olamaz!
Önce kitap, ÅŸimdi rahip... Sahi bu kriz niye çÄ±ktÄ±?
Ä°ÅŸte bunlar hep psikolojik!
Depremi bekler gibi bekleyecek miyiz?
Bir domatese baktÄ±m, bir pazarcÄ±nÄ±n yüzüne
Kriz kÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurdu
DÄ±ÅŸarÄ±da fiyatlar el yakÄ±yor, fabrikada patron
Bir ucunu tutsak diÄŸerini elimizden kaçÄ±rÄ±yoruz
Patrona, zengine ‘kriz mriz yok’ tabii
Zaten hayat zor, bir bu JES çÄ±ktÄ± baÅŸÄ±mÄ±za!
SINIRLARIN ÖTESÄ°: Dünya kadÄ±nlarÄ± krizde iÅŸte bunlarÄ± yaÅŸadÄ±: Ä°ÅŸsizlik, açlÄ±k, fuhuÅŸ, göç...
TARÄ°H: ‘Az kâr patronu öldürmez, ama açlÄ±k iÅŸçiyi öldürür’
10 Ekim: KurtuluÅŸ, sadece canÄ±nÄ±n saÄŸ olmasÄ± deÄŸildir!
FÄ°LM: Nerede bu cehennem?
ÇocuklarÄ±mÄ±z birlikte büyüsün
Karma eÄŸitim kalkmadÄ± deniyor ama
KÄ°TAP: Ä°lham kaynaÄŸÄ± bir bilim kadÄ±nÄ±: Lynn Margulis
HazÄ±r börek nasÄ±l hazÄ±rlanÄ±r?
Åžantiyeden kahvaltÄ± kalÄ±rsa, nevresim yeterse
SaÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ± tamam, sÄ±ra yerel seçimlerde
Yerel yönetimler saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bozuyor
SAÄžLIK: Alerji
KadÄ±n kadÄ±na çÄ±ktÄ±k bu yaz tatile
Annelik güzel... mi?
Bir kadÄ±nÄ±n güncesi
Herkesin tatile geldiÄŸi yerde biz daha denize giremedik
DayanÄ±ÅŸma ile yeniden baÅŸladÄ±m
Umudumuzu kaybetmiyoruz, kazanacaÄŸÄ±z!
Hem öÄŸreten hem hatÄ±rlatan dergi
Bir masanÄ±n etrafÄ±nda...
EÄŸitim iyileÅŸmeli, bunu bize borçlular
Ä°ÅŸitin AyrÄ±kotlarÄ± (Ekmek ve Gül)