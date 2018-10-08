Ekmek ve GÃ¼l Ekim 2018 sayÄ±sÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Ekmek ve Gül dergisinin Ekim 2018 kapaÄŸÄ±

Ekmek ve GÃ¼l Ekim 2018 sayÄ±sÄ± Ã§Ä±ktÄ±

    • 08 Ekim 2018 11:50

    Ekmek ve GÃ¼l Dergisinin Ekim sayÄ±sÄ± krizin yÄ±kÄ±cÄ± ve hayati etkilerini bizzat yaÅŸayanlarÄ±n deneyimleriyle aktarÄ±yor.

    Ekmek ve Gül’ün bu sayÄ±sÄ±, krizin yÄ±kÄ±cÄ± ve hayati etkilerini bizzat yaÅŸayanlarÄ±n deneyimleri ile dolu. YazÄ± ve mektuplarÄ±n her biri, diÅŸlileri ne kadar tamir etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rlarsa çalÄ±ÅŸsÄ±nlar, bozuk mekanizmanÄ±n bize faturasÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu gözler önüne seriyor. Ä°ÅŸsizliÄŸin acÄ±sÄ±, eve girmeyen aÅŸÄ±n kaygÄ±sÄ±, ödenemeyen faturalarÄ±n sancÄ±sÄ±, çocuklara sürekli “hayÄ±r” demenin yarasÄ± ve bütün bu büyük sorunlarÄ±n silikleÅŸtirdiÄŸi ama her biri baÅŸka bir hayati noktaya temas eden kadÄ±nca sorunlarÄ±mÄ±z “damdan düÅŸenlerin” dilinden, kaleminden dökülüyor.

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    Bu bedeli biz ödemeyeceÄŸiz 
    Mevzu bozuk psikoloji deÄŸil, bozuk çark 
    AynÄ± sÄ±nÄ±ftan olmayan aynÄ± gemide olamaz! 
    Önce kitap, ÅŸimdi rahip... Sahi bu kriz niye çÄ±ktÄ±? 
    Ä°ÅŸte bunlar hep psikolojik! 
    Depremi bekler gibi bekleyecek miyiz? 
    Bir domatese baktÄ±m, bir pazarcÄ±nÄ±n yüzüne 
    Kriz kÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurdu 
    DÄ±ÅŸarÄ±da fiyatlar el yakÄ±yor, fabrikada patron 
    Bir ucunu tutsak diÄŸerini elimizden kaçÄ±rÄ±yoruz 
    Patrona, zengine ‘kriz mriz yok’ tabii 
    Zaten hayat zor, bir bu JES çÄ±ktÄ± baÅŸÄ±mÄ±za! 
    SINIRLARIN ÖTESÄ°: Dünya kadÄ±nlarÄ± krizde iÅŸte bunlarÄ± yaÅŸadÄ±: Ä°ÅŸsizlik, açlÄ±k, fuhuÅŸ, göç... 
    TARÄ°H: ‘Az kâr patronu öldürmez, ama açlÄ±k iÅŸçiyi öldürür’ 
    10 Ekim: KurtuluÅŸ, sadece canÄ±nÄ±n saÄŸ olmasÄ± deÄŸildir! 
    FÄ°LM: Nerede bu cehennem? 
    ÇocuklarÄ±mÄ±z birlikte büyüsün 
    Karma eÄŸitim kalkmadÄ± deniyor ama 
    KÄ°TAP: Ä°lham kaynaÄŸÄ± bir bilim kadÄ±nÄ±: Lynn Margulis 
    HazÄ±r börek nasÄ±l hazÄ±rlanÄ±r? 
    Åžantiyeden kahvaltÄ± kalÄ±rsa, nevresim yeterse 
    SaÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ± tamam, sÄ±ra yerel seçimlerde 
    Yerel yönetimler saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bozuyor 
    SAÄžLIK: Alerji 
    KadÄ±n kadÄ±na çÄ±ktÄ±k bu yaz tatile 
    Annelik güzel... mi? 
    Bir kadÄ±nÄ±n güncesi 
    Herkesin tatile geldiÄŸi yerde biz daha denize giremedik 
    DayanÄ±ÅŸma ile yeniden baÅŸladÄ±m 
    Umudumuzu kaybetmiyoruz, kazanacaÄŸÄ±z! 
    Hem öÄŸreten hem hatÄ±rlatan dergi 
    Bir masanÄ±n etrafÄ±nda... 
    EÄŸitim iyileÅŸmeli, bunu bize borçlular 
    Ä°ÅŸitin AyrÄ±kotlarÄ± (Ekmek ve Gül) 

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 12:03
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