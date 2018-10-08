AÄŸbaba: â€˜Tutuklamalar tÃ¼m iÅŸÃ§ilere gÃ¶zdaÄŸÄ±â€™

CHP'li Veli AÄŸbaba, tutuklanan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin ve Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Karabulut'un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba, 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda eylem yaptÄ±klarÄ± için tutuklanan 33 iÅŸçi ve DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut’un derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. AÄŸbaba, “Ä°ktidar ve onun savcÄ±larÄ± bu tutuklamalar ile adeta ülkedeki tüm iÅŸçilere göz daÄŸÄ± vermektedir” dedi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba, 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi talebiyle eylem yaptÄ±ÄŸÄ± için tutuklanan 33 iÅŸçi ve DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut’un derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

SAVCILIK ‘SENDÄ°KA HAKKI’NI GASBETMÄ°ÅžTÄ°R

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut’a yönelttiÄŸi sorularda, “HavalimanÄ± iÅŸçilerini sendikaya üye yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸçiler ile toplantÄ± yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” sorduÄŸunu hatÄ±rlatan AÄŸbaba, SavcÄ±’nÄ±n yönelttiÄŸi sorularÄ±n anayasada var olan sendikalaÅŸma hakkÄ± ile ilgili sorular olduÄŸuna dikkat çekti. AÄŸbaba, “SavcÄ±lÄ±k bu sorularÄ± sorarak açÄ±kça iÅŸçilerin sendika hakkÄ±nÄ± gasbetmiÅŸ bu da yetmezmiÅŸ gibi bu hakkÄ±nÄ± kullananlarÄ± tutuklanmasÄ±nÄ± emretmiÅŸtir. SendikacÄ±yÄ± görevini yaptÄ±ÄŸÄ± için tutuklamak asla kabul edilemez" ifadelerini kullandÄ±.

DÜNYADA ÖRNEÄžÄ° YOK

3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda bugüne kadar resmi rakamlara göre 37 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, neredeyse her gün en az 3 iÅŸ kazasÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸini vurgulayan AÄŸbaba ÅŸunlarÄ± söyledi: “ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n Nazi kampÄ±nÄ± andÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 3. HavalimanÄ± ÅŸantiyesi adeta bir köle pazarÄ±na dönüÅŸmüÅŸ vaziyettedir. Son SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na göre israf ve yolsuzluk devletin tüm hücrelerine sinmiÅŸken, insanca yaÅŸayabilecek bir ücret ve saÄŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± için haklarÄ±nÄ± arayan iÅŸçilerin tutuklanmasÄ± dünyada örneÄŸi yoktur."

3.HavalimanÄ± iÅŸçilerinin taleplerinin bütün iÅŸçilerin ortak talepleri olduÄŸunu ifade eden AÄŸbaba, “Ä°ktidar ve onun savcÄ±larÄ± bu tutuklamalar ile adeta ülkede ki tüm iÅŸçilere göz daÄŸÄ± vermektedir. Ä°ktidar iÅŸçilere sesinizi kesin ve rezil ÅŸartlar altÄ±nda çalÄ±ÅŸmaya devam edin demektedir" dedi.

AÄŸbaba, insanca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, saÄŸlÄ±klÄ± koÅŸullarda barÄ±nma ve çalÄ±ÅŸma, adil ücret istemenin suç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, tutuklu bulunan 33 iÅŸçi ve DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut’un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±, iÅŸçilere yönelik saldÄ±rÄ±lara son verilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (Ankara/EVRENSEL)

3. havalimanÄ±nda 6 iÅŸÃ§i daha tutuklandÄ±, sendika baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in imza toplandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 11:42

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