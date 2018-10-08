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FotoÄŸraf: Flickr (Public Domain)
Dolar haftaya yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ± (8 EylÃ¼l 2018)
08 Ekim 2018 10:24
Dolar, haftaya yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6,17 seviyesinde iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.
GeçtiÄŸimiz haftayÄ± 6,12'de tamamlayan dolar bugüne yükseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6,17 seviyesinde iÅŸlem görüyor. Avro yüzde 0,60 artÄ±ÅŸla 7,11'den, sterlin de 8,09'dan alÄ±cÄ± buluyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,19 azalÄ±ÅŸla 1,1503, dolarendeksi de yüzde 0,20 artÄ±ÅŸla 95,82 seviyesinde bulunuyor.
ALTININ GRAM FÄ°YATI 237,8 LÄ°RA SEVÄ°YELERÄ°NDE
AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± ise, yeni haftaya yükseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 237,8 lira seviyelerinde dengelendi.
Gram altÄ±n 237,8 lira, çeyrek altÄ±n 387 lira ve Cumhuriyet altÄ±nÄ± 1.586 liradan iÅŸlem görüyor (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 10:36
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