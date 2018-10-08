Kriz nedeniyle vatandaÅŸ sosyal hayatÄ±nÄ± sÄ±fÄ±rladÄ±, ek iÅŸ bakÄ±yor

YurttaÅŸ, bu dÃ¶nemde kirasÄ±nÄ± ve faturalarÄ±nÄ± Ã¶demek iÃ§in sosyal etkinliklerini rafa kaldÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸini ve borcunu Ã¶deyememekten korkuyor, ek iÅŸ bakÄ±yor.

Kamuoyu araÅŸtÄ±rma ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi Barem’in yönetim kurulu üyesi Sencer BinyÄ±ldÄ±z’a göre eylülde, aÄŸustos ayÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, ekonomiden, borçlarÄ±nÄ± ödeyememekten ve iÅŸsiz kalmaktan endiÅŸe önemli oranlarda arttÄ±.

YurttaÅŸ krizle baÅŸa çÄ±kmak için zorunlu ihtiyaçlarÄ±nÄ± kÄ±smaya baÅŸladÄ±. KirasÄ±nÄ± ve faturalarÄ±nÄ± ödemek için baÅŸta eÄŸlence, tatil olmak üzere birçok sosyal aktiviteyi rafa kaldÄ±rdÄ±. Sencer BinyÄ±ldÄ±z “ Kriz dönemlerinde bahis oyunlarÄ±na yönelme artÄ±yor. Kahvehaneye gitmek bile maliyetli hale geldiÄŸi için yurttaÅŸ eve kapanÄ±yor ve ücretsiz online oyunlara yöneliyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Åžehriban KÄ±raç ile röportaj yapan BinyÄ±ldÄ±z’Ä±n söylediklerinden öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

Toplumda endiÅŸe seviyesi ÅŸu anda ne seviyede?

Tüketici eylül ayÄ±nda fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± görünce EndiÅŸelenmeye baÅŸladÄ±, iÅŸsizlik arttÄ±kça krizden daha çok etkilenecek. Tüketici enflasyonu uzun yÄ±llar sonra yÄ±llÄ±k yüzde 24.5 oldu. Üretici Fiyat endeksi yüzde 46’ya çÄ±ktÄ±. Perakendede fiyatlar enflasyonun çok üstünde artÄ±yor. Eylülde, aÄŸustosla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, ekonomiden, borçlarÄ±nÄ± ödeyememekten ve iÅŸsiz kalmaktan endiÅŸe önemli oranlarda arttÄ±.

Tüketici krizle baÅŸa çÄ±kmak için neler yapÄ±yor, ne tür adÄ±mlar atabilir?

Tüketicinin ilk hareketi, uygun bulduÄŸu ÅŸekilde aile bütçesinde kÄ±sÄ±ntÄ±ya gitmek oldu. KirasÄ±nÄ± ve faturalarÄ±nÄ± ödemek için baÅŸta eÄŸlence, tatil olmak üzere birçok sosyal aktiviteyi rafa kaldÄ±rdÄ±. Mutfakta ekstra olarak algÄ±lanan gÄ±dalarÄ±, çeÅŸit sayÄ±sÄ±nÄ± azalttÄ±. Tadilat, eÅŸya yenileme ve eÅŸya almayÄ± erteledi. Acil ihtiyaçlar dÄ±ÅŸÄ±nda indirimleri beklemek ve kampanyalarÄ± takip etmek öne çÄ±kÄ±yor. Tüketici daha ucuz olduÄŸu için bildiÄŸi ya da güvendiÄŸi market markalarÄ±na yöneliyor. Kahveye gitmek bile artÄ±k maliyetli oluduÄŸu için insanlar evde bilgisayar oyunlarÄ±na yöneliyor. DÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kamadÄ±klarÄ± için evde sosyalleÅŸme yöntemleri geliÅŸtiriliyor. Birlikte film izleme, oyun oynama gibi. e-sosyalleÅŸme; Blu TV, Netflix, Hadi, Online free oyunlar öne çÄ±kacak. Bu dönemde bahis oyunlarÄ±na yönelme daha çok artacak, en azÄ±ndan bu oyunlarla moral olarak insanlar kendini iyi hissediyor.

Bu dönemde tüketici giderlerini azaltmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken de yeteneklerine göre ek gelir için çabalayacak. Part-time iÅŸler, online iÅŸler (mesela tercüme, satÄ±ÅŸ, edit vb.) iÅŸlere yönelme artacak.

Moralinin çok da bozulmamasÄ± için bazÄ± harcamalarÄ± da artÄ±rabilir. 2008 krizinde gördük ki kozmetik/ kuaför harcamalarÄ± kriz dönemlerinde artÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 11:10

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