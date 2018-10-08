Kongo'da ebola salgÄ±nÄ±

KongoÂ Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola salgÄ±nÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 78'e yÃ¼kseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ebola salgÄ±nÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 78'e yükseldi.

KDC SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, temmuz ayÄ± sonunda Kuzey Kivu eyaletinde baÅŸlayan salgÄ±nda görülen kanamalÄ± ateÅŸ vakasÄ± 177'ye çÄ±karken bu kiÅŸilerden 142'sinin ebola virüsü taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Söz konusu 142 kiÅŸiden 6'sÄ±nÄ±n daha hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle salgÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 78'e ulaÅŸtÄ±.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çÄ±kan ebola, AralÄ±k 2013'te BatÄ± Afrika'da yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yÄ±llarÄ±nda görülen salgÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸiye Ebola virüsü bulaÅŸmÄ±ÅŸ ve 11 binden fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. (AA)

Ebola en Ã§ok kadÄ±nlarÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS Ä°LAN EDÄ°LDÄ°

FotoÄŸraf: AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cumartesi günü Mbupa köyü yakÄ±nlarÄ±nda petrol taÅŸÄ±yan tanker ile kamyonun çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen patlamada 50 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 100’den fazla kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Ülkede hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin anÄ±sÄ±na 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Devlet BaÅŸkanÄ± Joseph Kabila da ulusal televizyonda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 10:22

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