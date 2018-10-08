Brezilyaâ€™da seÃ§im ikinci tura kaldÄ±

Brezilya'da faÅŸist aday Jair Bolsonaro, devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turunu kazandÄ±. Ã‡oÄŸunluk saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 28 Ekim'de ikinci tur seÃ§im yapÄ±lacak

Güney Amerika ülkesi Brezilya’da Pazar günü yapÄ±lan devlet baÅŸkanÄ± seçiminin ilk turunu, faÅŸist aday Jair Bolsonaro kazandÄ±.

Bolsonaro oylarÄ±n yüzde 46’sÄ±nÄ± alÄ±rken, en güçlü rakibi sosyal demokrat Ä°ÅŸçi Partisi (PT) adayÄ± Fernando Haddad oylarÄ±n yüzde 29’unu aldÄ±. Bolsonaro 49 milyon, Haddad ise 31 milyon oy aldÄ±. 55 yaÅŸÄ±ndaki Haddad, 2013-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Sao Paulo belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. “Daha soldaki” adaylarÄ±n oylarÄ± ise oldukça düÅŸük kaldÄ±.

Ä°KÄ°NCÄ° TUR 28 EKÄ°M’DE YAPILACAK

Bu arada ilk turda adaylardan herhangi biri yüzde 50’den fazla oy alarak çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± için ikinci tura gidilecek seçimler, 28 Ekim’de yapÄ±lacak.

Seçim komisyonu yetkilileri, seçimlerin büyük bir problem yaÅŸanmadan barÄ±ÅŸçÄ±l bir ortamda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ancak sosyal medyaya düÅŸen Bolsonaro seçmenlerinin “silahla” oy kullandÄ±klarÄ± görüntüleri büyük tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.

Öte yandan devrimci, sosyalist, ilerici parti ve örgütlerin ortak adayÄ± olan Guilherme Boulos ise yüzde 0.6 gibi oldukça düÅŸük bir oy aldÄ±. Bu oranda, Bolsonaro yönetiminin iktidara gelmesinin engellenmek isteyen BrezilyalÄ±larÄ±n, iktidar partisiyken uzaklaÅŸtÄ±klarÄ± sosyal demokrat PT’ye yeniden oy vermelerinin etkili olduÄŸu tahmin ediliyor.

BOLSONARO: BÜYÜK BÄ°R ZAFER

FotoÄŸraf: AA

GeçmiÅŸte Brezilya ordusunda yüzbaÅŸÄ± olarak görev yapan Bolsonaro, askeri diktatörlük ve iÅŸkence destekçisi olduÄŸunu gizlemiyordu. KadÄ±n ve LGBTÄ°+ karÅŸÄ±tÄ± sözleriyle de tepki topluyordu. Bolsonaro, sonuçlarÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Televizyonda süre alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, hâlen kampanya parasÄ± verilmeyen çok küçük bir parti olduÄŸumuzu ve benim de 30 gündür hastanede yattÄ±ÄŸÄ±mÄ± göz önüne alÄ±rsak bu büyük bir zafer” dedi.

ABD Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° DÜZELTME SÖZÜ

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n da hayranÄ± olan Bolsonaro, Venezuela gibi ABD karÅŸÄ±tÄ± rejimlere karÅŸÄ± daha sert bir politika izlemeyi ve ABD ile iliÅŸkileri güçlendirmeyi vaat etmiÅŸti. KÄ±sa süre öncesine kadar Brezilya'daki küçük partilerden biri olan Sosyal Liberal Parti, aynÄ± gün yapÄ±lan genel seçimlerde de büyük bir baÅŸarÄ± yakalayarak Kongre’deki en güçlü ikinci parti konumuna geldi.

Parlamento kararÄ±yla devrilmeden önce iktidarda olan Ä°ÅŸçi Partisi’nin ve diÄŸer merkezi partilerin büyük yolsuzlukla anÄ±lmasÄ±, en az 100 milletvekilinin yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± geçirmesi ve PT’nin de en popüler adayÄ± olan eski devlet baÅŸkanÄ± Lula da Silva’nÄ±n 12 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ± nedeniyle cezaevinde olmasÄ± ve gerekçeyle seçime katÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesi de Bolsonaro’nun öne çÄ±kmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmuÅŸtu.

BÖLGE Ä°ÇÄ°N NE ANLAMA GELÄ°YOR?

Güney Amerika’nÄ±n ve dünyanÄ±n en büyük ekonomileri arasÄ±nda bulunan Brezilya’nÄ±n, PK iktidarÄ± döneminde ABD ile siyasi iliÅŸkiler açÄ±sÄ±ndan uzaklaÅŸmasÄ± ve Venezuela, Ekvador, Arjantin, Küba ve Bolivya gibi “ilerici hükümetler” denilen siyasi ittifaka yakÄ±nlaÅŸmasÄ± ABD’nin bölgedeki etkisinin azalmasÄ±na neden olan etkenlerden biriydi. Rusya ve Çin’in kÄ±tada özellikle ekonomik olarak etkin olmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bu süreçte, “ilerici hükümetlerin” yolsuzluklarla anÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra emekçilerin temel sorunlarÄ±na kalÄ±cÄ± çözümler getirmemesi gibi baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarla anÄ±lmalarÄ± ise etkilerini azaltmÄ±ÅŸtÄ±.

Arjantin’de sosyal demokrat hükümetin yerini açÄ±ktan neoliberal ve ABD iÅŸbirlikçisi Macri hükümeti gelmiÅŸ, Ekvador’da iktidar partisi deÄŸiÅŸmese de yeni BatÄ± yanlÄ±sÄ± ve eski BM çalÄ±ÅŸanÄ± Moreno seçimi kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu nedenle Brezilya gibi bir ülkede Bolsonaro benzeri bir yönetimin iktidar olmasÄ±, ABD’nin “arka bahçesi”nde yeni bir gerici hasada baÅŸlamasÄ±na neden olabilir. (DIÅž HABERLER)

Ä°KÄ°NCÄ° TURDA NE OLUR?

28 Ekim’de yapÄ±lacak ikinci tur için ise gözler, yüzde 12.5 oy alan Demokratik Emek Partisi baÅŸkan adayÄ± Cido Gomes’e çevrildi bile. DiÄŸer aday ve partilerin oy oranÄ± çok düÅŸük olduÄŸu için Gomes ve partisinin kimi destekleyeceÄŸi önem kazandÄ±. Gomes ise ilk açÄ±klamasÄ±nda ittifak görüÅŸmeleri öncesi parti yönetiminin toplanacaÄŸÄ± ve kararÄ±n bu toplantÄ±da alanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Telesur’un haberine göre, Gomes’in Bolsonaro’yu desteklemesi beklenmiyor. Gomes, açÄ±klamasÄ±nda ülkenin bölünmesi karÅŸÄ±sÄ±nda “büyük üzüntü ve endiÅŸe” duyduÄŸunu belirterek, “faÅŸizme” karÅŸÄ± ise mücadele edeceÄŸini söyledi. Gomes, “Benim tarihim faÅŸizme karÅŸÄ± demokrasinin savunulmasÄ±nÄ±n tarihidir” dedi. (DIÅž HABERLER)

Brezilyaâ€™da seÃ§im gÃ¼nÃ¼: O bir Trump deÄŸil, daha beteri!

Brezilya seÃ§imleri ve faÅŸizmle mÃ¼cadele

Brezilyaâ€™da 3.4 milyon kiÅŸinin oy kullanmasÄ± yasaklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 13:36

www.evrensel.net