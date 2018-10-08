Brezilya'da devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turu yapÄ±ldÄ±

Brezilya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± devlet baÅŸkanÄ± adayÄ± Jair Bolsonaro, seÃ§imin ilk turunu kazandÄ±.

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da dün yapÄ±lan devlet baÅŸkanÄ± seçiminin ilk turunu, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± aday Jair Bolsonaro kazandÄ±.

BBC'nin haberine göre, Brezilya'da halk, yeni devlet baÅŸkanÄ±nÄ± seçmek için sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. OylarÄ±n çoÄŸunluÄŸunun sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seçimde Bolsonaro oylarÄ±n yüzde 46'sÄ±nÄ± alÄ±rken, en güçlü rakibi Ä°ÅŸçi Partisi AdayÄ± Fernando Haddad, oylarÄ±n yüzde 29'unu aldÄ±. Bolsonaro 49 milyon, Haddad ise 31 milyon oy aldÄ±.

Ä°lk turda adaylardan herhangi biri yüzde 50'den fazla oy alarak çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± için ikinci tura gidilecek seçimler, 28 Ekim'de yapÄ±lacak. Seçmenler, dünkü seçimde ayrÄ±ca eyalet valileri, senato ve temsilciler meclisi üyelerini belirlemek üzere oy kullandÄ±.

Seçim öncesi yapÄ±lan anketlerde Bolsonaro'nun, Haddad karÅŸÄ±sÄ±ndaki üstünlüÄŸünü koruduÄŸu görülmüÅŸtü.

GeçmiÅŸte Brezilya ordusunda yüzbaÅŸÄ± olarak görev yapan Bolsonaro'nun imajÄ±nÄ± Donald Trump’a benzetmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmeleri yapÄ±lmÄ±ÅŸ, Bolsonaro’nun adaylÄ±ÄŸÄ±, Brezilya’daki faÅŸist sosyal güçlerin ilerlediÄŸinin iÅŸareti olarak yorumlanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 09:59

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