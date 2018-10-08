YeÅŸil Yol iÃ§in Milli Park sÄ±nÄ±rÄ±nda patlayÄ±cÄ± kullanmak izinliymiÅŸ

YeÅŸil Yol Projesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±lan patlayÄ±cÄ±ya, bÃ¶lgeyi korumakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ Milli Parkâ€™Ä±n izin verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarÄ±nÄ± birbirine baÄŸlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluÄŸundaki YeÅŸil Yol Projesi çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±lan patlayÄ±cÄ±ya bölgeyi korumakla yükümlü Milli Park’Ä±n izin verdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Bölge Kaçkar DaÄŸlarÄ± Milli ParkÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde yer alÄ±yor ve bu bölgede patlayÄ±cÄ± kullanmak yasak.

YeÅŸil Yol proje güzergâhÄ±ndaki Rize ÇamlÄ±hemÅŸin, Samistal - YukarÄ± Kavron - AÅŸaÄŸÄ± Kavron ve Ayder YaylalarÄ±, Kaçkar DaÄŸlarÄ± Milli ParkÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde yer alÄ±yor. AynÄ± zamanda da 1. derece doÄŸal sit alanÄ± ve mera vasfÄ±nda. Bu bölgede patlatma yöntemiyle çalÄ±ÅŸma yapmak yasak, sadece yol yapÄ±mÄ±nda doÄŸaya en az zarar veren ekskavatör (kazÄ± makinesi) kullanÄ±lmasÄ±na izin veriliyor. Ancak bölge sakinleri projenin YukarÄ± Kavron, Samistal YaylalarÄ± arasÄ± kÄ±smÄ±nda yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda patlayÄ±cÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgelemiÅŸti. Avukat Ä°brahim Demirci bu iÅŸlemin sorumlularÄ± hakkÄ±nda tüm yetkili kurumlara baÅŸvurarak suç duyurusunda bulunmuÅŸtu ve yetkili kurumlara hangi izne dayanarak bu iÅŸlemin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormuÅŸtu.

MÜDÜRLÜK Ä°ZÄ°N VERMÄ°Åž

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’Ä±n haberine göre; Demirci’ye geçen günlerde yanÄ±t veren Kaçkar DaÄŸlarÄ± Milli Park MüdürlüÄŸü YukarÄ± Kavron, Samistal YaylalarÄ± arasÄ±nda yeni yapÄ±lmasÄ± planlanan yollarÄ±n geçeceÄŸi sahalarÄ±n önemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n yüksek eÄŸimli, daÄŸlÄ±k ve blok halinde çok sert kayalÄ±k içerdiÄŸini belirterek kazÄ± makinesi kullanÄ±larak yeni yol yapmanÄ±n imkânsÄ±z olduÄŸunu ifade etti. Müdürlük çok sert kayalÄ±k alanlarda patlayÄ±cÄ± madde kullanÄ±lmasÄ±na izin verdiÄŸini açÄ±kladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 09:37

www.evrensel.net