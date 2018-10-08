Ä°hraÃ§ edilen â€˜rockÃ§Ä± imamâ€™: TarikatÃ§Ä± olsam ihraÃ§ edilmezdim

Meslekten ihraÃ§ edilen â€˜rockÃ§Ä± imamâ€™ Muhsin TÃ¼zer: Tarikat mensubu olsam meslekten ihraÃ§ edilmezdim. Ä°lahiler icra etsem, takdir ederlerdi.Â

Antalya’nÄ±n KaÅŸ ilçesindeki PÄ±narbaÅŸÄ± Camii’nde imamlÄ±k yaparken, arkadaÅŸÄ±yla ‘FiRock’ adlÄ± bir müzik grubu kuran ve ‘RockçÄ± imam’ olarak bilinen 47 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Muhsin Tüzer, geçen günlerde meslekten ihraç edildi. Gerekçe ise, “AtamalarÄ±nda dini öÄŸrenim ÅŸartÄ± esas alÄ±nan unvanlarda itikat, ibadet, tavÄ±r, hareketlerinin Ä°slam törelerine uygunluÄŸunun bilinir olmasÄ± ÅŸeklindeki ortak nitelik ÅŸartÄ±nÄ± kaybettiÄŸi” olarak gösterildi.

Konuyu yargÄ±ya taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Tüzer, “Bu soruÅŸturma hakkaniyetli ve adaletli olmadÄ±. Tarikat mensubu olsam meslekten ihraç edilmezdim” dedi.

Meslekten ihraç edilen ‘rockçÄ± imam’ Muhsin Tüzer BirGün’den Mehmet Emin Kurnaz’a konuÅŸtu. Röportajdan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:

Bir tarikat mensubu olsaydÄ±nÄ±z, aynÄ± duruma maruz kalÄ±r mÄ±ydÄ±nÄ±z?

Katiyen kalmazdÄ±m, ben bugün Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda çalÄ±ÅŸan diÄŸer imamlar gibi, yani onlarÄ±n istediÄŸi profilde olsam atÄ±lmazdÄ±m. Mesela tasavvuf musikisi icra etsem, alkÄ±ÅŸ alÄ±rdÄ±m. Ä°lahiler, kasideler icra etsem, takdir ederlerdi. Ama rock müzik olunca böyle oldu. Ben bu günlerin de geçeceÄŸini, insanlarÄ±n bunlara da alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Ama kafalarÄ±mÄ±z hakikatten uzak oldukça hep bir düÅŸman yaratma söz konusu oluyor. Kendimiz gibi olmayan her ÅŸeyi kafalarÄ±mÄ±zda yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z algÄ±larla, kendi tarafÄ±mÄ±zda olmadÄ±ÄŸÄ± için öteki haline getiriyoruz.

Bundan sonra müziÄŸe devam edecek misiniz?

DüÅŸünüyorum, çok plan yapmÄ±yorum ama müziÄŸi seviyorum. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki konserlerimden çok feyz aldÄ±m. Türkiye’deki konserlerim hep sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±ydÄ±. Ä°ÅŸte, ‘sen imamsÄ±n, rock konseri ne alaka’ ÅŸeklinde tepkiler geldi. Ben de içinde bulunduÄŸum durumdan kaynaklÄ± kendimi tam olarak bu konserlere veremedim, baskÄ± hissediyorsunuz.

Diyanetin suçlamalarÄ± hakkÄ±nda ne söylersiniz?

Diyanet’ten birkaç kiÅŸinin bana kafayÄ± taktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ismini vermek istemediÄŸim birileri bana iletti. SoruÅŸturma maalesef adaletli olmadÄ±, beni mahkemelerde susturamadÄ±lar, haklÄ± çÄ±ktÄ±m. Beni BalÄ±kesir’e sürdüler, Diyanet’ten atmayÄ± amaçladÄ±lar ve en sonunda baÅŸardÄ±lar. HakkÄ±mda yapÄ±lan iftiralar da var. Mesela, izinsiz konserlere çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±m, namaz vakti camide olmadÄ±ÄŸÄ±m yönünde. BakÄ±nÄ±z ben hepsinin belgesini önlerine koydum. KaymakamÄ±n izniyle konsere çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ± gösteren belgeyi koydum. Para aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± iddia etmiÅŸler, bir kuruÅŸ bile para almadÄ±m. Hatta kendi cebimden çÄ±ktÄ±, onlarÄ±n da belgesini belediyeden aldÄ±m. Yani KaÅŸ MüftülüÄŸü, Kaymakam’Ä±n verdiÄŸi karara saygÄ± duymuyor. KaymakamlÄ±k destek olurken müftülük engel oluyor. Portekiz konserine gitmem de büyük desteÄŸi eski KaÅŸ KaymakamÄ± verdi. Bir de ÅŸu var, bazen itikadi konularda birkaç arkadaÅŸ toplanÄ±r konuÅŸuruz. Bu defa ilginçtir konuÅŸmalarÄ±m birileri tarafÄ±ndan cÄ±mbÄ±zla çekilerek Diyanet’e iletiliyor. Bu konuda da dava açacaÄŸÄ±m. BaÅŸÄ±ndan beri beni sevmediler. Ben ülkeye çok hizmet ettim, yurtdÄ±ÅŸÄ±nda konserler verdim. Bu yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ± hak etmedim. Burada aydÄ±nlÄ±k ve karanlÄ±ÄŸÄ±n savaÅŸÄ± var. Bu davanÄ±n kazanÄ±lmasÄ± aÅŸÄ±lmaz denilen duvarlarÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± için bir adÄ±m olacak diye düÅŸünüyorum. (HABER MERKEZÄ°)

RockÃ§Ä± imamdan sÃ¼rgÃ¼ne dava

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 09:04

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