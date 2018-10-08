Kulis: CHP'de belediye baÅŸkan adaylarÄ± eski ve yeni vekiller olabilir

CHPâ€™de belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ± iÃ§in aday adaylÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reci baÅŸladÄ±. Kulislerde konuÅŸulanlar arasÄ±nda kamuoyunun yakÄ±ndan bildiÄŸi isimler de var.Â

Cumhuriyet Halk Partisi’nde ( CHP) adaylÄ±k için istifa süreci 1 Ekim’de baÅŸladÄ±. 19 Ekim’de sona erecek adaylÄ±k baÅŸvurularÄ± için aralarÄ±nda eski ve yeni milletvekillerinin de bulunduÄŸu aday adaylarÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürürken genel merkezin kararÄ± bekleniyor. Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, yapÄ±lacak Parti Meclisi (PM) toplantÄ±sÄ±nda yetki aldÄ±ktan sonra 12 Ekim’de Ankara’da mevcut belediye baÅŸkanlarÄ± ile bir araya gelecek. Buradaki görüÅŸmenin ardÄ±ndan ise KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu listesini ÅŸekillendirecek.

Cumhuriyet’ten Ali Açar ve Mahmut LÄ±calÄ±’nÄ±n kulis bilgilerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre; Ä°stanbul ’da MHP’nin aday çÄ±karmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CHP’nin Kürt seçmenin de oyunu alabilecek bir isim arayÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu belirtiliyor. Åžu ana kadar Ä°stanbul için kulislerde milletvekilleri Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, eski milletvekili Dursun Çiçek, eski Ä°TÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Åžahin, iÅŸ insanÄ± Ümit Boyner ve Abdüllatif Åžener’in isimleri geçerken, Boyner’in “Siyaseti düÅŸünmüyorum” diyerek teklifi kabul etmediÄŸi öÄŸrenildi.

Ä°NCE’NÄ°N ÅžARTI ÖNSEÇÄ°M

CHP’nin 24 Haziran’da cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olan Muharrem Ä°nce’nin ismi Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi için konuÅŸulurken; Ä°nce’nin Ä°stanbul ’da CHP üyelerinin önüne sandÄ±k konulmasÄ± halinde aday adayÄ± olabileceÄŸi ifade ediliyor. Ancak parti yönetiminde Ä°stanbul’da önseçim yapÄ±lmasÄ±na yönelik bir görüÅŸ dile getirilmiyor.

CHP’nin Ä°stanbul’da bölgelere ve bazÄ± ilçelere göre aday adaylarÄ± arasÄ±nda isimleri geçenler ise ÅŸöyle;

Ä°STANBUL 1. BÖLGE:

KadÄ±köy: Mevcut baÅŸkan Aykurt NuhoÄŸlu, ÅŸair ve yazar Sunay AkÄ±n, ÅžerdÄ±l Dara OdabaÅŸÄ±, Ä°BB Meclis Üyesi HakkÄ± SaÄŸlam, Necati EkÅŸi, eski Ä°stanbul Milletvekili Kadir Gökmen ÖÄŸüt, eski Belediye BaÅŸkanÄ± Selami Öztürk, Mustafa Demircan ve Hakan ÅžiÅŸik

Kartal: AltÄ±nok Öz, Hüsnü Süslü ve Harun Özdemir.

Maltepe: Mevcut baÅŸkan Ali KÄ±lÄ±ç, Murat Kapan ve Cemil EkÅŸi.

Üsküdar: Muhammed Çakmak, Ä°stanbul Milletvekili Mehmet BekaroÄŸlu, Ahmet KÄ±lÄ±ç, Ä°lçe BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Altan, Av. Onur Cingil, Zeki YÄ±lmaz, Ä°BB Meclis Üyesi Nezih Küçükerden ve Mustafa Çetinkaya.

Tuzla: Bülent Akköse

Beykoz: AydÄ±n Düzgün, CoÅŸkun Tosun, Devrim AltÄ±ntaÅŸ, Gülay Demirel, Mahir TaÅŸtan ve Muammer Tonya.

AtaÅŸehir: Battal Ä°lgezdi, Ä°stanbul Milletvekili Onursal AdÄ±güzel, Oktay CoÅŸkun, Erdal Uçar ve Beytullah DoÄŸanay.

Åžile: Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ali Åžecaattin Güney ve eski ilçe baÅŸkanÄ± Zeki Åžen.

Pendik: Mehmet Salih Usta

Ümraniye: Mustafa SarÄ±gül’e yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen Sacit EyüboÄŸlu.

Sancaktepe: Alper YeÄŸin ve Özgen Nama.

Adalar: Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Mustafa Kerem Tunç, eski Belediye BaÅŸkanÄ± Atilla Aytaç, Nurhan Çetinkaya, eski Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa FarsakoÄŸlu, eski Ä°lçe BaÅŸkanÄ± HÄ±dÄ±r DelipÄ±nar, Mehmet Dündar TÄ±raÅŸ, Süleyman Türker ve AyÅŸe Nilden BayazÄ±t PostacÄ±.

Çekmeköy: Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Hüseyin KÄ±zÄ±ldaÅŸ, Hüseyin Sipahi ve Seyfettin YÄ±ldÄ±rÄ±m.

Ä°STANBUL 2.BÖLGE:

BeÅŸiktaÅŸ: Ä°stanbul Milletvekil Gülay Yedekçi, eski Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Ünal, Ece Toprak, görevden alÄ±nan baÅŸkan Murat Hazinedar, Sebahattin Öztürk, Bülent Tatar ve eski PM Üyesi Yasemin Öney Cankurtaran.

BeyoÄŸlu: Oyuncu, yazar ve hekim Ercan Kesal, Ä°nan Güney, Ä°BB Grup BaÅŸkanÄ± ErtuÄŸrul Gülsever, Hüseyin Özhan, Gülseren Onanç, Ä°nan Güney ve Engin Baba.

Eyüpsultan: Ferzan Özer ve FazÄ±l Afacan. Saim Diken, Cemal Özdemir, Cahit Atiker, Emin Atmaca, Emel BilaloÄŸlu, Ali Turan, Hüseyin Selami ÇelebioÄŸlu, Mustafa Tüysüz.

Fatih: Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Soner Özimer, Tarihi YarÄ±mada Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Yusuf YetiÅŸkin ve Turan DurmuÅŸ.

SarÄ±yer: Mevcut baÅŸkan Åžükrü Genç, Ä°stanbul Milletvekili Gökhan Zeybek.

ÅžiÅŸli: Hayri Ä°nönü, Mustafa SarÄ±gül ve Seyfi ErbaÄŸ.

Zeytinburnu: Metin DoÄŸan, Mithat Åžahin ve Adil Emecan.

Ä°STANBUL 3. BÖLGE:

AvcÄ±lar: Mevcut baÅŸkan Handan Toprak Benli, eski Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa DeÄŸirmenci, Erhan Bozan, Ä°brahim Bulut, Ali Haydar Kahraman ve Erdal Kaya.

Bahçelievler: Ecz. Mehmet Ali Özkan

BakÄ±rköy: Bülent KerimoÄŸlu, Ä°stanbul Milletvekili Zeynel Emre, RÄ±za Akpolat ve Ali FatinoÄŸlu.

Beylikdüzü: Ekrem Ä°mamoÄŸlu (Kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor)

Büyükçekmece: Hasan Akgün (Kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor)

Çatalca: Cem Kara’nÄ±n aday olmasÄ± bekleniyor. SaÄŸlÄ±k durumu nedeniyle ara vermesi durumunda ise yerine önereceÄŸi isme kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor.

Esenyurt: Tuncer Marangoz, Kemal Deniz Bozkurt ve eski Ä°l BaÅŸkanÄ± Cemal Canpolat.

Küçükçekmece: Eski Ä°stanbul milletvekili Bihlun TamaylÄ±gil, Engin Ertaç, Burçin Baykal, Oruç Oymak, Çetin Çapan, Bayramali ÇeÅŸmeci, Gökhan GümüÅŸdaÄŸ, Hasan Hüseyin Türker ve Murat MuratoÄŸlu

Silivri: Özcan IÅŸÄ±klar, eski Belediye BaÅŸkanÄ± Selami DeÄŸirmenci ve eski Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Abdullah YÄ±ldÄ±rÄ±m.

ANKARA Ä°ÇÄ°N MANSUR YAVAÅž'IN ADI GEÇÄ°YOR

Ankara için geçen dönem de aday gösterilen Mansur YavaÅŸ ile Ankara Milletvekili Bülent KuÅŸoÄŸlu’nun ismi öne çÄ±kÄ±yor. Genel merkezin YavaÅŸ’Ä±n adaylÄ±k teklifini kabul etmemesi halinde Ankara milletvekili Bülent KuÅŸoÄŸlu’na teklif götüreceÄŸi konuÅŸuluyor. AyrÄ±ca CHP’nin TBMM BaÅŸkan Vekili Levent Gök ve Cengiz Topel YÄ±ldÄ±rÄ±m isimleri de kulislerde geçiyor.

Ä°ZMÄ°R'DE MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° Ä°SÄ°MLERÄ°

Ä°zmir’de ise baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± mevcut belediye baÅŸkanlarÄ± ile milletvekilleri arasÄ±nda geçecek.

Seferihisar Belediye BaÅŸkanÄ± Tunç Soyer, Bergama Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Gönenç, KarÅŸÄ±yaka Belediye BaÅŸkanÄ± Hüseyin Mutlu AkpÄ±nar ve 4 dönemdir NarlÄ±dere’de görev yapan mevcut Belediye BaÅŸkanÄ± Abdül Batur’un ismi büyükÅŸehir için geçerken, Ä°zmir milletvekilleri Tuncay Özkan, Tacettin BayÄ±r ve Kamil Okyay SÄ±ndÄ±r genel merkezden iÅŸaret bekliyor.

TRANSFER DE KONUÅžULUYOR

CHP’nin Ege ve Anadolu’daki bazÄ± belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± kazanmak için saÄŸdan transfer yapabileceÄŸi de parti kulislerinde konuÅŸuluyor. Özellikle Manisa BüyükÅŸehir Belediyesi’nin MHP’li Belediye BaÅŸkanÄ± Cengiz Ergün ile temas kurulduÄŸu ve önümüzdeki günlerde CHP’ye geçerek aday gösterileceÄŸi belirtiliyor. Mersin’de mevcut belediye baÅŸkanÄ± MHP’li Burhanettin Kocamaz’Ä±n ismi de CHP ile anÄ±lÄ±rken, ön seçim talebini yineleyen Fikri SaÄŸlar ile birlikte eski milletvekili AytuÄŸ AtÄ±cÄ±, Ä°stemihan Talay, eski hakem Selçuk Dereli ve eski milletvekili Vahap Seçer de nabÄ±z yokluyor. BalÄ±kesir’den il milletvekili Ahmet AkÄ±n ve Antalya’da KonyaaltÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Muhittin Böcek’in adaylÄ±ÄŸÄ±na kesin gözüyle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Hatay BüyükÅŸehir BelediyeBaÅŸkanÄ± Lütfi SavaÅŸ, Yalova Belediye BaÅŸkanÄ± Vefa Salman, EskiÅŸehir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. YÄ±lmaz BüyükerÅŸen, Edirne’de mevcut Belediye BaÅŸkanÄ± Recep Gürkan, Giresun’da Kerim Aksu, Sinop’ta Baki Ergül’ün yeni dönemde de görevine devam etmek için aday gösterilecekleri belirtiliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 09:36

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