Ali Åžen de Sabah'a konuÅŸup ErdoÄŸan'Ä± Ã¶vdÃ¼: Ä°nsani yÃ¶nÃ¼ de mÃ¼thiÅŸ

FenerbahÃ§eâ€™nin eski baÅŸkanÄ± Ali Åžen: ErdoÄŸanâ€™Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± Ã§ok doÄŸru, mÃ¼thiÅŸ bir konuÅŸma yaptÄ±, ErdoÄŸan bÃ¼yÃ¼k bir lider, Ä°nsani yÃ¶nÃ¼ de mÃ¼thiÅŸ.

Sabah gazetesine röportaj verip ErdoÄŸan’Ä± öven ünlüler kervanÄ±na Fenerbahçe’nin eski baÅŸkanÄ± Ali Åžen de katÄ±ldÄ±.

Ali Åžen röportajda, “ErdoÄŸan’Ä±n açÄ±klamalarÄ± çok doÄŸru, müthiÅŸ bir konuÅŸma yaptÄ±, ErdoÄŸan büyük bir lider, Ä°nsani yönü de müthiÅŸ” ifadelerini kullandÄ±.

Sabah gazetesinden Tuba KalçÄ±k’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± röportajdan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

FB'nin eksiÄŸi ne ÅŸu anda?

Mali sorunlarÄ±, eski yönetimle yeni yönetim el ele verip takÄ±mÄ±mÄ±za yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde ve büyük bir olgunlukla halletmeli. TakÄ±mÄ±n zarar görmemesi gerekiyor bu süreçte. Hepimiz Fenerbahçe için varÄ±z. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Herkes bunun farkÄ±nda olarak davranmalÄ±. Bugün futbolcularÄ±mÄ±z Fenerbahçe'nin ne kadar önemli bir takÄ±m olduÄŸunu bilmiyor, ne kadar ÅŸanslÄ± olduklarÄ±nÄ±n farkÄ±nda bile deÄŸiller. Mesela sportif direktör Comolli, Fenerbahçe'nin ne kadar önemli bir takÄ±m olduÄŸunu bilmiyor. Kulüp yönetiminde direktör tamamlayÄ±cÄ± ve sürükleyici bir role sahiptir. Bu rolü, bizim muhteÅŸem taraftarÄ±mÄ±z üstlendi bugün. Dünyada böyle özel bir taraftar yok; kimse kusura bakmasÄ±n.

Siz iyi bir Fenerbahçeli olmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra çok baÅŸarÄ±lÄ± da bir iÅŸadamÄ±sÄ±nÄ±z.Türkiye'nin ekonomik gidiÅŸatÄ±nÄ± nasÄ±l görüyorsunuz?

50 yÄ±ldÄ±r Rusya ile ticaret yapÄ±yorum. Önce deri iÅŸindeydim, sonra havayolu ÅŸirketi kurdum. Åžimdi de Rusya'dan doÄŸalgaz ithal ediyorum. YÄ±llardÄ±r ticaret yapan biri olarak ÅŸunu söyleyebilirim ki, bugün dünyanÄ±n her yerinde ekonomik zorluk yaÅŸanÄ±yor. DünyanÄ±n hiçbir yerinde ekonomik açÄ±dan rahatlÄ±k yok. Kendi açÄ±mÄ±zdan ise 2018 yÄ±lÄ±nda Türkiye nasÄ±l yönetiliyor ve dünyadaki yeri nasÄ±l, buna bakmak gerekiyor. BaÅŸkan ErdoÄŸan, daha önce alÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z biçimde dünya liderlerine kendi fikrini aÅŸÄ±lÄ±yor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler'de "Dünya beÅŸten büyüktür" dedi. Çok doÄŸru söyledi. BeÅŸ ülke, diÄŸer ülkeleri yönetiyor. Bu matematiÄŸi kimse reddedemez. BM'nin ilk kurulduÄŸundaki gibi deÄŸil dünya artÄ±k. AmerikalÄ± yöneticilerin, deÄŸiÅŸen dünya sisteminde artÄ±k eskisi gibi güçlü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeleri gerekiyor. Bugün dünyanÄ±n her yerinde Amerikan askeri var; ya bölgesel, ya da mikro savaÅŸÄ±n içindeler. Amerika artÄ±k bu savaÅŸ ekonomisini taÅŸÄ±yamaz. Ben yakÄ±n gelecekte Avrupa BirliÄŸi'nin de parçalanacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. BaÅŸkan ErdoÄŸan'Ä±n "AB için 81 milyona gideriz" açÄ±klamasÄ± çok doÄŸru. Madem demokrasi diyoruz, halka soracaÄŸÄ±z. BaÅŸkanlÄ±k sistemini de halkÄ±mÄ±z oyladÄ±, bunu da oylarÄ±z. ÇÄ±kan sonuca da AB saygÄ± duymak zorunda.

ERDOÄžAN Ä°NSANÄ° YÖNÜ DE MÜTHÄ°Åž OLAN BÜYÜK BÄ°R LÄ°DER

Sizce AB konusunda referanduma gitsek ne sonuç çÄ±kar?

Bence Türk halkÄ± referandumda 'HayÄ±r' der. Bugün AB bizi istemiyor, peki biz istiyor muyuz acaba? GeçmiÅŸte Avrupa BirliÄŸi'ne girmeyi çok isteyen biriydim ama bize son beÅŸ-altÄ± yÄ±ldÄ±r standart dÄ±ÅŸÄ± muamelesine isyan ediyorum artÄ±k. Bizi kullanmak istiyorlar. Bugün AB referandumu yapsak ve 'HayÄ±r' çÄ±karsa bu sonuç AB'yi ekonomik krize sokar. AB, bize yÄ±llardÄ±r ihracat yapÄ±yor. Sonuç 'HayÄ±r' çÄ±karsa bizim gibi ihracat yaptÄ±ÄŸÄ± bir ülkeyi kaybeder AB. Bu da kendi ekonomilerini çok olumsuz etkiler, iÅŸsizlikler artar. Biz onlardan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ürünleri dünyanÄ±n baÅŸka yerinden de alÄ±rÄ±z.

Biz deÄŸil, AB zararlÄ± çÄ±kar. BaÅŸkan ErdoÄŸan'Ä±n TRT World Forum'daki AB'ye yönelik konuÅŸmasÄ±nÄ± dinledim.

Dünyadaki diÄŸer liderlerin yapamayacaÄŸÄ± kadar cesur bir konuÅŸma yaptÄ±. Her ÅŸeyden önce ErdoÄŸan, dünyadaki tüm siyasi geliÅŸmelere hakim bir lider olarak müthiÅŸ bir konuÅŸma yaptÄ±. BaÅŸkan ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmalarÄ± Arap dünyasÄ±ndaki insanlar tarafÄ±ndan büyük bir hayranlÄ±kla izleniyor. Arap dünyasÄ±ndaki insanlarÄ±n ErdoÄŸan sevgisini kendi gözlerimle de gördüm.

ErdoÄŸan, büyük bir lider. Ä°nsani yönü de müthiÅŸ. EÅŸimi kaybettiÄŸimde, torunumu kaybettiÄŸimde hemen aradÄ± beni. O kadar meÅŸguliyeti arasÄ±nda yarÄ±m saat boyunca benimle konuÅŸtu, teselli etti beni.

ERDOÄžAN O HAVALÄ°MANINI, FB KUPAYI GETÄ°RDÄ°ÄžÄ°NDE TARAFTAR ALANA SIÄžSIN DÄ°YE YAPTI

Ali Koç seçildiÄŸi dönemde taraftarda büyük bir beklenti yaratmÄ±ÅŸtÄ± ama beklenti karÅŸÄ±lanmadÄ± gibi görünüyor. Siz ne düÅŸünüyorsunuz?

Ali Koç, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan yönetime girme teklifi aldÄ±ÄŸÄ±nda ilk bana gelmiÅŸti. Ben de mutlaka yönetime girip tecrübe sahibi olmasÄ± gerektiÄŸini söyledim. Çok verimli bir çalÄ±ÅŸma döneminden sonra en büyük hayali olan Fenerbahçe baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçildi. Ali Koç, Avrupa'daki kulüp baÅŸkanlarÄ±yla yarÄ±ÅŸacak düzeyde önemli bir isim. Fenerbahçe sevgisinden dolayÄ± büyük fedakarlÄ±k yapÄ±yor. Ancak Fenerbahçe, tarihindeki en kötü baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± yaptÄ±. Bundan dolayÄ± da kaÅŸlarÄ± çatanlar var. Ben ilk seçildiÄŸim dönemde de takÄ±m kötü durumdaydÄ±. Kendi dönemime benzetiyorum ÅŸu anda yaÅŸananlarÄ±. Hatta taraftarÄ±n 'Ali Åžen BaÅŸkan, Fenerbahçe ÅŸampiyon' sloganÄ± o dönemde baÅŸladÄ± söylenmeye. Çok iyi transferler yaptÄ±k, çok çaba sarf ettik ve takÄ±m ÅŸampiyon oldu. Ali Koç baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda da bu kötü dönemin geçeceÄŸine ve Fenerbahçe'nin hem Türkiye'de, hem Avrupa'da ÅŸampiyon olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Fenerbahçe Åžampiyonlar Ligi ÅŸampiyonu olup kupayÄ± ülkemize getirecek. TaraftarÄ±mÄ±z da yeni yapÄ±lan büyük havalimanÄ±nda takÄ±mÄ± karÅŸÄ±lamaya gidecek. Zaten Atatürk HavalimanÄ±'na sÄ±ÄŸmazdÄ±k. Bence Fenerbahçeli BaÅŸkan ErdoÄŸan, dünyanÄ±n en büyük havalimanÄ±nÄ± Fenerbahçe o kupayÄ± getirdiÄŸinde taraftarÄ±mÄ±z alana sÄ±ÄŸsÄ±n diye yaptÄ±.

Ä°nÅŸallah o güzel günleri de göreceÄŸiz. (HABER MERKEZÄ°)

Ne sÃ¶yledim sana ki vurdun kapÄ±yÄ± gittin

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 08:47

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