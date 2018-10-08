Sri Lanka'da filler, avlanmaya Ã§alÄ±ÅŸan 19 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Sri Lanka'da yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma giriÅŸimleri nedeniyle bu yÄ±l 19 kiÅŸi filler tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. aynÄ± sÃ¼reÃ§te 51 fil de Ã¶ldÃ¼.

Yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma giriÅŸimleri nedeniyle bu yÄ±l 19 kiÅŸi ve 51 fil öldü.

Sri Lanka'da yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana, yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanmaya çalÄ±ÅŸan 19 kiÅŸi, fillerin saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Yaban HayatÄ± Koruma Birimi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, 19 kiÅŸinin, yasa dÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde tuzak ve silahlarla avlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± filler tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸü duyuruldu.

AynÄ± süreçte, 51 filin de yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma nedeniyle öldürüldüÄŸü ifade edildi.

AçÄ±klamada, fillerin de bazen yiyecek ve su bulabilmek için insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± alanlara gittiÄŸi, ancak bunun sebebinin yerleÅŸim birimlerinin doÄŸal yaÅŸam alanlarÄ±na doÄŸru kaymasÄ± olduÄŸu kaydedildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 07:51

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