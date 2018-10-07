Muharrem Ä°nce: 'SandÄ±ÄŸa gitmeyeceÄŸim' falan, bunlar doÄŸru ÅŸeyler deÄŸil

Muharrem Ä°nce, 'Bazen kÃ¼skÃ¼nlÃ¼kler duyuyorum. 'SandÄ±ÄŸa gitmeyeceÄŸim' falan bunlar doÄŸru ÅŸeyler deÄŸil. Partiye kÃ¼sÃ¼lmez, Ã¼lkeye kÃ¼sÃ¼lmez' dedi.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce, "Bazen kÄ±rgÄ±nlÄ±klar, küskünlükler duyuyorum. 'SandÄ±ÄŸa gitmeyeceÄŸim' falan bunlar doÄŸru ÅŸeyler deÄŸil. Ben bunlarÄ±n olmayacaÄŸÄ±nÄ± da düÅŸünüyorum. O anki kÄ±zgÄ±nlÄ±kla söylenmiÅŸ sözler olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Partiye küsülmez, ülkeye küsülmez" dedi.

Ä°nce, CHP Adana Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaretinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, yerel seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na deÄŸindi ve "Adana BüyükÅŸehir Belediyesini alacaÄŸÄ±z, bundan hiç kuÅŸkunuz olmasÄ±n" dedi.

Ä°nce, yerel seçimlerde el birliÄŸiyle çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, ÅŸöyle devam etti:

"NasÄ±l ki o kampanya süresince parti için yarÄ±ÅŸlarda gerek benim yanÄ±mda gerek karÅŸÄ±mda olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n hepsi birlikte cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde el birliÄŸiyle çalÄ±ÅŸtÄ±larsa ÅŸimdi de yerel yöneticiler için el birliÄŸiyle çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Yani cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde 107 miting yaptÄ±ysak burada 107'yi geçmemiz lazÄ±m, 207 yapmamÄ±z lazÄ±m. Bunu baÅŸarabiliriz, yapabiliriz. Bazen kÄ±rgÄ±nlÄ±klar, küskünlükler duyuyorum. 'SandÄ±ÄŸa gitmeyeceÄŸim' falan bunlar doÄŸru ÅŸeyler deÄŸil. Ben bunlarÄ±n olmayacaÄŸÄ±nÄ± da düÅŸünüyorum. O anki kÄ±zgÄ±nlÄ±kla söylenmiÅŸ sözler olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Partiye küsülmez, ülkeye küsülmez. Sizin istediÄŸiniz olmayabilir, baÅŸka zaman da sizin istediÄŸiniz olacaktÄ±r. 'Benim istediÄŸim olmazsa ben küserim' bu doÄŸru bir ÅŸey deÄŸil. Bunu baÅŸaracaÄŸÄ±z, hiç kuÅŸkunuz olmasÄ±n."

Ä°nce, "Küstüm, sandÄ±ÄŸa gitmiyorum" diyenlere de ters bir söz edilmemesi tavsiyesinde bulunarak, bu kiÅŸilerin de seçim yaklaÅŸtÄ±kça havaya gireceÄŸini ve iÅŸin deÄŸiÅŸeceÄŸini belirtti.

Ä°nce, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Onun için baÅŸta büyükÅŸehirler olmak üzere el birliÄŸiyle bunu kurtarabiliriz. 1989'daki gibi yapabiliriz. 1989'da hatÄ±rlayÄ±n o günleri, pek çoÄŸumuz partide yöneticiydik o zamanlar baÅŸardÄ±k bunu, yeniden yapabiliriz. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili seçimlerinin de 5 yÄ±l sürmeyeceÄŸinden adÄ±m gibi eminim. EÄŸer biz bu yerel seçimde baÅŸta büyükÅŸehirler olmak üzere Adana, Bursa, Ä°stanbul, Mersin, Antalya, Ankara olmak üzere buralardaki baÅŸarÄ±yÄ± taçlandÄ±rabilirsek, bunu gerçekleÅŸtirebilirsek emin olun bambaÅŸka bir Türkiye olur. SakÄ±n ha umutlarÄ±nÄ±zÄ± yitirmeyin. SakÄ±n umutsuzluÄŸa düÅŸmeyin, baÅŸarabiliriz." (HABER MERKEZÄ°)

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: KeÅŸke 24 Haziran akÅŸamÄ± iyi bir sÄ±nav verebilseydik

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 23:04

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