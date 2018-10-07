Trump: YakÄ±n zamanda Kim ile tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorum

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 'Pompeo, BaÅŸkan Kim ile Ã§ok iyi bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmÄ±ÅŸ. YakÄ±n zamanda Kim ile tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorum' dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un ile görüÅŸmesine iliÅŸkin "Bakan Pompeo bugün Pyongyang'da BaÅŸkan Kim ile çok iyi bir görüÅŸme yapmÄ±ÅŸ" ifadesini kullandÄ±. Trump ayrÄ±ca "YakÄ±n zamanda baÅŸkan Kim ile tekrar görüÅŸmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandÄ±.

Trump, Pyongyang'ta Pompeo ile Kim arasÄ±ndaki toplantÄ±ya iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan "Bakan Pompeo bugün Pyongyang'da BaÅŸkan Kim ile çok iyi bir görüÅŸme yapmÄ±ÅŸ Signgapur Zirvesi'ndeki anlaÅŸmada ilerleme kaydedilmiÅŸ. YakÄ±n zamanda baÅŸkan Kim ile tekrar görüÅŸmeyi dört gözle bekliyorum." paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

Pompeo da Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Pyongyang'taki görüÅŸmede Singapur Zirvesi'nde varÄ±lan anlaÅŸmalar üzerinde ilerlemeye devam ettiklerini kaydetmiÅŸti.

Pyongyang ziyaretini tamamlayan Pompeo, daha sonra Güney Kore'nin baÅŸkenti Seul'a geçti. Pompeo, dün de Tokyo'da Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸti.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, geçen ay Kuzey Kore lideri Kim ile ikinci bir zirvenin yakÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Trump ayrÄ±ca BatÄ± Virginia’da düzenlenen etkinlikte destekçilerine hitap ederken, Kuzey Kore lideri için “Ondan hoÅŸlanÄ±yorum, benden hoÅŸlanÄ±yor. Bunu söylememe izin var mÄ±? AcÄ±masÄ±zdÄ±m ama o da öyleydi. Biz dönüp dolaÅŸÄ±p aynÄ± noktaya döndük ve sonra birbirimize aÅŸÄ±k olduk. Bana güzel mektuplar yazdÄ±. Ve onlar harika mektuplar. Biz aÅŸÄ±k olduk” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiÅŸ, zirvenin ardÄ±ndan iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak ilerleyen süreçte ABD, Kuzey Kore'yi nükleer programÄ±ndan vazgeçmemekle suçlamÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HASBERLER)

Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Trump: Kim Jong-un ile birbirimize aÅŸÄ±k olduk

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 21:52

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